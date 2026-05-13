Ilmanpuhdistin AF 50 Signature Line

Ilmanpuhdistin laseranturiteknologialla, automaattitilalla, näytöllä, HEPA- ja aktiivihiilisuodatuksella poistaa patogeenejä, huonepölyä, allergeeneja ja hajuja 50 m² - 100 m² tiloista.

Ominaisuudet ja edut
Signature Line -lisäedut
Perustajamme Alfred Kärcherin signature-tuotteet ovat kategorioidensa lippulaivoja. Tuotteille tarjotaan kolmen vuoden takuu.
Tehokas ja kestävä HEPA 13 -suodatin
HEPA-suodatin poistaa aeresolit ja patogeenit Suodattaa hajuja ja kaasuja.
Värinäyttö
Kertoo lämpötilan, suhteellisen kosteuden, ilman laadun ja suodattimen vaihtotarpeen.
Ilmanotto molemmilta puolilta
  • Kahdesta suunnasta tuleva ilmanotto mahdollistaa suuren virtausnopeuden.
Neljä kääntyvää pyörää
  • Laajempaan liikkuvuuteen
Huomaamaton käyntiääni
  • Tasainen moottorin ja puhaltimen käyntiääni sekä hiljainen ilman virtaus.
Automaattitoiminto
  • Automaattiasennossa laite säätä tehon ilman laadun mukaan.
Tiedot

Tekniset tiedot

Vaiheiden määrä (Ph) 1
Jännite (V) 220 - 240
Taajuus (Hz) 50 - 60
Liitäntäteho (W) 50
Suositeltava huonetilan koko (m²) asti 100
Ilman virtaus (m³/h) max. 520
Partikkelikoon mukaan mitoitetut tehosuodattimet (µm) 0,3 µm >= 99,95 %
Tehonsäätö 5
Väri valkoinen
Paino (ilman varusteita) (kg) 9,3
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 11,4
Mitat (p x l x k) (mm) 290 x 290 x 580

¹⁾ Suositeltu huonekoko perustuu 3 metrin huonekorkeuteen ja ilman vaihtumiseen kolme kertaa tunnissa käytettäessä laitetta suurimmalla tehotasolla.

Ominaisuuksia

  • Kaksoissuodatus
  • Suodattimen vaihtotarpeen näyttö
  • Ilmanlaadun ilmaisin
  • Lämpömittari
  • Ilmankosteusmittari
  • Helppokäyttöinen kosketusnäyttö
  • Automaattitoiminto
  • Yötoiminto
  • Lukitusasento
  • Ajastintoiminto
Ilmanpuhdistin AF 50 Signature Line
Käyttökohteet
  • Suodatinsarja AF 20 -ilmanpuhdistimelle - sisäilman suodattamiseen
