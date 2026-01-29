OC Handheld Compact on kompakti keskipainepesuri liikkuvaan käyttöön. Integroidun litiumioniakun, ulkoisia vesilähteitä varten tarkoitetun 5 metrin imuletkun ja PET-pulloille tarkoitetun pulloadapterin ansiosta voit puhdistaa missä tahansa virta- tai vesiliitännästä riippumatta. Kevyt, innovatiivinen muotoilu sisäänvedettävällä kahvalla mahdollistaa tilaa säästävän säilytyksen ja helpon kuljetuksen. Kaksivaiheisella paineensäädöllä paine voidaan säätää noin 6 ja 15 baarin välille, mikä on ihanteellista herkille pinnoille tai akun kestoajan pidentämiseksi jopa 30 minuuttiin. LED-ilmaisin antaa tietoa tilasta ja akun kestosta. 4-in-1 Multi Jet antaa mahdollisuuden vaihtaa nopeasti neljän suihkutyypin välillä, kun taas Kärcherin suutinteknologia varmistaa hellävaraisen ja tehokkaan puhdistuksen. Pesuaine voidaan levittää tätä tarkoitusta varten toimitetulla suuttimella. Täydellinen nopeaan, mutkattomaan käyttöön, olipa kyse sitten retkeilystä, pyöräily- tai vaellusretkistä tai käytöstä omassa puutarhassa. Akku voidaan ladata USB-C:n kautta. Laite ei ole yhteensopiva puutarhaletkuliittimien kanssa.