Rännien puhdistus tehokkaasti

Useimmille meistä rännien puhdistaminen on yksi epämiellyttävimmistä pihatöistä. Jos sadevesikourut sekä syöksyputket ovat kuitenkin tukossa ja vesi ei pääse valumaan kunnolla pois, ei jää muuta vaihtoehtoa kuin puhdistaa kourut pudonneista lehdistä ja muusta liasta. Muuten ränni voi vuotaa yli sateen aikana, mikä voi vahingoittaa kattoa, rakennuksen julkisivua tai terassia. Mutta mikä on paras tapa puhdistaa kourut nopeasti, tehokkaasti ja ennen kaikkea turvallisesti? Täältä löydät käytännön vinkkejä vesikourujen ja syöksyputkien puhdistamiseen.