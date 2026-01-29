Patjasi voi näyttää puhtaalta, mutta todellisuudessa siinä voi piillä miljoonia punkkeja ja bakteereja, jotka heikentävät unenlaatua ja voivat aiheuttaa allergiaa. Siksi on tärkeää puhdistaa patja perusteellisesti syvältä kuiduista asti. Kärcherin VCH 4 UVClean -patjaimuri on ratkaisu tähän, sillä se poistaa tehokkaasti sekä näkyvän että näkymättömän lian. Tässä tehokkaassa laitteessa yhdistyvät kolme edistyksellistä teknologiaa, jotka takaavat terveyttäsi suojaavan syväpuhdistuksen. Tehokas tärinä: syvällä kuitujen sisällä oleva lika, kuollut ihosolukko ja punkit irtoavat patjasta laitteen tehokkaan tärinätoiminnon ansiosta, jolloin lika nousee pintaan. Voimakas imuteho: laite imee irronneet partikkelit tehokkaasti ja varmasti likasäiliöön. UV-C-valo: laitteen integroitu UV-C-valo neutraloi jopa 99,9 % bakteereista ja pölypunkeista. Kärcher VCH 4 UVClean on helppokäyttöinen ja tehokas ratkaisu, jonka avulla puhdistat vaivattomasti niin patjat, tyynyt kuin muutkin kodin tekstiilipinnat. Panosta omaan ja perheesi hyvinvointiin Kärcher VCH 4 UVClean -patjaimurin avulla.