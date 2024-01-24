PIDENNETTY TAKUU PUMPUILLE JA PAINEPESUREILLE
Jos rekisteröit tuotteesi, tarjoamme sinulle laajennetun 5 vuoden takuun ostopäivästä lukien. Tarjous koskee pumppuja ja korkeapainepesureita, ja se on voimassa seuraavien ehtojen mukaisesti. Saat myös tietoa uusimmista uutisista, pääsyn eksklusiivisiin tarjouksiin ja sinun tuotettasi koskevaa, relevanttia tietoa.
Jotta voit hyödyntää laajennetun takuun, sinun tulee toimia seuraavasti:
- Rekisteröi tuotteesi 90 päivän kuluessa ostopäivästä
(Mahdollista takautuvasti 1.1.2024 alkaen)
- Tilaa uutiskirjeemme
- Säilytä ostokuitti sekä rekisteröinnin vahvistussähköposti
HUOM!
- Takuu koskee vain yksityiskäytössä olleita Home & Garden -tuotteita
- Takuuasian ollessa ajankohtainen ota yhteyttä lähimpään Kärcher Centeriin tai asiakaspalveluumme
- Takuu ei vaikuta niihin oikeuksiin, joita sinulla on lain mukaan.
Klikkaa tästä päästäksesi Kärcherin tietosuojakäytäntöön