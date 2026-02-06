Moppi-imuri FCV 4
3-in-1 Xtra!Clean – imuroi, moppaa, kuivaa: älykäs FCV 4 -varsi-imuri 45 minuutin akunkestolla ja Dynamic!Control-likatunnistimella – toimii niin matoilla kuin kovillakin lattiapinnoilla.
Tutustu FCV 4:ään – monipuoliseen laitteeseen, joka mullistaa lattianpesun! 3-in-1-varsi-imuri innovatiivisella Xtra!Clean-toiminnolla imuroi, moppaa ja kuivaa, minkä ansiosta kovien lattiapintojen, mattojen ja jopa roiskuneiden nesteiden puhdistus sujuu vaivattomasti säästäen jopa 50 prosenttia ajasta*. Valitse neljästä puhdistustilasta – autotila Dynamic!Control-likatunnistimella, älykäs Stair!Assist-tila, kuivatila ja tehokas Advanced!Power-tehotila*** – ja puhdista kaikenlainen lika, olipa kyse pölystä, eläinten karvoista tai pinttyneistä tahroista. Ainutlaatuinen Hygienic!Spin-teknologia, jossa rullat pyörivät jopa 500 kierrosta minuutissa, takaa täydellisen moppaustuloksen ja poistaa jopa 99 prosenttia bakteereista** hygieenisen puhtauden saavuttamiseksi. Tehokas BLDC-moottori ja pitkäkestoinen akku, jonka käyttöaika on jopa 45 minuuttia, mahdollistavat jopa 200 neliömetrin siivouksen keskeytyksettä. Siinä on myös 3,2-tuumainen Vision!Clean-näyttö, automaattinen käynnistys-/pysäytystoiminto ja itsepuhdistustoiminto sekä pestävä Pure!Roll-harjarulla maksimaalisen käyttömukavuuden takaamiseksi – ilman että joudut koskaan kosketuksiin lian kanssa.
Ominaisuudet ja edut
3-in-1 Xtra!Clean -toiminto: moppaa, imuroi ja kuivaaPuolittaa* siivousajan integroidun imutoiminnon ansiosta, jolloin erillistä imurointia ei tarvita. Neljä siivoustilaa kattavat kaikenlaisen lian - jopa roiskuneet nesteet ja tiukassa olevat tahrat. Mukautuu erilaisiin pintoihin ja siivoaa perusteellisesti reunoihin asti - niin matoilla kuin kovilla lattiapinnoilla.
Tehokas Hygienic!Spin -teknologiaPoistaa todistetusti 99%** bakteereista. Rulla pyörii 500 kierrosta minuutissa tarjoten erittäin puhtaan siivoustuloksen. Kahden vesisäiliön järjestelmä pitää puhtaan ja likaisen veden erillään.
Älykäs siivous Dynamic!Control- ja Vision!Clean -toimintojen avulla.Älykäs automaattitila yhdessä Dynamic!Control -sensorin kanssa säätävät imutehoa ja veden kulutusta likaisuuden mukaan akun käyttöajan optimoimiseksi. Tärkeät tiedot, kuten jäljellä oleva akun tila tai siivoustila on aina näkyvillä 3,2 " Vision!Clean -näytöllä. Likavesisäiliön ylivuotosuoja varmistaa, että laite sammuu automaattisesti säiliön tullessa täyteen.
Clever Stair!Assist -siivoustila ja automaattinen käynnistys/pysäytys
- Siivouksen keskeytykset eivät ole ongelma automaattisen käynnistys-/pysäytystoiminnon ansiosta.
- Siivoa portaikot ja ahtaammat tilat helposti jopa 90 asteen kulmassa, kiitos Stair!Assist -tilan.
Erittäin tehokas Advanced!Power -tila
- Poistaa tiukassakin olevan lian tuplaamalla imutehon ja lisäämällä veden kulutusta 20%.
- Lattiat ovat käyttökuivat lähes välittömästi.
Tehokas BLDC -moottori ja and Comfort!Cell -akku
- Huippuluokan harjaton moottoriteknologia takaa pitkän käyttöiän, luotettavuuden sekä vaikuttavan imu- ja moppaustehon.
- Liikkumisen vapaus 45 jopa minuutin akun kestolla - sopii jopa 200 m² siivoamiseen.
- Akkumoduuli voidaan vaihtaa nopeasti huollon yhteydessä tuotteen käyttöiän pidentämiseksi lompakkoa ja ympäristöä säästäen.
Tehokas kaksivaiheinen Duo!Pure -suodatinjärjestelmä
- Monivaiheinen suodatinjärjestelmä suojelee moottoria kosteudelta.
- Erittäin tehokas suodatus varmatoimisella laakasuodattimella - nappaa pienimmätkin partikkelit talteeb.
- Kuivatila sopii erinomaisesti erilaisille matoille.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Akkukäyttöinen
|Työsuoritus per ladattu akku (n.) (m²) (m²)
|200
|Säiliötilavuus, puhdas vesi (ml)
|750
|Säiliötilavuus, likavesi (ml)
|450
|Nimellisottoteho (W)
|180
|Ohjaus
|Harjaton moottori
|Vaiheiden määrä (Ph)
|1
|Jännite (V)
|100 / 240
|Taajuus (Hz)
|50
|Telojen työleveys (mm)
|250
|Lattian kuivumisaika (min)
|min. 2
|Akun jännite (V)
|18
|Akun käyttöaika (min)
|max. 45
|Akun latausaika (min)
|240
|Akkutyyppi
|Litiumioniakku
|Väri
|musta
|Paino (ilman varusteita) (kg)
|4,1
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|7
|Mitat (p x l x k) (mm)
|278 x 232 x 1130
*Kärcher moppi-imuri voi puolittaa siivoukseen kuluvan ajan, sillä erillistä imurointia ei tarvita. /
**Testattu laboratorio-olosuhteissa. /
*** Advanced!Power -tila poistaa tiukassa olevan lian tuplaamalla imutehon ja lisäämällä 20% vedenkulutusta automaattitilaan verrattuna.
Toimitus sisältää
- Tela yleiskäyttöön: 1 kpl
- Puhdistusaineet: RM 536 -yleispuhdistusaine, 30 ml
- Lataus-, pysäköinti- ja siivousasema
- Puhdistusharja
- Laakasuodatin: 1 kpl
Ominaisuuksia
- Kaksoissäiliöjärjestelmä
- Kaksoissuodatus
- Itsepuhdistustila
- Automaattitoiminto
- Porrastila
- Tehotila
- Kuivaustila
- Täyttöraja puhdasvesisäiliölle
- Täyttöraja likavesisäiliölle
- Kuljetuspyörät
- Kantokahva
Videot
Käyttökohteet
- Kovat lattiapinnat
- Matalanukkaisille matoille.
- Pinttyneeseen likaan
- Karkeiden roskien imurointi
- Hienojakoinen lika
- Kuivan lian imurointi
- All-in-one: poistaa kaikenlaisen kuivan ja kostean lian.
- Nesteet
- Lemmikkien karvat