Akkupainepesuri OC Handheld Compact Adventure
OC-perheen keskipainepesuri, joka sisältää Adventure Kit -laukun käytännöllisine lisävarusteineen, on litiumioniakun ja imuletkun ansiosta ihanteellinen liikkuvaan puhdistukseen.
OC Handheld Compact Adventure on kompakti keskipainepesuri liikkuvaan käyttöön. Integroidun litiumioniakun ja 5 metrin imuletkun ansiosta puhdistus voidaan tehdä missä vain virta- tai vesiliitännästä riippumatta. Taitettava 12 litran vesisäiliö on tiivis ja ihanteellinen mukaan otettavaksi. Kevyt, innovatiivinen muotoilu sisäänvedettävällä kahvalla mahdollistaa tilaa säästävän säilytyksen ja helpon kuljetuksen. Kaksivaiheisella paineensäädöllä paine voidaan säätää noin 6 ja 15 baarin välille, mikä on ihanteellista herkille pinnoille tai akun kestoajan pidentämiseksi. LED-ilmaisin antaa tietoa tilasta ja akun kestosta. 4-in-1 Multi Jet antaa mahdollisuuden vaihtaa neljän suihkutyypin välillä, kun taas Kärcherin suutinteknologia varmistaa hellävaraisen ja tehokkaan puhdistuksen. Pesuaine voidaan levittää käyttämällä tehokasta Pro-vaahtosuihkua. Täydellinen nopeaan, mutkattomaan käyttöön, olipa kyse sitten retkeilystä, pyöräily- tai vaellusretkistä tai käytöstä omassa puutarhassa. Akku voidaan ladata USB-C:n kautta. Laite ei ole yhteensopiva puutarhaletkuliittimien kanssa. Mukana vettä hylkivä laukku kuljetukseen ja säilytykseen.
Ominaisuudet ja edut
Liikkuva siivousImuletkun, taitettavan vesisäiliön ja akun avulla puhdistat helposti liikkeellä ollessasi – vedestä ja virransyötöstä riippumatta (ei yhteensopiva puutarhaletkuliittimen kanssa). Joustava käyttö moniin erilaisiin puhdistustehtäviin, esim. polkupyörille, puutarha- ja retkeilyvarusteille, koirille tai paikalliseen puhdistukseen autossa. Laitteen USB Type C -latauspistoke mahdollistaa joustavan lataamisen myös liikkeellä ollessa, esim. autossa tai varavirtalähteellä.
Paineensäätö LED-ilmaisimellaPuhdistustehtävästä riippuen voit vaihtaa Max-tilan (15 bar) ja eco!Mode-tilan (n. 6 bar)¹⁾ välillä. Ihanteellinen herkille pinnoille tai akun käyttöajan pidentämiseksi jopa 30 minuuttiin. LED-valo antaa tietoja akun ajantasaisesta varauksesta.
Kevyt ja kompakti.Minimoi tilankulutuksen kuljetuksen ja varastoinnin aikana – laitteen innovatiivinen muotoilu mahdollistaa kahvan taittamisen kokoon käytön jälkeen. Tämä minimoi OC Handheld Compact Adventure -pesurin pakkauskoon. Kevyen ja minimalistisen muotoilunsa ansiosta laitetta on helppo käsitellä, ja se istuu mukavasti käteen jopa pitkäaikaisessa käytössä.
Tehokas ja hellävarainen keskipaine
- Tehokkaan Kärcherin suutinteknologian ja 4-in-1 Multi Jetin ansiosta painepesuri puhdistaa hellävaraisesti ja säästää vettä. Lika poistetaan erittäin tehokkaasti.
- Ihanteellinen valinta suojaamaan herkkiä osia pyörissä, kuten laakereita, tiivisteitä tai napoja.
- Luotettava ja tarkka puhdistus myös vaikeapääsyisissä paikoissa.
Adventure Kit kattavilla lisävarusteilla
- Multi Jet yhdistää neljä suihkutyyppiä yhteen suuttimeen, joita voi säätää yksinkertaisesti kiertämällä suutinpäätä.
- 5 metrin imuletku mahdollistaa veden ottamisen ulkoisista vesilähteistä. Taitettavan vesisäiliön tilavuus on 12 litraa ja sen tiiviste on vuotamaton.
- Pesuainesuihku helpottaa pesuaineen levittämistä suurelle pinnalle tasaisesti, mikä tekee pinttyneen lian puhdistuksesta entistä tehokkaampaa.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Akkukäyttöinen
|Paine (bar)
|max. 15
|Painealue
|Keskikova paine
|Virtausnopeus (l/h)
|150
|Akkutyyppi
|Litiumioniakku
|Jännite (V)
|7,2
|Tarvittavien akkujen määrä (kpl)
|1
|Käyttöaika yhdellä latauksella (/min)
|Normaali tila: / 12 eco!efficiency-tila: / 30
|Latausaika peruslaturilla (h)
|3
|Väri
|Keltainen
|Paino (ilman varusteita) (kg)
|0,8
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|2,4
|Mitat (p x l x k) (mm)
|254 x 71 x 186
¹⁾ eco!Mode-asetuksessa vedenkulutus vähenee keskimäärin 24 % ja energiankulutus keskimäärin 54 % verrattuna korkeimpaan asetukseen (Max-tila).
Toimitus sisältää
- Laturi: 5 V / 2 A USB-kaapeli + sovitin (1 kpl kumpaakin)
- Vaahdotin
- 4-in-1 Multi Jet
- Imuletku
- Säilytyslaukku
Ominaisuuksia
- Veden imu
- Integroitu vesisuodatin
- Taittuva kahva
Käyttökohteet
- Polkupyörät
- Teltat ja retkeilyvarusteet
- Lemmikkien turkki ja tassut
- Puutarha/terassi/pihakalusteet
- Urheiluvarusteet (surffilaudat, kanootit, SUP-laudat)
- Lastenrattaat ja -vaunut
- Roskapöntöt
- Moottoripyörien, mopojen ja skoottereiden pesuun
- Lasten ulkolelut ja rattaat
- Kaihtimet/rullaverhot