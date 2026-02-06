Moppi-imuri FCV 3 Natural N
3-in-1 Xtra!Clean – imuroi, moppaa, kuivaa: monipuolinen FCV 3 -imurimoppi, 30 min akunkesto, Advanced!Power-tila ja luonnollinen pesuaine – ihanteellinen koville lattioille ja matoille.
Koe lattiat, jotka kiiltävät puhtauttaan FCV 3 Natural N:n avulla. Yhdistä pesuun luonnollinen lattianpesuaine RM 538N ekologista puhdistusta varten. 3-in-1 imurimoppi innovatiivisella Xtra!Clean-toiminnolla imuroi, moppaa ja kuivaa. Se puhdistaa helposti kovat lattiat, matot ja jopa imee roiskuneet nesteet - säästät aikaa jopa 50 %*. Valittavana on kolme tilaa: Perus-tila vedenjakelulla, kuivapesu ja tehokas Advanced!Power-tila***. Laite selviää kaikenlaisesta liasta: pölystä, lemmikin karvoista tai pinttyneistä tahroista. Ylivertainen Hygienic!Spin-teknologia (jopa 500 rullan kierrosta/min) takaa täydellisen mopatun tuloksen ja poistaa jopa 99 % bakteereista** hygienisen puhtauden saavuttamiseksi. Pitkäkestoisella akulla (jopa 30 minuutin käyttöaika) puhdistat jopa 130 neliömetriä keskeytyksettä. Integroitu itsepuhdistustoiminto tarjoaa maksimaalisen mukavuuden – käsiä likaamatta.
Ominaisuudet ja edut
3-in-1 Xtra!Clean -toiminto: moppaa, imuroi ja kuivaaPuolittaa* siivousajan integroidun imutoiminnon ansiosta, jolloin erillistä imurointia ei tarvita. Kolme siivoustilaa kattavat kaikenlaisen lian - jopa roiskuneet nesteet ja tiukassa olevat tahrat. Mukautuu erilaisiin pintoihin ja siivoaa perusteellisesti reunoihin asti - niin matoilla kuin kovilla lattiapinnoilla.
Tehokas Hygienic!Spin -teknologiaPoistaa todistetusti 99%** bakteereista. Rulla pyörii 500 kierrosta minuutissa tarjoten erittäin puhtaan siivoustuloksen. Kahden vesisäiliön järjestelmä pitää puhtaan ja likaisen veden erillään.
Erittäin tehokas Advanced!Power -tilaPoistaa jopa pinttyneimmät kuivuneet tahrat 60% korkeammalla imuteholla ja 20% korkeammalla veden annostelulla kuin vakioasetuksella. Lattiat ovat käyttökuivat lähes välittömästi.
Tehokas kaksivaiheinen Duo!Pure -suodatinjärjestelmä
- Monivaiheinen suodatinjärjestelmä suojelee moottoria kosteudelta.
- Erittäin tehokas suodatus varmatoimisella laakasuodattimella - nappaa pienimmätkin partikkelit talteeb.
- Kuivatila sopii erinomaisesti erilaisille matoille.
Tehokas Comfort!Cell -litiumakku
- Vaikuttavat siivoustulokset kiitos tehokkaasti pyörivän rullan sekä optimoidun imutehon.
- Liikkumisen vapaus 30 jopa minuutin akun kestolla - sopii jopa 130 m² siivoamiseen.
- Akkumoduuli voidaan vaihtaa nopeasti huollon yhteydessä tuotteen käyttöiän pidentämiseksi lompakkoa ja ympäristöä säästäen.
Helppo siivous seuraamalla LED-näyttöä
- Tärkeät tiedot, kuten jäljellä oleva akun tila tai siivoustila on aina näkyvillä.
- Likavesisäiliön ylivuotosuoja varmistaa, että laite sammuu automaattisesti säiliön tullessa täyteen.
- Säiliö on helppo tyhjentää koskematta likaveteen.
Hygienic System!Clean self-cleaning function
- Tehokas itsepuhdistustoiminto ilman kosketusta likaan.
- Käytännöllinen säilytys laitteelle ja tarvikkeille
Tiedot
Tekniset tiedot
|Työsuoritus per ladattu akku (n.) (m²) (m²)
|130
|Säiliötilavuus, puhdas vesi (ml)
|800
|Säiliötilavuus, likavesi (ml)
|425
|Nimellisottoteho (W)
|160
|Ohjaus
|Harjallinen moottori
|Vaiheiden määrä (Ph)
|1
|Jännite (V)
|100 / 240
|Taajuus (Hz)
|50
|Telojen työleveys (mm)
|240
|Lattian kuivumisaika (min)
|2
|Akun jännite (V)
|21,6
|Akun käyttöaika (min)
|max. 30
|Akun latausaika (min)
|180
|Akkutyyppi
|Litiumioniakku
|Väri
|valkoinen
|Paino (ilman varusteita) (kg)
|3,8
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|8,4
|Mitat (p x l x k) (mm)
|1138 x 268 x 280
*Kärcher moppi-imuri voi puolittaa siivoukseen kuluvan ajan, sillä erillistä imurointia ei tarvita. /
**Testattu laboratorio-olosuhteissa. /
*** Advanced!Power -tila poistaa tiukassa olevan lian lisäämällä 60% imutehoa ja 20% vedenkulutusta perustilaan verrattuna.
Toimitus sisältää
- Tela yleiskäyttöön: 1 kpl
- Puhdistusaineet: Luonnollinen lattianpuhdistusaine RM 538N, 500 ml
- Lataus-, pysäköinti- ja siivousasema
- Puhdistusharja
- Laakasuodatin: 1 kpl
Ominaisuuksia
- Kaksoissäiliöjärjestelmä
- Kaksoissuodatus
- Itsepuhdistustila
- Perustila
- Tehotila
- Kuivaustila
- Täyttöraja likavesisäiliölle
- Kuljetuspyörät
Videot
Käyttökohteet
- Kovat lattiapinnat
- Matalanukkaisille matoille.
- Pinttyneeseen likaan
- Karkeiden roskien imurointi
- Hienojakoinen lika
- Kuivan lian imurointi
- All-in-one: poistaa kaikenlaisen kuivan ja kostean lian.
- Nesteet
- Lemmikkien karvat