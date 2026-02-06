Tutustu monipuoliseen FCV 4 Natural N -imurimoppiin, joka mullistaa lattianpesusi ja on erityisen ympäristöystävällinen RM 538N luonnollisen lattianpesuaineen ansiosta! 3-in-1 imurimoppi innovatiivisella Xtra!Clean-toiminnolla imuroi, moppaa ja kuivaa. Se puhdistaa vaivatta kovat lattiat, matot ja jopa imee roiskuneet nesteet - säästät aikaa jopa 50 %*. Valitse neljästä tilasta: Auto-tila Dynamic!Control likatunnistimella, älykäs Stair!Assist-tila, kuivapesu ja tehokas Advanced!Power-tila***. Laite selviää kaikenlaisesta liasta: pölystä, lemmikin karvoista ja pinttyneistä tahroista. Ylivertainen Hygienic!Spin-teknologia (jopa 500 rullan kierrosta/min) takaa täydellisen mopatun tuloksen ja poistaa jopa 99 % bakteereista** hygienisen puhtauden saavuttamiseksi. Tehokas BLDC-moottori ja kestävä akku jopa 45 minuutin käyttöajalla puhdistavat jopa 200 neliömetriä keskeytyksettä. Lisäominaisuudet: 3,2 tuuman Vision!Clean-näyttö, automaattinen käynnistys/pysäytys, itsepuhdistustoiminto ja pestävä Pure!Roll-rulla maksimaaliseen mukavuuteen – ilman kosketusta likaan.