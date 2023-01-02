Rännien puhdistus tehokkaasti
Useimmille meistä rännien puhdistaminen on yksi epämiellyttävimmistä pihatöistä. Jos sadevesikourut sekä syöksyputket ovat kuitenkin tukossa ja vesi ei pääse valumaan kunnolla pois, ei jää muuta vaihtoehtoa kuin puhdistaa kourut pudonneista lehdistä ja muusta liasta. Muuten ränni voi vuotaa yli sateen aikana, mikä voi vahingoittaa kattoa, rakennuksen julkisivua tai terassia. Mutta mikä on paras tapa puhdistaa kourut nopeasti, tehokkaasti ja ennen kaikkea turvallisesti? Täältä löydät käytännön vinkkejä vesikourujen ja syöksyputkien puhdistamiseen.
Mitä on hyvä huomioida
Ennen kuin aloitat vesikourujen puhdistamisen, mieti seuraavaa: milloin ja kuinka usein puhdistusta suositellaan? Mitkä kourujen puhdistusvälineet sopivat parhaiten juuri tähän tarkoitukseen? Minkälaisiin kustannuksiin minun pitäisi varautua, ja mitä muuta on otettava huomioon? Tässä vastaamme tärkeimpiin kysymyksiin.
Kuinka usein rännit tulisi puhdistaa?
On suositeltavaa puhdistaa rännit vähintään kerran vuodessa. Jos lähistöllä on puita tai metsäinen alue, tarve voi olla useamminkin kuin kerran vuodessa. Paras aika puhdistamiseen on myöhään syksyllä, kun kaikki lehdet ovat pudonneet, mutta ennen ensimmäistä pakkasta ja lumisadetta.
Minkälaisiin kustannuksiin on syytä varautua?
Tämä riippuu pitkälti siitä, haluatko asunnonomistajana puhdistaa rännit itse vai palkata yrityksen tekemään työn puolestasi. Jälkimmäinen on tietysti paljon kalliimpaa ja useimmissa tapauksissa ei edes välttämätöntä. Sopivilla välineillä voit puhdistaa vesikourut itse. Välineiden kustannukset voidaan nähdä pitkän aikavälin sijoituksena, jos olet asunnonomistaja. Jos vuokraat kiinteistön, on todennäköisempää, että vuokranantaja joutuu maksamaan kourujen puhdistuskustannukset. Rännien puhdistus on pääsääntöisesti vuokranantajan vastuulla.
Rännien puhdistus ilman tikkaita
Ammattimaiseen ja turvalliseen rännien puhdistamiseen on suositeltavaa työskennellä oikeilla työkaluilla tikkaiden, ämpärin ja harjan sijaan. Vesikourujen puhdistaminen luudalla tai harjalla on työläs ja hankala tehtävä. Sinun täytyy kiivetä tikkaille, puhdistaa sitten pätkä kourusta, palata alas tikkailta, siirtää niitä ja toistaa sitten koko prosessi. Erittäin tehoton menetelmä ja samalla vaarallinen, koska tikkailla ei aina ole varmaa jalansijaa. Parempi vaihtoehto on valita ratkaisu, jolla voit puhdistaa kourut ja syöksyputket maasta käsin.
Minkälaisia turvatoimia tulisi noudattaa?
Kun puhdistat vesikouruja, varmista aina riittävä suojavaatetus. Liukumattomat jalkineet, käsineet ja suojalasit kuuluvat perusvarusteisiin. Jos käytät tikkaita, varmista aina, että niillä on tukeva jalusta. Tarvitset myös toisen henkilön pitämään tikkaita paikoillaan. Poista ensin karkea lika ja roskat, kuten murtuneet tiilenpalat ja muut roskat käsin. Jos käytät kourujen puhdistamiseen painepesuria, älä koskaan seiso tikkailla. Sen sijaan on suositeltavaa käyttää erityisesti suunniteltua kattokourujen puhdistussarjaa yhdessä painepesurin kanssa, jota voidaan käyttää maasta käsin.
Rännien puhdistaminen itse
Voit myös puhdistaa vesikourut itse ilman, että joudut vaarantamaan itseäsi tai joutuisit palkkaamaan ulkopuolisen yrityksen tekemään asiaa puolestasi ja kuluttamaan siihen paljon rahaa. Ammattimaiseen pesuun voit käyttää kouruun sijoitettavaa kelkkaa, joka liitetään painepesurin pistooliin mukana tulevalla 20 m korkeapaineletkulla. Kelkan alapuolelle on kiinnitetty kaksi korkeapainesuutinta, jotka suihkuttavat vettä taaksepäin. Paine saa kelkan liikkumaan eteenpäin ja samalla huuhtelee kaiken lian taakse. Sinun tarvitsee vain kiivetä tikkaille kerran asettaaksesi kelkan paikoilleen ja kiinnittääksesi letkun ohjaimen kouruun. Sen jälkeen painepesuria käytetään maasta käsin.
Ohjeet vaihe vaiheelta
1. Kiinnitä ensin korkeapainesuuttimet painepesuriin. Jos tehtaalla valmiiksi asennetut suuttimet eivät ole oikeat omaan painepesuriisi, sinun on löysättävä lukituspuristimet ja asennettava oikeat suuttimet. Kiinnitä ne sitten uudelleen. Painepesuriin sopivat suuttimet löytyvät käyttöohjeesta.
2. Kiinnitä sovitin painepesurin letkuun käyttöohjeen mukaisesti, vedä se sitten letkunohjaimen läpi ja liitä se kelkkaan sekä puristimeen.
3. Kun olet poistanut karkeat roskat, aseta toimitukseen kuuluva seula syöksyputken yläosaan.
4. Asenna puristinyksikkö letkunohjaimella vesikourun sivuun, työnnä kelkka kouruun ja kohdista letku punaiseen merkintään.
5. Kytke sitten järjestelmä painepesurin pistooliliittimeen ja käynnistä se. Ohjaa korkeapaineletkua manuaalisesti. Heti kun painepesurin pistooli aktivoituu, puhdistuskelkka vetää itsensä kouruun läpi ja puhdistaa sen kahden taakse suunnatun vesisuihkusuuttimen ansiosta.
6. Paremman tuloksen saavuttamiseksi kelkkaa voidaan vetää ajoittain hieman taaksepäin korkeapaineletkun avulla. Toista puhdistus tarvittaessa useita kertoja, jos vesikourussa on pinttynyttä likaa.
7. Puhdistuksen jälkeen kytke painepesuri pois päältä ja poista syöksyputken kautta seulan päälle kertynyt lika. Irrota lopuksi puristin ja laite.
Kuinka puhdistaa syöksyputki ja viemärit samanaikaisesti
Käytännöllisen kouru- ja putkipuhdistussarjan avulla myös syöksyputket ja talon viemärit voidaan puhdistaa tehokkaasti. Vesikourut ja syöksyputket tulee puhdistaa vähintään kerran vuodessa, jotta kouru toimii mahdollisimman tehokkaasti. Siksi on hyvä idea puhdistaa molemmat samalla.
Putkien puhdistamiseksi sisäisestä liasta putkenavausletku liitetään painepesuriin, ja työnnetään sitten pikkuhiljaa syvemmälle putkeen. Käytä tähän kelkan sijaan mukana toimitettua putkenpuhdistussuutinta. Korkeapainesuutin ruuvataan korkeapaineletkuun. Paineletkussa on punainen turvamerkintä ja se tulee työntää putkeen vähintään tähän merkintään asti. Voit käynnistää painepesurin vasta tämän jälkeen. Puhdistusprosessi on lopetettava heti, kun punainen merkintä näkyy taas, kun letkua vedetään takaisinpäin. Tämä vaihe on erittäin tärkeä, jotta voidaan suojatua roiskevedeltä ja estää letkun hallitsematon pyöriminen. Kun painepesuri on kytketty päälle, syötä letku käsin putkeen. Paine poistaa pinttyneetkin tukokset. Voit tehdä tämän painamalla ja vapauttamalla vipua useita kertoja peräkkäin tarpeen mukaan. Julkisivujen ja terassin suojaamiseksi lialta on suositeltavaa sijoittaa ämpäri syöksyputken päähän.