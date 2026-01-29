Tekstiilipesuri SE 2 Spot Care
Kompakti ja helppokäyttöinen SE 2 Spot Care -tekstiilipesuri on täydellinen apuväline pienempien tahrojen ja lian nopeaan poistoon tekstiili- ja verhoilupinnoilta.
Kätevä SE 2 Spot Care -tekstiilipesuri on täydellinen apuväline tahrojen nopeaan ja kohdennettuun poistoon verhoiluista ja tekstiileistä. SE 2 Spot poistaa lian, kuten ruoka- ja juomatahrat, tehokkaasti jättäen jälkeensä puhtaan ja raikkaan pinnan. Kompaktin muotoilunsa ansiosta tekstiilipesuri on helppo käsitellä ja se vie vain vähän säilytystilaa. Se on nopea ottaa käyttöön vahingon sattuessa. 4,5 metrin virtajohto takaa laajan työskentelysäteen, ja mahdollistaa joustavan puhdistuksen missä tahansa huoneessa. Käytännöllinen tarvikesäilytys laitteessa pitää kaikki suulakkeet nopeasti käden ulottuvilla ja käyttövalmiina. Pakkaukseen sisältyy verhoilusuutin ja puhdistusaine.
Ominaisuudet ja edut
Todistettu Kärcher-teknologia optimaalisiin siivoustuloksiinPuhdistaa syvälle kuituihin asti Vähäinen jäännöskosteus Vaivaton ja helppo siivous tehokkaan painehuuhtelun / imun ansiosta yhdistettynä energiatehokkaaseen moottoriin.
Erityisestä tarkoitusta varten kehitetyt lisävarusteetVerhoilusuutin poistaa tahrat tehokkaasti ja tarkasti. Integroitu pesuaineletku helpottaa pesu-urakkaa.
Erittäin kompakti tilaa säästävä laiteJoustava käyttö myös vaikeapääsyisillä alueilla. Käytännöllinen kahva helppoa kuljetusta varten. Mahtuu pieneen tilaan.
Käytännölliset tarvikkeet ja letkun säilytys
- Helppo kuljettaa vain yhdellä kädellä - kaikki tarvikkeet ja letku varastoituna laitteeseen.
- Kaikille tarvikkeille on paikka laitteen rungossa, joten ne ovat aina helposti käden ulottuvilla.
Vaivaton käsitellä
- Laitteen kytkeminen päälle ja pois päältä on helppoa.
- Intuitiivinen käyttö.
- Heti käyttövalmis.
Kaksoissäiliöjärjestelmä
- Puhdasvesisäiliö on helppo täyttää.
- Likavesisäiliö on helppo tyhjentää ilman kosketusta likaan.
Erittäin joustava 2-in-1 -letku
- Integroitu pesuaineletku helpottaa pesu-urakkaa.
- Pitkä ja erittäin joustava imuletku.
- Kääntyvä nivel tuo lisää liikkuvuutta.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Nimellisottoteho (W)
|450
|Käyttösäde (m)
|6,3
|Puhdasvesisäiliön tilavuus (l)
|1,5
|Likavesisäiliön tilavuus (l)
|0,8
|Jännite (V)
|220 / 240
|Taajuus (Hz)
|50 / 60
|Virtajohto (m)
|4,5
|Väri
|valkoinen
|Paino (ilman varusteita) (kg)
|4
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|6
|Mitat (p x l x k) (mm)
|385 x 215 x 310
Toimitus sisältää
- Imuletkun pituus: 1.8 m
- Verhoilusuulake: 88 mm
- Tahraharja
- Puhdistusaineet: RM 519 Mattojen puhdistusaine, 100 ml
- 2 in 1, integroitu paine- ja imuletku
Ominaisuuksia
- Virtajohdon säilytys
- Kaksoissäiliöjärjestelmä
- Säilytyspaikat imuletkulle ja varusteille
Videot
Käyttökohteet
- Matot
- Verhoilut
- Verhoillut huonekalut
- Auton penkit