Koe lattiat, jotka kiiltävät puhtauttaan FCV 3 Natural N:n avulla. Yhdistä pesuun luonnollinen lattianpesuaine RM 538N ekologista puhdistusta varten. 3-in-1 imurimoppi innovatiivisella Xtra!Clean-toiminnolla imuroi, moppaa ja kuivaa. Se puhdistaa helposti kovat lattiat, matot ja jopa imee roiskuneet nesteet - säästät aikaa jopa 50 %*. Valittavana on kolme tilaa: Perus-tila vedenjakelulla, kuivapesu ja tehokas Advanced!Power-tila***. Laite selviää kaikenlaisesta liasta: pölystä, lemmikin karvoista tai pinttyneistä tahroista. Ylivertainen Hygienic!Spin-teknologia (jopa 500 rullan kierrosta/min) takaa täydellisen mopatun tuloksen ja poistaa jopa 99 % bakteereista** hygienisen puhtauden saavuttamiseksi. Pitkäkestoisella akulla (jopa 30 minuutin käyttöaika) puhdistat jopa 130 neliömetriä keskeytyksettä. Integroitu itsepuhdistustoiminto tarjoaa maksimaalisen mukavuuden – käsiä likaamatta.