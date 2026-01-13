Akkukäyttöinen pölynimuri VC 7 Cordless yourMax
Vaivaton puhdistus maksimaalisella toiminta-ajalla: VC 7 Cordless yourMax -pölynimuri on kevyt varsi-imuri jossa on innovatiivinen pölysensori.
Akkukäyttöinen VC 7 Cordless yourMax tarjoaa vaikuttavan yhdistelmän uusinta teknologiaa, laajaa varustelua ja helppokäyttöisyyttä. Innovatiivinen pölysensori havaitsee lian ja säätää imutehon sen mukaan, varmistaen tehokkaan akunkeston jopa 60 minuutin ajan. Tehokas 350 watin BLDC-moottori ja 25,2 V akkujännite tekevät imuroinnista vaivatonta. Boost-toiminto takaa maksimaalisen imutehon yhden painalluksen avulla. Muita etuja ovat helppo pölysäiliön tyhjennys, ergonominen muotoilu, joka mahdollistaa puhdistuksen vaikeasti tavoitettavista paikoista, ja LED-valot aktiivisella lattiasuuttimella, jotka tekevät pölyn näkyvämmäksi. Suodattimen puhdistus on helppoa mukana toimitetun työkalun ja vaihtosuodattimen avulla. Eri suulakkeet tekevät tilojen puhdistamisesta lasten leikkiä: rakosuulake poistaa lian ahtaista paikoista, 2-in-1-suulake on täydellinen väline huonekalujen ja verhoilujen puhdistamiseen, ja pehmeä harja sopii jopa herkkien pintojen puhdistamiseen. Muita käteviä ominaisuuksia ovat akun tilan ilmaisin ja lataustoiminnolla varustettu seinäteline.
Ominaisuudet ja edut
Pölyn aistiva teknologiaAutomaattinen pölyntunnistus ja voimakkuuden säätö. Älykäs voimakkuuden säätö käyttöiän pidentämiseksi. Intuitiivinen ja vaivaton imurointi.
Käytännöllinen suodatusjärjestelmäHEPA-suodatuksella (EN 1822:1998) erityisen puhdas poistoilma. Helppo yhden painalluksen suodattimen tyhjennys.
Aktiivinen lattiasuulakeOptimoitu lian keräys moottoroiduilla rullilla. Helppo käsiteltävyys helpottaa siivousta myös huonekalujen alta. Takaa luotettavan puhdistustuloksen.
Kaksivaiheinen tehonhallinta
- Runsas käyttöaika isompiin kotitalouksiin.
- Valinnainen boost-tila.
Seinäteline latausyksiköllä
- Seinätelineen avulla laite voidaan laittaa säilytykseen helposti ja nopeasti.
- Käytännöllinen lataus asettamalla imuri seinätelineeseen.
Intuitiivinen palaute ja latausnäyttö
- Palaute ja vikailmoitukset helppolukuisesta LED-näytöstä.
- Selkeä akun tila -näyttö.
Helppo käyttää
- Helppo tehonsäätö käyttökohteen mukaan.
- Valinnainen boost-tila.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Akkukäyttöinen
|Vaiheiden määrä (Ph)
|1
|Jännite (V)
|100 / 240
|Taajuus (Hz)
|50 / 60
|Äänen tehotaso (dB(A))
|< 78
|Säiliön kapasiteetti (ml)
|800
|Akkutyyppi
|Litiumioniakku
|Jännite (V)
|25,2
|Kapasiteetti (Ah)
|2,5
|Käyttöaika yhdellä latauksella (/min)
|Normaali tila: / n. 60 Boost-tila: / n. 8
|Latausaika peruslaturilla (min)
|220
|Virtalähde akkulaturille (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Väri
|valkoinen
|Paino (ilman varusteita) (kg)
|2,6
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|5,4
|Mitat (p x l x k) (mm)
|235 x 266 x 1130
Toimitus sisältää
- Akku: 25.2 V / 2.5 Ah akku (1 kpl)
- Hepa-suodatintyyppi: HEPA 12 suodatin (EN 1822:1998)
- Ilmanottosuodatin: 2 kpl
- Suodattimenpuhdistustyökalu
- Suuri universaali lattiasuulake LED-valoilla
- Rakosuulake
- Sohvasuulake ja pehmeäharjainen suulake (2-in1)
- Pehmeä harja
- Imuputki: Metalli
- Suuri seinäteline latausyksiköllä
Ominaisuuksia
- Softgrip-kahva
- Pölypussiton järjestelmä
- Tehon säätö: kaksi suoritustasoa
- Pölysensori
Käyttökohteet
- Tiiviit ja kovat lattiat
- Matot
- Tekstiilipinnat
- Portaat