Kätevä SE 2 Spot Care -tekstiilipesuri on täydellinen apuväline tahrojen nopeaan ja kohdennettuun poistoon verhoiluista ja tekstiileistä. SE 2 Spot poistaa lian, kuten ruoka- ja juomatahrat, tehokkaasti jättäen jälkeensä puhtaan ja raikkaan pinnan. Kompaktin muotoilunsa ansiosta tekstiilipesuri on helppo käsitellä ja se vie vain vähän säilytystilaa. Se on nopea ottaa käyttöön vahingon sattuessa. 4,5 metrin virtajohto takaa laajan työskentelysäteen, ja mahdollistaa joustavan puhdistuksen missä tahansa huoneessa. Käytännöllinen tarvikesäilytys laitteessa pitää kaikki suulakkeet nopeasti käden ulottuvilla ja käyttövalmiina. Pakkaukseen sisältyy verhoilusuutin ja puhdistusaine.