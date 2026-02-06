PrimoFlex® Premium 1/2" letku - 20 m

Korkealaatuinen PrimoFlex® puutarhaletku vaativaan käyttöön. Kaksoisvahvistettu rakenne kestää 50 barin paineen, lämmönkesto -20… +65 °C.

100 % ftalaateista ja raskasmetalleista vapaat Kärcherin PrimoFlex® letkut eivät sisällä terveydelle vaarallisia aineosia. Korkealaatuiset Kärcher PrimoFlex® puutarhaletkut ovat kestäviä, joustavia ja helppoja käsitellä. PrimoFlex® Plus letkuissa on käytetty keltaisia DuPont™ Kevlar® -kuituja. Materiaali on Kärcherin puutarhaletkujen ominaispiirre ja korostaa tuotteiden korkeaa laatua ja lujuutta.

Ominaisuudet ja edut
Takuu 18 v.
  • Taattu kestävyys
5-kerroksinen
  • Ei mene solmuun
Paineenkesto 50 bar.
  • Taatusti kestävä ja pitkäikäinen
Erittäin joustava ja kiertymätön, ei mene solmuun
  • Helppokäyttöinen
Korkea lämpötilankesto -20 ... +65°C
  • Taatusti kestävä ja pitkäikäinen
Vapaa raskasmetalleista.
  • Terveydelle vaaraton
Läpikuultava välikerros ehkäisee levän muodostumisen letkun sisään.
  • Pitkäikäinen
Punosvahvistettu, sisältää keltaista DuPontTM Kevlar® -kuitua
  • Pitkäikäinen ja laadukas.
Sään ja UV-säteilyn kestävä ulkopinta.
  • Luja ja kestävä.
Tiedot

Tekniset tiedot

Halkaisija 1/2″
Letkun pituus (m) 20
Väri Keltainen
Paino (kg) 3,3
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 3,3
Mitat (p x l x k) (mm) 285 x 285 x 125

DuPont™ ja Kevlar® ovat E.I. du Pont de Nemours and Company:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Käyttökohteet
  • Isojen puutarhojen kasteluun
  • Erityisesti koristekasvien ja kukkapenkin kasteluun
  • Puutarhalaitteiden ja työkalujen puhdistukseen