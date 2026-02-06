Moppi-imuri FCV 2 Natural N
3-in-1 Xtra!Clean – imuroi, moppaa, kuivaa: kompakti FCV 2 -varsi-imuri, jossa on jopa 25 minuutin akunkesto, kaksi puhdistustilaa. Mukana toimitetaan pesuaine luonnollisista ainesosista.
FCV 2 Natural N: siisteys voi olla näin helppoa – ja luontoystävällistä luonnollisen RM 538N -pesuaineen ansiosta! 3-in-1-varsi-imuri innovatiivisella Xtra!Clean-toiminnolla imuroi, moppaa ja kuivaa, minkä ansiosta kovien lattiapintojen, mattojen ja jopa roiskuneiden nesteiden puhdistus sujuu vaivattomasti säästäen jopa 50 prosenttia ajasta*. Valitse kahdesta puhdistustilasta – standarditila vedenjaolla ja kuivatila – ja puhdista kaikenlainen lika, olipa kyse pölystä, eläinten karvoista tai pinttyneistä tahroista. Ainutlaatuinen Hygienic!Spin-teknologia, jossa rullat pyörivät jopa 500 kierrosta minuutissa, takaa täydellisen moppaustuloksen ja poistaa jopa 99 prosenttia bakteereista** hygieenisen puhtauden saavuttamiseksi. Lisäksi pitkäkestoinen akku, jonka käyttöaika on jopa 25 minuuttia, mahdollistaa jopa 110 neliömetrin siivouksen keskeytyksettä, ja integroitu itsepuhdistustoiminto takaa maksimaalisen käyttömukavuuden – helppoa siivousta ilman käsien likaantumista.
Ominaisuudet ja edut
3-in-1 Xtra!Clean -toiminto: moppaa, imuroi ja kuivaaPuolittaa* siivousajan integroidun imutoiminnon ansiosta, jolloin erillistä imurointia ei tarvita. Kaksi siivoustoimintoa kattamaan erilaisen lian - jopa läikkyneet nesteet tai tiukassa olevan lian. Mukautuu erilaisiin pintoihin ja siivoaa perusteellisesti reunoihin asti - niin matoilla kuin kovilla lattiapinnoilla.
Tehokas Hygienic!Spin -teknologiaPoistaa todistetusti 99%** bakteereista. Rulla pyörii 500 kierrosta minuutissa tarjoten erittäin puhtaan siivoustuloksen. Kahden vesisäiliön järjestelmä pitää puhtaan ja likaisen veden erillään.
Tehokas kaksivaiheinen Duo!Pure -suodatinjärjestelmäMonivaiheinen suodatinjärjestelmä suojelee moottoria kosteudelta. Erittäin tehokas suodatus varmatoimisella laakasuodattimella - nappaa pienimmätkin partikkelit talteeb. Kuivatila sopii erinomaisesti erilaisille matoille.
Tehokas Comfort!Cell -litiumakku
- Vaikuttavat siivoustulokset kiitos tehokkaasti pyörivän rullan sekä optimoidun imutehon.
- Liikkumisen vapaus 25 minuutin akun kestolla - sopii jopa 110 m² siivoamiseen.
- Akkumoduuli voidaan vaihtaa nopeasti huollon yhteydessä tuotteen käyttöiän pidentämiseksi lompakkoa ja ympäristöä säästäen.
Helppo siivous seuraamalla LED-näyttöä
- Tärkeät tiedot, kuten jäljellä oleva akun tila tai siivoustila on aina näkyvillä.
- Likavesisäiliön ylivuotosuoja varmistaa, että laite sammuu automaattisesti säiliön tullessa täyteen.
- Säiliö on helppo tyhjentää koskematta likaveteen.
Hygienic System!Clean self-cleaning function
- Tehokas itsepuhdistustoiminto ilman kosketusta likaan.
- Käytännöllinen säilytys laitteelle ja tarvikkeille
Tiedot
Tekniset tiedot
|Työsuoritus per ladattu akku (n.) (m²) (m²)
|110
|Säiliötilavuus, puhdas vesi (ml)
|800
|Säiliötilavuus, likavesi (ml)
|425
|Nimellisottoteho (W)
|160
|Ohjaus
|Harjallinen moottori
|Vaiheiden määrä (Ph)
|1
|Jännite (V)
|100 / 240
|Taajuus (Hz)
|50
|Telojen työleveys (mm)
|240
|Lattian kuivumisaika (min)
|2
|Akun jännite (V)
|21,6
|Akun käyttöaika (min)
|max. 25
|Akun latausaika (min)
|160
|Akkutyyppi
|Litiumioniakku
|Väri
|valkoinen
|Paino (ilman varusteita) (kg)
|3,6
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|8,4
|Mitat (p x l x k) (mm)
|1138 x 268 x 280
*Kärcher moppi-imuri voi puolittaa siivoukseen kuluvan ajan, sillä erillistä imurointia ei tarvita. /
**Testattu laboratorio-olosuhteissa.
Toimitus sisältää
- Tela yleiskäyttöön: 1 kpl
- Puhdistusaineet: Luonnollinen lattianpuhdistusaine RM 538N, 500 ml
- Lataus-, pysäköinti- ja siivousasema
- Puhdistusharja
- Laakasuodatin: 1 kpl
Ominaisuuksia
- Kaksoissäiliöjärjestelmä
- Kaksoissuodatus
- Itsepuhdistustila
- Perustila
- Kuivaustila
- Täyttöraja likavesisäiliölle
- Kuljetuspyörät
Käyttökohteet
- Kovat lattiapinnat
- Matalanukkaisille matoille.
- Pinttyneeseen likaan
- Karkeiden roskien imurointi
- Hienojakoinen lika
- Kuivan lian imurointi
- All-in-one: poistaa kaikenlaisen kuivan ja kostean lian.
- Nesteet
- Lemmikkien karvat