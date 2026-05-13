Ilmanpuhdistin AF 50 Signature Line
Ilmanpuhdistin laseranturiteknologialla, automaattitilalla, näytöllä, HEPA- ja aktiivihiilisuodatuksella poistaa patogeenejä, huonepölyä, allergeeneja ja hajuja 50 m² - 100 m² tiloista.
Ominaisuudet ja edut
Signature Line -lisäedutPerustajamme Alfred Kärcherin signature-tuotteet ovat kategorioidensa lippulaivoja. Tuotteille tarjotaan kolmen vuoden takuu.
Tehokas ja kestävä HEPA 13 -suodatinHEPA-suodatin poistaa aeresolit ja patogeenit Suodattaa hajuja ja kaasuja.
VärinäyttöKertoo lämpötilan, suhteellisen kosteuden, ilman laadun ja suodattimen vaihtotarpeen.
Ilmanotto molemmilta puolilta
- Kahdesta suunnasta tuleva ilmanotto mahdollistaa suuren virtausnopeuden.
Neljä kääntyvää pyörää
- Laajempaan liikkuvuuteen
Huomaamaton käyntiääni
- Tasainen moottorin ja puhaltimen käyntiääni sekä hiljainen ilman virtaus.
Automaattitoiminto
- Automaattiasennossa laite säätä tehon ilman laadun mukaan.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Vaiheiden määrä (Ph)
|1
|Jännite (V)
|220 - 240
|Taajuus (Hz)
|50 - 60
|Liitäntäteho (W)
|50
|Suositeltava huonetilan koko (m²)
|asti 100
|Ilman virtaus (m³/h)
|max. 520
|Partikkelikoon mukaan mitoitetut tehosuodattimet (µm)
|0,3 µm >= 99,95 %
|Tehonsäätö
|5
|Väri
|valkoinen
|Paino (ilman varusteita) (kg)
|9,3
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|11,4
|Mitat (p x l x k) (mm)
|290 x 290 x 580
¹⁾ Suositeltu huonekoko perustuu 3 metrin huonekorkeuteen ja ilman vaihtumiseen kolme kertaa tunnissa käytettäessä laitetta suurimmalla tehotasolla.
Ominaisuuksia
- Kaksoissuodatus
- Suodattimen vaihtotarpeen näyttö
- Ilmanlaadun ilmaisin
- Lämpömittari
- Ilmankosteusmittari
- Helppokäyttöinen kosketusnäyttö
- Automaattitoiminto
- Yötoiminto
- Lukitusasento
- Ajastintoiminto
Käyttökohteet
- Suodatinsarja AF 20 -ilmanpuhdistimelle - sisäilman suodattamiseen
