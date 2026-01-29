VCH 4 UVClean
Syväpuhdasta helposti; Kärcher-patjaimuri käyttää edistyksellistä UV-C-valon, voimakkaan tärinän ja korkean imutehon yhdistelmää, jolla se poistaa jopa 99,9 % pölypunkeista ja bakteereista.
Patjasi voi näyttää puhtaalta, mutta todellisuudessa siinä voi piillä miljoonia punkkeja ja bakteereja, jotka heikentävät unenlaatua ja voivat aiheuttaa allergiaa. Siksi on tärkeää puhdistaa patja perusteellisesti syvältä kuiduista asti. Kärcherin VCH 4 UVClean -patjaimuri on ratkaisu tähän, sillä se poistaa tehokkaasti sekä näkyvän että näkymättömän lian. Tässä tehokkaassa laitteessa yhdistyvät kolme edistyksellistä teknologiaa, jotka takaavat terveyttäsi suojaavan syväpuhdistuksen. Tehokas tärinä: syvällä kuitujen sisällä oleva lika, kuollut ihosolukko ja punkit irtoavat patjasta laitteen tehokkaan tärinätoiminnon ansiosta, jolloin lika nousee pintaan. Voimakas imuteho: laite imee irronneet partikkelit tehokkaasti ja varmasti likasäiliöön. UV-C-valo: laitteen integroitu UV-C-valo neutraloi jopa 99,9 % bakteereista ja pölypunkeista. Kärcher VCH 4 UVClean on helppokäyttöinen ja tehokas ratkaisu, jonka avulla puhdistat vaivattomasti niin patjat, tyynyt kuin muutkin kodin tekstiilipinnat. Panosta omaan ja perheesi hyvinvointiin Kärcher VCH 4 UVClean -patjaimurin avulla.
Ominaisuudet ja edut
Voimakas 500 W imutehoTehokas moottori imuroi kaiken lian, hiukset ja pölyn perusteellisesti, jättämättä jälkeäkään.
Tehokas harjarullaVoimakas, jopa 180 lyöntiä sekunnissa värisevä rulla irrottaa perusteellisesti syvälle patjoihin ja muihin tekstiilipintoihin pinttyneen lian, pölypunkit sekä niiden allergeenit. Tämä ainutlaatuinen teknologia varmistaa, että pinnat eivät ainoastaan näytä puhtailta, vaan ovat myös hygieenisesti puhtaita
Luotettava UV-C -valoHyödyllinen UV-C-valo neutraloi 99,9 % bakteereista ja punkeista
Innovatiivinen 2-säiliöjärjestelmä
- Kun laite on imuroinut lian sykloniteknologia pyörittää pölyä nopeasti. Tämän ansiosta karkea lika putoaa ensimmäiseen säiliöön, kun taas hienojakoinen pöly laskeutuu toiseen säiliöön. Tämä järjestelmä takaa tehokkaan ja hygieenisen pölynkeräyksen.
- Ilman ja lian erottelu takaa jatkuvan, tehokkaan imutehon.
Pitkä virtajohto
- Laaja toimintasäde säästää aikaa ja tuo mukavuutta. Voit puhdistaa suuretkin alueet yhdellä kertaa, ilman keskeytyksiä tai pistokkeen vaihtamista.
65 °C kuumailmakuivatus
- Kuumailmakuivatus luo patjoihin ja muihin tekstiilipintoihin kuivan, punkkeja ja bakteereita estävän mikroilmaston. Tämä teknologia ehkäisee tehokkaasti pölypunkkien ja homeitiöiden kasvua.
Kompakti ja kevyt muotoilu
- Laitteen kevyt käsiteltävyys tekee siivouksesta vaivatonta ja monipuolista. Sen kompaktin muotoilun ansiosta laite voidaan säilyttää tilaa säästävästi kaapissa tai hyllyllä, jolloin se ei ole tiellä, kun sitä ei käytetä.
Vaivaton loppusiivous
- Tämä laite on huolellisesti suunniteltu siten, että kaikkien sen osien huolto ja puhdistus on nopeaa, hygieenistä ja yksinkertaista. Pölysäiliön tai likasäiliön tyhjentäminen on nopeaa, joten pääset takaisin siivoushommiin välittömästi.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Roskasäiliön tilavuus (ml)
|400
|Äänen tehotaso (dB(A))
|80
|Kuuman ilman kosteudenpoisto (°C)
|65
|Nimellisottoteho (W)
|500
|Virtajohdon pituus (m)
|5
|Vaiheiden määrä (Ph)
|1
|Jännite (V)
|220 / 240
|Taajuus (Hz)
|50 / 60
|Paino (ilman varusteita) (kg)
|2,1
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|2,8
|Mitat (p x l x k) (mm)
|309 x 240 x 170
Ominaisuuksia
- Telaharja
- Vaahtosuodatinelementti: 2 kpl
- Moottorin suodatin: 3 kpl
Videot
Käyttökohteet
- Patjat
- Verhoillut huonekalut
- Lasten sängyt