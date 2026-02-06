Moppi-imuri FCV 4 Natural N
3-in-1 Xtra!Clean – imuroi, moppaa, kuivaa: älykäs FCV 4 imurimoppi, 45 min akunkesto, Dynamic!Control likatunnistin ja luonnollinen pesuaine – toimii jopa matoilla.
Tutustu monipuoliseen FCV 4 Natural N -imurimoppiin, joka mullistaa lattianpesusi ja on erityisen ympäristöystävällinen RM 538N luonnollisen lattianpesuaineen ansiosta! 3-in-1 imurimoppi innovatiivisella Xtra!Clean-toiminnolla imuroi, moppaa ja kuivaa. Se puhdistaa vaivatta kovat lattiat, matot ja jopa imee roiskuneet nesteet - säästät aikaa jopa 50 %*. Valitse neljästä tilasta: Auto-tila Dynamic!Control likatunnistimella, älykäs Stair!Assist-tila, kuivapesu ja tehokas Advanced!Power-tila***. Laite selviää kaikenlaisesta liasta: pölystä, lemmikin karvoista ja pinttyneistä tahroista. Ylivertainen Hygienic!Spin-teknologia (jopa 500 rullan kierrosta/min) takaa täydellisen mopatun tuloksen ja poistaa jopa 99 % bakteereista** hygienisen puhtauden saavuttamiseksi. Tehokas BLDC-moottori ja kestävä akku jopa 45 minuutin käyttöajalla puhdistavat jopa 200 neliömetriä keskeytyksettä. Lisäominaisuudet: 3,2 tuuman Vision!Clean-näyttö, automaattinen käynnistys/pysäytys, itsepuhdistustoiminto ja pestävä Pure!Roll-rulla maksimaaliseen mukavuuteen – ilman kosketusta likaan.
Ominaisuudet ja edut
3-in-1 Xtra!Clean -toiminto: moppaa, imuroi ja kuivaaPuolittaa* siivousajan integroidun imutoiminnon ansiosta, jolloin erillistä imurointia ei tarvita. Neljä siivoustilaa kattavat kaikenlaisen lian - jopa roiskuneet nesteet ja tiukassa olevat tahrat. Mukautuu erilaisiin pintoihin ja siivoaa perusteellisesti reunoihin asti - niin matoilla kuin kovilla lattiapinnoilla.
Tehokas Hygienic!Spin -teknologiaPoistaa todistetusti 99%** bakteereista. Rulla pyörii 500 kierrosta minuutissa tarjoten erittäin puhtaan siivoustuloksen. Kahden vesisäiliön järjestelmä pitää puhtaan ja likaisen veden erillään.
Älykäs siivous Dynamic!Control- ja Vision!Clean -toimintojen avulla.Älykäs automaattitila Dynamic!Control -likatunnistimella säätää imutehon ja veden määrän automaattisesti likaisuusasteen mukaan maksimaalisen käyttöajan takaamiseksi. Tärkeät tiedot, kuten jäljellä oleva käyttöaika tai puhdistustila, ovat aina näkyvissä suurella 3,2 tuuman Vision!Clean -näytöllä. Likavesisäiliön ylivuotosuoja varmistaa, että laite sammuu automaattisesti säiliön tullessa täyteen.
Clever Stair!Assist -siivoustila ja automaattinen käynnistys/pysäytys
- Siivouksen keskeytykset eivät ole ongelma automaattisen käynnistys-/pysäytystoiminnon ansiosta.
- Puhdista portaat ja ahtaat tilat helposti, mistä tahansa asennosta kuten jopa 90° kulmasta, Stair!Assist -tilan ja poiskytketyn automaattisen käynnistys-/pysäytystoiminnon ansiosta.
Erittäin tehokas Advanced!Power -tila
- Poistaa tiukassakin olevan lian tuplaamalla imutehon ja lisäämällä veden kulutusta 20%.
- Lattiat ovat käyttökuivat lähes välittömästi.
Tehokas BLDC -moottori ja and Comfort!Cell -akku
- Huippuluokan harjaton moottoriteknologia takaa pitkän käyttöiän, luotettavuuden sekä vaikuttavan imu- ja moppaustehon.
- Liikkumisen vapaus 45 jopa minuutin akun kestolla - sopii jopa 200 m² siivoamiseen.
- Akkumoduuli voidaan vaihtaa nopeasti huollon yhteydessä tuotteen käyttöiän pidentämiseksi lompakkoa ja ympäristöä säästäen.
Tehokas kaksivaiheinen Duo!Pure -suodatinjärjestelmä
- Monivaiheinen suodatinjärjestelmä suojelee moottoria kosteudelta.
- Erittäin tehokas suodatus varmatoimisella laakasuodattimella - nappaa pienimmätkin partikkelit talteeb.
- Kuivatila sopii erinomaisesti erilaisille matoille.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Akkukäyttöinen
|Työsuoritus per ladattu akku (n.) (m²) (m²)
|200
|Säiliötilavuus, puhdas vesi (ml)
|750
|Säiliötilavuus, likavesi (ml)
|450
|Nimellisottoteho (W)
|180
|Ohjaus
|Harjaton moottori
|Vaiheiden määrä (Ph)
|1
|Jännite (V)
|100 / 240
|Taajuus (Hz)
|50
|Telojen työleveys (mm)
|250
|Lattian kuivumisaika (min)
|min. 2
|Akun jännite (V)
|18
|Akun käyttöaika (min)
|max. 45
|Akun latausaika (min)
|240
|Akkutyyppi
|Litiumioniakku
|Väri
|musta
|Paino (ilman varusteita) (kg)
|4,2
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|8,8
|Mitat (p x l x k) (mm)
|278 x 232 x 1130
*Kärcher moppi-imuri voi puolittaa siivoukseen kuluvan ajan, sillä erillistä imurointia ei tarvita. /
**Testattu laboratorio-olosuhteissa. /
*** Advanced!Power -tila poistaa tiukassa olevan lian tuplaamalla imutehon ja lisäämällä 20% vedenkulutusta automaattitilaan verrattuna.
Toimitus sisältää
- Tela yleiskäyttöön: 1 kpl
- Puhdistusaineet: Luonnollinen lattianpuhdistusaine RM 538N, 500 ml
- Lataus-, pysäköinti- ja siivousasema
- Puhdistusharja
- Laakasuodatin: 1 kpl
Ominaisuuksia
- Kaksoissäiliöjärjestelmä
- Kaksoissuodatus
- Itsepuhdistustila
- Automaattitoiminto
- Porrastila
- Tehotila
- Kuivaustila
- Täyttöraja puhdasvesisäiliölle
- Täyttöraja likavesisäiliölle
- Kuljetuspyörät
- Kantokahva
Videot
Käyttökohteet
- Kovat lattiapinnat
- Matalanukkaisille matoille.
- Pinttyneeseen likaan
- Karkeiden roskien imurointi
- Hienojakoinen lika
- Kuivan lian imurointi
- All-in-one: poistaa kaikenlaisen kuivan ja kostean lian.
- Nesteet
- Lemmikkien karvat