Akkukäyttöinen pölynimuri VC 7 Cordless yourMax

Vaivaton puhdistus maksimaalisella toiminta-ajalla: VC 7 Cordless yourMax -pölynimuri on kevyt varsi-imuri jossa on innovatiivinen pölysensori.

Akkukäyttöinen VC 7 Cordless yourMax tarjoaa vaikuttavan yhdistelmän uusinta teknologiaa, laajaa varustelua ja helppokäyttöisyyttä. Innovatiivinen pölysensori havaitsee lian ja säätää imutehon sen mukaan, varmistaen tehokkaan akunkeston jopa 60 minuutin ajan. Tehokas 350 watin BLDC-moottori ja 25,2 V akkujännite tekevät imuroinnista vaivatonta. Boost-toiminto takaa maksimaalisen imutehon yhden painalluksen avulla. Muita etuja ovat helppo pölysäiliön tyhjennys, ergonominen muotoilu, joka mahdollistaa puhdistuksen vaikeasti tavoitettavista paikoista, ja LED-valot aktiivisella lattiasuuttimella, jotka tekevät pölyn näkyvämmäksi. Suodattimen puhdistus on helppoa mukana toimitetun työkalun ja vaihtosuodattimen avulla. Eri suulakkeet tekevät tilojen puhdistamisesta lasten leikkiä: rakosuulake poistaa lian ahtaista paikoista, 2-in-1-suulake on täydellinen väline huonekalujen ja verhoilujen puhdistamiseen, ja pehmeä harja sopii jopa herkkien pintojen puhdistamiseen. Muita käteviä ominaisuuksia ovat akun tilan ilmaisin ja lataustoiminnolla varustettu seinäteline.

Ominaisuudet ja edut
Akkukäyttöinen pölynimuri VC 7 Cordless yourMax: Pölyn aistiva teknologia
Automaattinen pölyntunnistus ja voimakkuuden säätö. Älykäs voimakkuuden säätö käyttöiän pidentämiseksi. Intuitiivinen ja vaivaton imurointi.
Akkukäyttöinen pölynimuri VC 7 Cordless yourMax: Käytännöllinen suodatusjärjestelmä
HEPA-suodatuksella (EN 1822:1998) erityisen puhdas poistoilma. Helppo yhden painalluksen suodattimen tyhjennys.
Akkukäyttöinen pölynimuri VC 7 Cordless yourMax: Aktiivinen lattiasuulake
Optimoitu lian keräys moottoroiduilla rullilla. Helppo käsiteltävyys helpottaa siivousta myös huonekalujen alta. Takaa luotettavan puhdistustuloksen.
Kaksivaiheinen tehonhallinta
  • Runsas käyttöaika isompiin kotitalouksiin.
  • Valinnainen boost-tila.
Seinäteline latausyksiköllä
  • Seinätelineen avulla laite voidaan laittaa säilytykseen helposti ja nopeasti.
  • Käytännöllinen lataus asettamalla imuri seinätelineeseen.
Intuitiivinen palaute ja latausnäyttö
  • Palaute ja vikailmoitukset helppolukuisesta LED-näytöstä.
  • Selkeä akun tila -näyttö.
Helppo käyttää
  • Helppo tehonsäätö käyttökohteen mukaan.
  • Valinnainen boost-tila.
Tiedot

Tekniset tiedot

Akkukäyttöinen
Vaiheiden määrä (Ph) 1
Jännite (V) 100 / 240
Taajuus (Hz) 50 / 60
Äänen tehotaso (dB(A)) < 78
Säiliön kapasiteetti (ml) 800
Akkutyyppi Litiumioniakku
Jännite (V) 25,2
Kapasiteetti (Ah) 2,5
Käyttöaika yhdellä latauksella (/min) Normaali tila: / n. 60 Boost-tila: / n. 8
Latausaika peruslaturilla (min) 220
Virtalähde akkulaturille (V/Hz) 220 - 240 / 50 - 60
Väri valkoinen
Paino (ilman varusteita) (kg) 2,6
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 5,4
Mitat (p x l x k) (mm) 235 x 266 x 1130

Toimitus sisältää

  • Akku: 25.2 V / 2.5 Ah akku (1 kpl)
  • Hepa-suodatintyyppi: HEPA 12 suodatin (EN 1822:1998)
  • Ilmanottosuodatin: 2 kpl
  • Suodattimenpuhdistustyökalu
  • Suuri universaali lattiasuulake LED-valoilla
  • Rakosuulake
  • Sohvasuulake ja pehmeäharjainen suulake (2-in1)
  • Pehmeä harja
  • Imuputki: Metalli
  • Suuri seinäteline latausyksiköllä

Ominaisuuksia

  • Softgrip-kahva
  • Pölypussiton järjestelmä
  • Tehon säätö: kaksi suoritustasoa
  • Pölysensori
Käyttökohteet
  • Tiiviit ja kovat lattiat
  • Matot
  • Tekstiilipinnat
  • Portaat
Varusteet
Varaosat
Etsi täältä varaosat Kärcher laitteeseesi. Osat saat myös alueellisen valtuutetun huoltoliikkeen kautta.