Pölynimuri vesisuodatuksella DS 6

Modernin vesisuodatustekniikan ansiosta DS 6 -imuri suodattaa 99,95% ilmassa olevasta pölystä ja takaa poistoilman puhtauden, mikä on hyväksi kaikille mutta erityisesti allergikoille.

DS 6 on vesisuodattimella varustettu pölynimuri, joka ei ainoastaan ​​puhdista lattioita perusteellisesti, vaan tarjoaa myös raikkaampaa ilmaa, josta on poistettu jopa 99,95 % pölystä. Tämä parantaa huomattavasti sisäilman laatua. Toisin kuin perinteiset suodatinpussilla varustetut pölynimurit, vesisuodattimella varustettu DS 6 -pölynimuri perustuu veden luonnolliseen voimaan, joka pyörii suodattimen ympärillä suurilla nopeuksilla. Imeytyneen lian täytyy kulkea tämän pyörteisen veden läpi, joka suodattaa sen pois ilmasta erittäin tehokkaasti ja vangitsee sen veteen. Tuloksena on raikas, poikkeuksellisen puhdas poistoilma.

Ominaisuudet ja edut
Monikanavainen suodatusjärjestelmä; vesisuodatin, pestävä moottorisuodatin ja HEPA 13 suodatin (EN 1822:1998)
Monikanavainen suodatusjärjestelmä; vesisuodatin, pestävä moottorisuodatin ja HEPA 13 suodatin (EN 1822:1998)
Suodattaa jopa 99,95% huoneilman pölystä. Tuloksena puhdas, raikas ja miellyttävä sisäilma. Sopii allergiakoteihin.
Irrotettava vesisuodatin
Irrotettava vesisuodatin
Helppo täyttää ja tyhjentää.
Käytännöllinen taukoasento
Käytännöllinen taukoasento
Nopea ja kätevä taukoasento imuputkelle sekä lattiasuulakkeelle Mahtuu pieneen tilaan.
Energiatehokas moottori
  • Yhtä tehokas kuin 1400 W laite.
  • Vähäinen energiankulutus.
Automaattinen sähköjohdon takaisinkelaus
  • Nopea ja käytännöllinen sähköjohdon sisäänkelaus.
Säilytyspaikat varusteille
  • Kaikki varusteet on helppo säilyttää koneessa olevissa säilytyspaikoissa.
Tiedot

Tekniset tiedot

Liitäntäteho (W) 650
Vesisuodatin (l) 2
Käyttösäde (m) 10,2
Jännite (V) 220 / 240
Taajuus (Hz) 50 / 60
Väri valkoinen
Paino (ilman varusteita) (kg) 7,5
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 10,8
Mitat (p x l x k) (mm) 532 x 289 x 344

Toimitus sisältää

  • Imuletkun pituus: 2.1 m
  • Säädettävä teleskooppiputki, materiaali: Kromipinnoite
  • Yhdistelmälattiasuulake
  • Rakosuulake
  • Kalustesuulake
  • Hepa-suodatintyyppi: HEPA 13 -suodatin
  • Vaahdonesto
  • Moottorin suodatin

Ominaisuuksia

  • Käytännöllinen taukoasento
  • Säilytyspaikat varusteille
Käyttökohteet
  • Kovat lattiapinnat
  • Matot
  • Tekstiilipinnat
  • Käytävät
  • Kulmat, kolot ja raot jne.
