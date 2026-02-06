Moppi-imuri FCV 4 Natural N

Tutustu monipuoliseen FCV 4 Natural N -imurimoppiin, joka mullistaa lattianpesusi ja on erityisen ympäristöystävällinen RM 538N luonnollisen lattianpesuaineen ansiosta! 3-in-1 imurimoppi innovatiivisella Xtra!Clean-toiminnolla imuroi, moppaa ja kuivaa. Se puhdistaa vaivatta kovat lattiat, matot ja jopa imee roiskuneet nesteet - säästät aikaa jopa 50 %*. Valitse neljästä tilasta: Auto-tila Dynamic!Control likatunnistimella, älykäs Stair!Assist-tila, kuivapesu ja tehokas Advanced!Power-tila***. Laite selviää kaikenlaisesta liasta: pölystä, lemmikin karvoista ja pinttyneistä tahroista. Ylivertainen Hygienic!Spin-teknologia (jopa 500 rullan kierrosta/min) takaa täydellisen mopatun tuloksen ja poistaa jopa 99 % bakteereista** hygienisen puhtauden saavuttamiseksi. Tehokas BLDC-moottori ja kestävä akku jopa 45 minuutin käyttöajalla puhdistavat jopa 200 neliömetriä keskeytyksettä. Lisäominaisuudet: 3,2 tuuman Vision!Clean-näyttö, automaattinen käynnistys/pysäytys, itsepuhdistustoiminto ja pestävä Pure!Roll-rulla maksimaaliseen mukavuuteen – ilman kosketusta likaan.

Ominaisuudet ja edut
3-in-1 Xtra!Clean -toiminto: moppaa, imuroi ja kuivaa
Puolittaa* siivousajan integroidun imutoiminnon ansiosta, jolloin erillistä imurointia ei tarvita. Neljä siivoustilaa kattavat kaikenlaisen lian - jopa roiskuneet nesteet ja tiukassa olevat tahrat. Mukautuu erilaisiin pintoihin ja siivoaa perusteellisesti reunoihin asti - niin matoilla kuin kovilla lattiapinnoilla.
Tehokas Hygienic!Spin -teknologia
Poistaa todistetusti 99%** bakteereista. Rulla pyörii 500 kierrosta minuutissa tarjoten erittäin puhtaan siivoustuloksen. Kahden vesisäiliön järjestelmä pitää puhtaan ja likaisen veden erillään.
Älykäs siivous Dynamic!Control- ja Vision!Clean -toimintojen avulla.
Älykäs automaattitila Dynamic!Control -likatunnistimella säätää imutehon ja veden määrän automaattisesti likaisuusasteen mukaan maksimaalisen käyttöajan takaamiseksi. Tärkeät tiedot, kuten jäljellä oleva käyttöaika tai puhdistustila, ovat aina näkyvissä suurella 3,2 tuuman Vision!Clean -näytöllä. Likavesisäiliön ylivuotosuoja varmistaa, että laite sammuu automaattisesti säiliön tullessa täyteen.
Clever Stair!Assist -siivoustila ja automaattinen käynnistys/pysäytys
  • Siivouksen keskeytykset eivät ole ongelma automaattisen käynnistys-/pysäytystoiminnon ansiosta.
  • Puhdista portaat ja ahtaat tilat helposti, mistä tahansa asennosta kuten jopa 90° kulmasta, Stair!Assist -tilan ja poiskytketyn automaattisen käynnistys-/pysäytystoiminnon ansiosta.
Erittäin tehokas Advanced!Power -tila
  • Poistaa tiukassakin olevan lian tuplaamalla imutehon ja lisäämällä veden kulutusta 20%.
  • Lattiat ovat käyttökuivat lähes välittömästi.
Tehokas BLDC -moottori ja and Comfort!Cell -akku
  • Huippuluokan harjaton moottoriteknologia takaa pitkän käyttöiän, luotettavuuden sekä vaikuttavan imu- ja moppaustehon.
  • Liikkumisen vapaus 45 jopa minuutin akun kestolla - sopii jopa 200 m² siivoamiseen.
  • Akkumoduuli voidaan vaihtaa nopeasti huollon yhteydessä tuotteen käyttöiän pidentämiseksi lompakkoa ja ympäristöä säästäen.
Tehokas kaksivaiheinen Duo!Pure -suodatinjärjestelmä
  • Monivaiheinen suodatinjärjestelmä suojelee moottoria kosteudelta.
  • Erittäin tehokas suodatus varmatoimisella laakasuodattimella - nappaa pienimmätkin partikkelit talteeb.
  • Kuivatila sopii erinomaisesti erilaisille matoille.
Tiedot

Tekniset tiedot

Akkukäyttöinen
Työsuoritus per ladattu akku (n.) (m²) (m²) 200
Säiliötilavuus, puhdas vesi (ml) 750
Säiliötilavuus, likavesi (ml) 450
Nimellisottoteho (W) 180
Ohjaus Harjaton moottori
Vaiheiden määrä (Ph) 1
Jännite (V) 100 / 240
Taajuus (Hz) 50
Telojen työleveys (mm) 250
Lattian kuivumisaika (min) min. 2
Akun jännite (V) 18
Akun käyttöaika (min) max. 45
Akun latausaika (min) 240
Akkutyyppi Litiumioniakku
Väri musta
Paino (ilman varusteita) (kg) 4,2
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 8,8
Mitat (p x l x k) (mm) 278 x 232 x 1130

*Kärcher moppi-imuri voi puolittaa siivoukseen kuluvan ajan, sillä erillistä imurointia ei tarvita. /
**Testattu laboratorio-olosuhteissa. /
*** Advanced!Power -tila poistaa tiukassa olevan lian tuplaamalla imutehon ja lisäämällä 20% vedenkulutusta automaattitilaan verrattuna.

Toimitus sisältää

  • Tela yleiskäyttöön: 1 kpl
  • Puhdistusaineet: Luonnollinen lattianpuhdistusaine RM 538N, 500 ml
  • Lataus-, pysäköinti- ja siivousasema
  • Puhdistusharja
  • Laakasuodatin: 1 kpl

Ominaisuuksia

  • Kaksoissäiliöjärjestelmä
  • Kaksoissuodatus
  • Itsepuhdistustila
  • Automaattitoiminto
  • Porrastila
  • Tehotila
  • Kuivaustila
  • Täyttöraja puhdasvesisäiliölle
  • Täyttöraja likavesisäiliölle
  • Kuljetuspyörät
  • Kantokahva
Videot
Käyttökohteet
  • Kovat lattiapinnat
  • Matalanukkaisille matoille.
  • Pinttyneeseen likaan
  • Karkeiden roskien imurointi
  • Hienojakoinen lika
  • Kuivan lian imurointi
  • All-in-one: poistaa kaikenlaisen kuivan ja kostean lian.
  • Nesteet
  • Lemmikkien karvat
Varusteet
Pesuaineet
Varaosat
