Moppi-imuri FCV 2 Natural N

3-in-1 Xtra!Clean – imuroi, moppaa, kuivaa: kompakti FCV 2 -varsi-imuri, jossa on jopa 25 minuutin akunkesto, kaksi puhdistustilaa. Mukana toimitetaan pesuaine luonnollisista ainesosista.

FCV 2 Natural N: siisteys voi olla näin helppoa – ja luontoystävällistä luonnollisen RM 538N -pesuaineen ansiosta! 3-in-1-varsi-imuri innovatiivisella Xtra!Clean-toiminnolla imuroi, moppaa ja kuivaa, minkä ansiosta kovien lattiapintojen, mattojen ja jopa roiskuneiden nesteiden puhdistus sujuu vaivattomasti säästäen jopa 50 prosenttia ajasta*. Valitse kahdesta puhdistustilasta – standarditila vedenjaolla ja kuivatila – ja puhdista kaikenlainen lika, olipa kyse pölystä, eläinten karvoista tai pinttyneistä tahroista. Ainutlaatuinen Hygienic!Spin-teknologia, jossa rullat pyörivät jopa 500 kierrosta minuutissa, takaa täydellisen moppaustuloksen ja poistaa jopa 99 prosenttia bakteereista** hygieenisen puhtauden saavuttamiseksi. Lisäksi pitkäkestoinen akku, jonka käyttöaika on jopa 25 minuuttia, mahdollistaa jopa 110 neliömetrin siivouksen keskeytyksettä, ja integroitu itsepuhdistustoiminto takaa maksimaalisen käyttömukavuuden – helppoa siivousta ilman käsien likaantumista.

Ominaisuudet ja edut
3-in-1 Xtra!Clean -toiminto: moppaa, imuroi ja kuivaa
Puolittaa* siivousajan integroidun imutoiminnon ansiosta, jolloin erillistä imurointia ei tarvita. Kaksi siivoustoimintoa kattamaan erilaisen lian - jopa läikkyneet nesteet tai tiukassa olevan lian. Mukautuu erilaisiin pintoihin ja siivoaa perusteellisesti reunoihin asti - niin matoilla kuin kovilla lattiapinnoilla.
Tehokas Hygienic!Spin -teknologia
Poistaa todistetusti 99%** bakteereista. Rulla pyörii 500 kierrosta minuutissa tarjoten erittäin puhtaan siivoustuloksen. Kahden vesisäiliön järjestelmä pitää puhtaan ja likaisen veden erillään.
Tehokas kaksivaiheinen Duo!Pure -suodatinjärjestelmä
Monivaiheinen suodatinjärjestelmä suojelee moottoria kosteudelta. Erittäin tehokas suodatus varmatoimisella laakasuodattimella - nappaa pienimmätkin partikkelit talteeb. Kuivatila sopii erinomaisesti erilaisille matoille.
Tehokas Comfort!Cell -litiumakku
  • Vaikuttavat siivoustulokset kiitos tehokkaasti pyörivän rullan sekä optimoidun imutehon.
  • Liikkumisen vapaus 25 minuutin akun kestolla - sopii jopa 110 m² siivoamiseen.
  • Akkumoduuli voidaan vaihtaa nopeasti huollon yhteydessä tuotteen käyttöiän pidentämiseksi lompakkoa ja ympäristöä säästäen.
Helppo siivous seuraamalla LED-näyttöä
  • Tärkeät tiedot, kuten jäljellä oleva akun tila tai siivoustila on aina näkyvillä.
  • Likavesisäiliön ylivuotosuoja varmistaa, että laite sammuu automaattisesti säiliön tullessa täyteen.
  • Säiliö on helppo tyhjentää koskematta likaveteen.
Hygienic System!Clean self-cleaning function
  • Tehokas itsepuhdistustoiminto ilman kosketusta likaan.
  • Käytännöllinen säilytys laitteelle ja tarvikkeille
Tiedot

Tekniset tiedot

Työsuoritus per ladattu akku (n.) (m²) (m²) 110
Säiliötilavuus, puhdas vesi (ml) 800
Säiliötilavuus, likavesi (ml) 425
Nimellisottoteho (W) 160
Ohjaus Harjallinen moottori
Vaiheiden määrä (Ph) 1
Jännite (V) 100 / 240
Taajuus (Hz) 50
Telojen työleveys (mm) 240
Lattian kuivumisaika (min) 2
Akun jännite (V) 21,6
Akun käyttöaika (min) max. 25
Akun latausaika (min) 160
Akkutyyppi Litiumioniakku
Väri valkoinen
Paino (ilman varusteita) (kg) 3,6
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 8,4
Mitat (p x l x k) (mm) 1138 x 268 x 280

*Kärcher moppi-imuri voi puolittaa siivoukseen kuluvan ajan, sillä erillistä imurointia ei tarvita. /
**Testattu laboratorio-olosuhteissa.

Toimitus sisältää

  • Tela yleiskäyttöön: 1 kpl
  • Puhdistusaineet: Luonnollinen lattianpuhdistusaine RM 538N, 500 ml
  • Lataus-, pysäköinti- ja siivousasema
  • Puhdistusharja
  • Laakasuodatin: 1 kpl

Ominaisuuksia

  • Kaksoissäiliöjärjestelmä
  • Kaksoissuodatus
  • Itsepuhdistustila
  • Perustila
  • Kuivaustila
  • Täyttöraja likavesisäiliölle
  • Kuljetuspyörät
Käyttökohteet
  • Kovat lattiapinnat
  • Matalanukkaisille matoille.
  • Pinttyneeseen likaan
  • Karkeiden roskien imurointi
  • Hienojakoinen lika
  • Kuivan lian imurointi
  • All-in-one: poistaa kaikenlaisen kuivan ja kostean lian.
  • Nesteet
  • Lemmikkien karvat
Varusteet
Pesuaineet
Varaosat
