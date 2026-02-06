PrimoFlex® Premium 1/2" letku - 20 m
Korkealaatuinen PrimoFlex® puutarhaletku vaativaan käyttöön. Kaksoisvahvistettu rakenne kestää 50 barin paineen, lämmönkesto -20… +65 °C.
100 % ftalaateista ja raskasmetalleista vapaat Kärcherin PrimoFlex® letkut eivät sisällä terveydelle vaarallisia aineosia. Korkealaatuiset Kärcher PrimoFlex® puutarhaletkut ovat kestäviä, joustavia ja helppoja käsitellä. PrimoFlex® Plus letkuissa on käytetty keltaisia DuPont™ Kevlar® -kuituja. Materiaali on Kärcherin puutarhaletkujen ominaispiirre ja korostaa tuotteiden korkeaa laatua ja lujuutta.
Ominaisuudet ja edut
Takuu 18 v.
- Taattu kestävyys
5-kerroksinen
- Ei mene solmuun
Paineenkesto 50 bar.
- Taatusti kestävä ja pitkäikäinen
Erittäin joustava ja kiertymätön, ei mene solmuun
- Helppokäyttöinen
Korkea lämpötilankesto -20 ... +65°C
- Taatusti kestävä ja pitkäikäinen
Vapaa raskasmetalleista.
- Terveydelle vaaraton
Läpikuultava välikerros ehkäisee levän muodostumisen letkun sisään.
- Pitkäikäinen
Punosvahvistettu, sisältää keltaista DuPontTM Kevlar® -kuitua
- Pitkäikäinen ja laadukas.
Sään ja UV-säteilyn kestävä ulkopinta.
- Luja ja kestävä.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Halkaisija
|1/2″
|Letkun pituus (m)
|20
|Väri
|Keltainen
|Paino (kg)
|3,3
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|3,3
|Mitat (p x l x k) (mm)
|285 x 285 x 125
DuPont™ ja Kevlar® ovat E.I. du Pont de Nemours and Company:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.
Käyttökohteet
- Isojen puutarhojen kasteluun
- Erityisesti koristekasvien ja kukkapenkin kasteluun
- Puutarhalaitteiden ja työkalujen puhdistukseen