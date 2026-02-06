Moppi-imuri FCV 3 Natural N

3-in-1 Xtra!Clean – imuroi, moppaa, kuivaa: monipuolinen FCV 3 -imurimoppi, 30 min akunkesto, Advanced!Power-tila ja luonnollinen pesuaine – ihanteellinen koville lattioille ja matoille.

Koe lattiat, jotka kiiltävät puhtauttaan FCV 3 Natural N:n avulla. Yhdistä pesuun luonnollinen lattianpesuaine RM 538N ekologista puhdistusta varten. 3-in-1 imurimoppi innovatiivisella Xtra!Clean-toiminnolla imuroi, moppaa ja kuivaa. Se puhdistaa helposti kovat lattiat, matot ja jopa imee roiskuneet nesteet - säästät aikaa jopa 50 %*. Valittavana on kolme tilaa: Perus-tila vedenjakelulla, kuivapesu ja tehokas Advanced!Power-tila***. Laite selviää kaikenlaisesta liasta: pölystä, lemmikin karvoista tai pinttyneistä tahroista. Ylivertainen Hygienic!Spin-teknologia (jopa 500 rullan kierrosta/min) takaa täydellisen mopatun tuloksen ja poistaa jopa 99 % bakteereista** hygienisen puhtauden saavuttamiseksi. Pitkäkestoisella akulla (jopa 30 minuutin käyttöaika) puhdistat jopa 130 neliömetriä keskeytyksettä. Integroitu itsepuhdistustoiminto tarjoaa maksimaalisen mukavuuden – käsiä likaamatta.

Ominaisuudet ja edut
Moppi-imuri FCV 3 Natural N: 3-in-1 Xtra!Clean -toiminto: moppaa, imuroi ja kuivaa
3-in-1 Xtra!Clean -toiminto: moppaa, imuroi ja kuivaa
Puolittaa* siivousajan integroidun imutoiminnon ansiosta, jolloin erillistä imurointia ei tarvita. Kolme siivoustilaa kattavat kaikenlaisen lian - jopa roiskuneet nesteet ja tiukassa olevat tahrat. Mukautuu erilaisiin pintoihin ja siivoaa perusteellisesti reunoihin asti - niin matoilla kuin kovilla lattiapinnoilla.
Moppi-imuri FCV 3 Natural N: Tehokas Hygienic!Spin -teknologia
Tehokas Hygienic!Spin -teknologia
Poistaa todistetusti 99%** bakteereista. Rulla pyörii 500 kierrosta minuutissa tarjoten erittäin puhtaan siivoustuloksen. Kahden vesisäiliön järjestelmä pitää puhtaan ja likaisen veden erillään.
Moppi-imuri FCV 3 Natural N: Erittäin tehokas Advanced!Power -tila
Erittäin tehokas Advanced!Power -tila
Poistaa jopa pinttyneimmät kuivuneet tahrat 60% korkeammalla imuteholla ja 20% korkeammalla veden annostelulla kuin vakioasetuksella. Lattiat ovat käyttökuivat lähes välittömästi.
Tehokas kaksivaiheinen Duo!Pure -suodatinjärjestelmä
  • Monivaiheinen suodatinjärjestelmä suojelee moottoria kosteudelta.
  • Erittäin tehokas suodatus varmatoimisella laakasuodattimella - nappaa pienimmätkin partikkelit talteeb.
  • Kuivatila sopii erinomaisesti erilaisille matoille.
Tehokas Comfort!Cell -litiumakku
  • Vaikuttavat siivoustulokset kiitos tehokkaasti pyörivän rullan sekä optimoidun imutehon.
  • Liikkumisen vapaus 30 jopa minuutin akun kestolla - sopii jopa 130 m² siivoamiseen.
  • Akkumoduuli voidaan vaihtaa nopeasti huollon yhteydessä tuotteen käyttöiän pidentämiseksi lompakkoa ja ympäristöä säästäen.
Helppo siivous seuraamalla LED-näyttöä
  • Tärkeät tiedot, kuten jäljellä oleva akun tila tai siivoustila on aina näkyvillä.
  • Likavesisäiliön ylivuotosuoja varmistaa, että laite sammuu automaattisesti säiliön tullessa täyteen.
  • Säiliö on helppo tyhjentää koskematta likaveteen.
Hygienic System!Clean self-cleaning function
  • Tehokas itsepuhdistustoiminto ilman kosketusta likaan.
  • Käytännöllinen säilytys laitteelle ja tarvikkeille
Tiedot

Tekniset tiedot

Työsuoritus per ladattu akku (n.) (m²) (m²) 130
Säiliötilavuus, puhdas vesi (ml) 800
Säiliötilavuus, likavesi (ml) 425
Nimellisottoteho (W) 160
Ohjaus Harjallinen moottori
Vaiheiden määrä (Ph) 1
Jännite (V) 100 / 240
Taajuus (Hz) 50
Telojen työleveys (mm) 240
Lattian kuivumisaika (min) 2
Akun jännite (V) 21,6
Akun käyttöaika (min) max. 30
Akun latausaika (min) 180
Akkutyyppi Litiumioniakku
Väri valkoinen
Paino (ilman varusteita) (kg) 3,8
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 8,4
Mitat (p x l x k) (mm) 1138 x 268 x 280

*Kärcher moppi-imuri voi puolittaa siivoukseen kuluvan ajan, sillä erillistä imurointia ei tarvita. /
**Testattu laboratorio-olosuhteissa. /
*** Advanced!Power -tila poistaa tiukassa olevan lian lisäämällä 60% imutehoa ja 20% vedenkulutusta perustilaan verrattuna.

Toimitus sisältää

  • Tela yleiskäyttöön: 1 kpl
  • Puhdistusaineet: Luonnollinen lattianpuhdistusaine RM 538N, 500 ml
  • Lataus-, pysäköinti- ja siivousasema
  • Puhdistusharja
  • Laakasuodatin: 1 kpl

Ominaisuuksia

  • Kaksoissäiliöjärjestelmä
  • Kaksoissuodatus
  • Itsepuhdistustila
  • Perustila
  • Tehotila
  • Kuivaustila
  • Täyttöraja likavesisäiliölle
  • Kuljetuspyörät
Moppi-imuri FCV 3 Natural N
Moppi-imuri FCV 3 Natural N
Moppi-imuri FCV 3 Natural N
Videot
Käyttökohteet
  • Kovat lattiapinnat
  • Matalanukkaisille matoille.
  • Pinttyneeseen likaan
  • Karkeiden roskien imurointi
  • Hienojakoinen lika
  • Kuivan lian imurointi
  • All-in-one: poistaa kaikenlaisen kuivan ja kostean lian.
  • Nesteet
  • Lemmikkien karvat
Varusteet
Pesuaineet
Varaosat
Etsi täältä varaosat Kärcher laitteeseesi. Osat saat myös alueellisen valtuutetun huoltoliikkeen kautta.