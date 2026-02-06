OC Handheld Compact Adventure on kompakti keskipainepesuri liikkuvaan käyttöön. Integroidun litiumioniakun ja 5 metrin imuletkun ansiosta puhdistus voidaan tehdä missä vain virta- tai vesiliitännästä riippumatta. Taitettava 12 litran vesisäiliö on tiivis ja ihanteellinen mukaan otettavaksi. Kevyt, innovatiivinen muotoilu sisäänvedettävällä kahvalla mahdollistaa tilaa säästävän säilytyksen ja helpon kuljetuksen. Kaksivaiheisella paineensäädöllä paine voidaan säätää noin 6 ja 15 baarin välille, mikä on ihanteellista herkille pinnoille tai akun kestoajan pidentämiseksi. LED-ilmaisin antaa tietoa tilasta ja akun kestosta. 4-in-1 Multi Jet antaa mahdollisuuden vaihtaa neljän suihkutyypin välillä, kun taas Kärcherin suutinteknologia varmistaa hellävaraisen ja tehokkaan puhdistuksen. Pesuaine voidaan levittää käyttämällä tehokasta Pro-vaahtosuihkua. Täydellinen nopeaan, mutkattomaan käyttöön, olipa kyse sitten retkeilystä, pyöräily- tai vaellusretkistä tai käytöstä omassa puutarhassa. Akku voidaan ladata USB-C:n kautta. Laite ei ole yhteensopiva puutarhaletkuliittimien kanssa. Mukana vettä hylkivä laukku kuljetukseen ja säilytykseen.