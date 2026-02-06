Tutustu FCV 4:ään – monipuoliseen laitteeseen, joka mullistaa lattianpesun! 3-in-1-varsi-imuri innovatiivisella Xtra!Clean-toiminnolla imuroi, moppaa ja kuivaa, minkä ansiosta kovien lattiapintojen, mattojen ja jopa roiskuneiden nesteiden puhdistus sujuu vaivattomasti säästäen jopa 50 prosenttia ajasta*. Valitse neljästä puhdistustilasta – autotila Dynamic!Control-likatunnistimella, älykäs Stair!Assist-tila, kuivatila ja tehokas Advanced!Power-tehotila*** – ja puhdista kaikenlainen lika, olipa kyse pölystä, eläinten karvoista tai pinttyneistä tahroista. Ainutlaatuinen Hygienic!Spin-teknologia, jossa rullat pyörivät jopa 500 kierrosta minuutissa, takaa täydellisen moppaustuloksen ja poistaa jopa 99 prosenttia bakteereista** hygieenisen puhtauden saavuttamiseksi. Tehokas BLDC-moottori ja pitkäkestoinen akku, jonka käyttöaika on jopa 45 minuuttia, mahdollistavat jopa 200 neliömetrin siivouksen keskeytyksettä. Siinä on myös 3,2-tuumainen Vision!Clean-näyttö, automaattinen käynnistys-/pysäytystoiminto ja itsepuhdistustoiminto sekä pestävä Pure!Roll-harjarulla maksimaalisen käyttömukavuuden takaamiseksi – ilman että joudut koskaan kosketuksiin lian kanssa.