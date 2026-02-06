FCV 2 Natural N: siisteys voi olla näin helppoa – ja luontoystävällistä luonnollisen RM 538N -pesuaineen ansiosta! 3-in-1-varsi-imuri innovatiivisella Xtra!Clean-toiminnolla imuroi, moppaa ja kuivaa, minkä ansiosta kovien lattiapintojen, mattojen ja jopa roiskuneiden nesteiden puhdistus sujuu vaivattomasti säästäen jopa 50 prosenttia ajasta*. Valitse kahdesta puhdistustilasta – standarditila vedenjaolla ja kuivatila – ja puhdista kaikenlainen lika, olipa kyse pölystä, eläinten karvoista tai pinttyneistä tahroista. Ainutlaatuinen Hygienic!Spin-teknologia, jossa rullat pyörivät jopa 500 kierrosta minuutissa, takaa täydellisen moppaustuloksen ja poistaa jopa 99 prosenttia bakteereista** hygieenisen puhtauden saavuttamiseksi. Lisäksi pitkäkestoinen akku, jonka käyttöaika on jopa 25 minuuttia, mahdollistaa jopa 110 neliömetrin siivouksen keskeytyksettä, ja integroitu itsepuhdistustoiminto takaa maksimaalisen käyttömukavuuden – helppoa siivousta ilman käsien likaantumista.