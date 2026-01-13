Akkukäyttöinen VC 7 Cordless yourMax tarjoaa vaikuttavan yhdistelmän uusinta teknologiaa, laajaa varustelua ja helppokäyttöisyyttä. Innovatiivinen pölysensori havaitsee lian ja säätää imutehon sen mukaan, varmistaen tehokkaan akunkeston jopa 60 minuutin ajan. Tehokas 350 watin BLDC-moottori ja 25,2 V akkujännite tekevät imuroinnista vaivatonta. Boost-toiminto takaa maksimaalisen imutehon yhden painalluksen avulla. Muita etuja ovat helppo pölysäiliön tyhjennys, ergonominen muotoilu, joka mahdollistaa puhdistuksen vaikeasti tavoitettavista paikoista, ja LED-valot aktiivisella lattiasuuttimella, jotka tekevät pölyn näkyvämmäksi. Suodattimen puhdistus on helppoa mukana toimitetun työkalun ja vaihtosuodattimen avulla. Eri suulakkeet tekevät tilojen puhdistamisesta lasten leikkiä: rakosuulake poistaa lian ahtaista paikoista, 2-in-1-suulake on täydellinen väline huonekalujen ja verhoilujen puhdistamiseen, ja pehmeä harja sopii jopa herkkien pintojen puhdistamiseen. Muita käteviä ominaisuuksia ovat akun tilan ilmaisin ja lataustoiminnolla varustettu seinäteline.