Akkupainepesuri OC Handheld Compact BA
OC Handheld Compact keskipainepesuri litiumioniakulla, taitettavalla kahvalla ja imuletkulla monipuoliseen liikkuvaan puhdistukseen, virta- ja vesiliitännästä riippumatta.
OC Handheld Compact on kompakti keskipainepesuri liikkuvaan käyttöön. Integroidun litiumioniakun, ulkoisia vesilähteitä varten tarkoitetun 5 metrin imuletkun ja PET-pulloille tarkoitetun pulloadapterin ansiosta voit puhdistaa missä tahansa virta- tai vesiliitännästä riippumatta. Kevyt, innovatiivinen muotoilu sisäänvedettävällä kahvalla mahdollistaa tilaa säästävän säilytyksen ja helpon kuljetuksen. Kaksivaiheisella paineensäädöllä paine voidaan säätää noin 6 ja 15 baarin välille, mikä on ihanteellista herkille pinnoille tai akun kestoajan pidentämiseksi jopa 30 minuuttiin. LED-ilmaisin antaa tietoa tilasta ja akun kestosta. 4-in-1 Multi Jet antaa mahdollisuuden vaihtaa nopeasti neljän suihkutyypin välillä, kun taas Kärcherin suutinteknologia varmistaa hellävaraisen ja tehokkaan puhdistuksen. Pesuaine voidaan levittää tätä tarkoitusta varten toimitetulla suuttimella. Täydellinen nopeaan, mutkattomaan käyttöön, olipa kyse sitten retkeilystä, pyöräily- tai vaellusretkistä tai käytöstä omassa puutarhassa. Akku voidaan ladata USB-C:n kautta. Laite ei ole yhteensopiva puutarhaletkuliittimien kanssa.
Ominaisuudet ja edut
Liikkuva siivousImuletkun, pulloadapterin ja akun avulla puhdistat helposti liikkeellä ollessasi – vesi- ja virransyötöstä riippumatta (ei yhteensopiva puutarhaletkuliittimen kanssa). Joustava käyttö moniin erilaisiin puhdistustehtäviin, esim. polkupyörille, puutarha- ja retkeilyvarusteille, koirille tai paikalliseen puhdistukseen autossa. Laitteen USB Type C -latauspistoke mahdollistaa joustavan lataamisen myös liikkeellä ollessa, esim. autossa tai varavirtalähteellä.
Paineensäätö LED-ilmaisimellaPuhdistustehtävästä riippuen voit vaihtaa Max-tilan (15 bar) ja eco!Mode-tilan (n. 6 bar)¹⁾ välillä. Ihanteellinen herkille pinnoille tai akun käyttöajan pidentämiseksi jopa 30 minuuttiin. LED-valo antaa tietoja akun ajantasaisesta varauksesta.
Kevyt ja kompakti.Minimoi tilankulutuksen kuljetuksen ja varastoinnin aikana – laitteen innovatiivinen muotoilu mahdollistaa kahvan taittamisen kokoon käytön jälkeen. Kevyen ja minimalistisen muotoilunsa ansiosta laitetta on helppo käsitellä, ja se istuu mukavasti käteen jopa pitkäaikaisessa käytössä.
Tehokas ja hellävarainen keskipaine
- Tehokkaan Kärcherin suutinteknologian ja 4-in-1 Multi Jetin ansiosta painepesuri puhdistaa hellävaraisesti ja säästää vettä. Lika poistetaan erittäin tehokkaasti.
- Ihanteellinen valinta suojaamaan herkkiä osia pyörissä, kuten laakereita, tiivisteitä tai napoja.
- Luotettava ja tarkka puhdistus myös vaikeapääsyisissä paikoissa.
Kattava valikoima eri suulakkeita vakiona
- Multi Jet yhdistää neljä suihkutyyppiä yhteen suuttimeen, joita voi säätää yksinkertaisesti kiertämällä suutinpäätä.
- 5 metrin imuletku mahdollistaa veden ottamisen ulkoisista vesilähteistä, kuten kanisterista. Pulloadapteria voidaan käyttää myös veden imemiseen PET-pulloista.
- Pesuainesuihku helpottaa pesuaineen levittämistä suurelle pinnalle tasaisesti, mikä tekee pinttyneen lian puhdistuksesta entistä tehokkaampaa.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Akkukäyttöinen
|Paine (bar)
|max. 15
|Painealue
|Keskikova paine
|Virtausnopeus (l/h)
|150
|Akkutyyppi
|Litiumioniakku
|Jännite (V)
|7,2
|Tarvittavien akkujen määrä (kpl)
|1
|Käyttöaika yhdellä latauksella (/min)
|Normaali tila: / 12 eco!efficiency-tila: / 30
|Latausaika peruslaturilla (h)
|3
|Väri
|Keltainen
|Paino (ilman varusteita) (kg)
|0,8
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|1,8
|Mitat (p x l x k) (mm)
|254 x 71 x 186
¹⁾ eco!Mode-asetuksessa vedenkulutus vähenee keskimäärin 24 % ja energiankulutus keskimäärin 54 % verrattuna korkeimpaan asetukseen (Max-tila).
Toimitus sisältää
- Laturi: 5 V / 2 A USB-kaapeli + sovitin (1 kpl kumpaakin)
- 4-in-1 Multi Jet
- Imuletku
- Pesuainepullo
- Pulloadapteri
Ominaisuuksia
- Veden imu
- Mikrokuituliina
- Integroitu vesisuodatin
- Taittuva kahva
Videot
Käyttökohteet
- Polkupyörät
- Teltat ja retkeilyvarusteet
- Lemmikkien turkki ja tassut
- Puutarha/terassi/pihakalusteet
- Urheiluvarusteet (surffilaudat, kanootit, SUP-laudat)
- Lastenrattaat ja -vaunut
- Roskapöntöt
- Moottoripyörien, mopojen ja skoottereiden pesuun
- Lasten ulkolelut ja rattaat
- Kaihtimet/rullaverhot