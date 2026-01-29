Matalapainepesuri OC 3 Foldable
Kokoon taittuva vesisäiliö, helppo kuljettaa, näppärä varastoida ja monipuolinen käyttökohteiltaan: OC 3 Foldable -matalapainepesuri litiumioniakulla puhdistukseen tien päällä.
OC 3 Foldable -matalapainepesuri on täydellinen tuote niille, jotka tarvitsevat kompaktin kokoista ja liikkuvaa puhdistusratkaisua. Tässä pienikokoisessa ja kevyessä matalapainepesurissa on kokoon taittuva vesisäiliö, joka mahdollistaa säilytyksen hyvin pienessä tilassa. Litiumioniakun ansiosta laite on käyttövalmis missä tahansa ja milloin tahansa ilman aikaa vievää valmistelua: täytä vain säiliö vedellä ja aloita. LED-näyttö antaa tietoa akun varaustasosta ja joustava, 1,8 metriä pitkä paineletku takaa optimaalisen liikkumisvapauden puhdistuksen aikana. Olitpa sitten leirintäalueella, puutarhassa kotona tai juuri tehnyt kuraisen pyöräretken – mukana kulkeva pesuri toimii kasteluun, huuhteluun ja pesuun. Saatavilla on laaja valikoima lisävarusteita käyttökohteiden laajentamiseksi.
Ominaisuudet ja edut
Tehokas ja hellä matalapaineMatalapaineen hyödyt: tehokas ja hellävarainen, ideaali herkille pinnoille. Vakiosuutin viuhkatoiminnolla pesee jopa hankalasti saavutettavat paikat luotettavasti ja tarkasti. Kartiosuutin sopii herkempiin kohteisiin, kuten koiran tassuihin.
Innovatiivinen, kokoontaittuva vesisäiliöSuuri 8 litran säiliö taittuu kasaan tilan säästämiseksi. Letku ja kahva voidaan säilyttää laitteen sisällä.
Integroitu litiumionakkuLiikkuvaa siivousta ilman verkkovirtaa. Akun pitkä käyttöaika varmistaa toistuvat käyttökerrat, ja LED,näyttö kertoo lataustarpeen. USB-C -latausportti mahdollistaa lataamiseen joustavasti esimerkiksi autossa tai varavirtalähteestä.
Vaivaton käsitellä
- Kun akku on ladattu, laite on heti käyttövalmis missä tahansa ja milloin tahansa.
- Kantokahva helpottaa kuljetusta.
- Vesisäiliö on helppo täyttää suuren täyttöaukon ansiosta.
Laaja valikoima tarvikkeita
- Laaja tavikevalikoima kasvattaa käyttömahdollisuuksia.
- Oikeat tarvikkeet jokaiseen puhdistustehtävään kuten polkupyörälle. Ulkoiluvarusteille, puutarhakalusteille, koiralle jne.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Painealue
|Matalapaine
|Virtausnopeus (l/min)
|max. 2
|Akkukäyttöinen
|Akkutyyppi
|Litiumioniakku
|Akun käyttöaika (min)
|max. 15
|Akun latausaika (h)
|2,25
|Väri
|Keltainen
|Paino (ilman varusteita) (kg)
|2,2
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|3,2
|Mitat (p x l x k) (mm)
|305 x 298 x 271
Toimitus sisältää
- Litiumioniakku
- Viuhkasuutin
Ominaisuuksia
- Vesisäiliön tilavuus: 8 l
- Letkun pituus: 1.8 m
- Letkun tyyppi: Joustava matalapaineletku
- Integroitu vesisuodatin
- Painekahva: Matalapainekahva
- Laitteen suodatin
Videot
Käyttökohteet
- Polkupyörät
- Teltat ja retkeilyvarusteet
- Urheiluvarusteet (surffilaudat, kanootit, SUP-laudat)
- Lemmikkien turkki ja tassut
- Lastenrattaat ja -vaunut
- Vaellus- ja ulkoilukengät
- Puutarhalaitteiden ja työkalujen puhdistukseen
- Lasten ulkolelut ja rattaat
- Puutarha/terassi/pihakalusteet
- Kukkaruukut