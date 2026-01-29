OC 3 Foldable -matalapainepesuri on täydellinen tuote niille, jotka tarvitsevat kompaktin kokoista ja liikkuvaa puhdistusratkaisua. Tässä pienikokoisessa ja kevyessä matalapainepesurissa on kokoon taittuva vesisäiliö, joka mahdollistaa säilytyksen hyvin pienessä tilassa. Litiumioniakun ansiosta laite on käyttövalmis missä tahansa ja milloin tahansa ilman aikaa vievää valmistelua: täytä vain säiliö vedellä ja aloita. LED-näyttö antaa tietoa akun varaustasosta ja joustava, 1,8 metriä pitkä paineletku takaa optimaalisen liikkumisvapauden puhdistuksen aikana. Olitpa sitten leirintäalueella, puutarhassa kotona tai juuri tehnyt kuraisen pyöräretken – mukana kulkeva pesuri toimii kasteluun, huuhteluun ja pesuun. Saatavilla on laaja valikoima lisävarusteita käyttökohteiden laajentamiseksi.