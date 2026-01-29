SE 3-18 Compact akulla
Tehokas ja kompakti tekstiilipesuri vakuuttaa helppokäyttöisyydellään puhdistaen tekstiilit syvälle kuituihin asti. Täysi liikkumisen vapaus 18 V Kärcher Battery Power -akkualustan kanssa.
Kuitujen syväpuhdistus maksimaalisella liikkumisen vapaudella: Akkukäyttöinen SE 3-18 -tekstiilipesuri puhdistaa tekstiilipinnat perusteellisesti ja ilman jäämiä. Kompaktin rakenteensa ansiosta laite ei ole pelkästään näppärä, vaan sitä voidaan käyttää myös silloin, kun lähistöllä ei ole pistorasiaa 18 V Kärcher Battery Power -akkualustan ansiosta. Esimerkiksi auton verhoilut, puutarhakalusteet tai matot ja sohvat ovat erinomaisia kohteita tälle tehopakkaukselle. Pitkä ja joustava imuletku, jossa on integroitu puhdistusaineletku, takaa myös erinomaisen käyttömukavuuden ja joustavuuden myös vaikeapääsyisissä paikoissa. Puhdistuksen jälkeen tekstiilipesuri tekee vaikutuksen hygieenisellä huuhtelutoiminnollaan, joka poistaa lian laitteesta ja letkusta ja estää siten bakteerien ja hajun muodostumisen.
Ominaisuudet ja edut
Todistettua Kärcher-laatua verhoilu- ja rakosuuttimella optimaalisten puhdistustulosten saavuttamiseksi.Puhdistaa syvälle kuituihin asti Vaivaton ja nopea siivous tehokkaan painehuuhtelun ansiosta. Vähäinen jäännöskosteus
18 V Battery Power -vaihtoakkuMaksimaalinen liikkumisen vapaus akkukäyttöisyyden ansiosta. Yhteensopiva kaikkien Kärcher 18 V akkulaitteiden kanssa.
Hygieeninen huuhtelutoimintoSiivouksen jälkeen laite puhdistetaan huuhtelutoiminnolla. Tämä poistaa kaikki jäämät ja estää epämiellyttävien hajujen muodostumisen. Mahdollistaa laitteen varastoinnin aina puhdistettuna ja vaivattomasti.
Käytännöllinen 2-in-1 -letku
- Imuletkun sisällä käyttömukavuuden maksimoimiseksi
- Pitkä, joustava imuletku vaivattomaan siivoukseen, erityisesti vaikeasti saavutettavilla alueilla ja kapeissa tiloissa.
- Kääntyvä nivel tuo lisää liikkuvuutta.
Kaksoissäiliöjärjestelmä
- Puhdasvesisäiliö on helppo täyttää.
- Likavesisäiliö on helppo tyhjentää ilman kosketusta likaan.
Käytännölliset tarvikkeet ja letkun säilytys
- Helppo kuljettaa vain yhdellä kädellä - kaikki tarvikkeet ja letku varastoituna laitteeseen.
- Kaikille tarvikkeille on paikka laitteen rungossa, joten ne ovat aina helposti käden ulottuvilla.
Kompakti muotoilu
- Joustava käyttö myös vaikeapääsyisillä alueilla.
- Käytännöllinen kahva helppoa kuljetusta varten.
Säilytystila pienille tarvikkeille
- Käytännöinen säilytyspaikka siivouksen aikana.
- Täydellinen pesusienille, liinoille ja pienille osille.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Akkukäyttöinen
|Akkusarja
|18 V -akkusarja
|Nimellisottoteho (W)
|184
|Työskentelyleveys (mm)
|75
|Puhdasvesisäiliön tilavuus (l)
|1,7
|Likavesisäiliön tilavuus (l)
|2,9
|Akkutyyppi
|Litiumioniakku
|Jännite (V)
|18
|Kapasiteetti (Ah)
|2,5
|Käyttöaika yhdellä latauksella (min)
|n. 12 (2,5 Ah)
|Latausaika peruslaturilla (min)
|116
|Latausvirta (A)
|1,5
|Virtalähde akkulaturille (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Paino (ilman varusteita) (kg)
|3,6
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|6,2
|Mitat (p x l x k) (mm)
|446 x 225 x 261
Toimitus sisältää
- Malliversio:: Sisältää akun ja laturin
- Akku: 18 V / 2.5 Ah Battery Power -akku (1 kpl)
- Laturi: 18 V Battery Power standard -laturi (1 kpl)
- Imuletkun pituus: 1.9 m
- Pesusuulake huonekaluille ja auton istuimille
- Rakosuulake tekstiilien pesuun
- Puhdistusaineet: RM 519 Mattojen puhdistusaine, 100 ml
- Toimii myös märkäkuivaimurina
Ominaisuuksia
- Järjestelmän huuhtelutoiminto
- Käytännöllinen letkun ja varusteiden säilytys
- Säilytystilaa pienille osille
Videot
Käyttökohteet
- Auton penkit
- Verhoillut huonekalut
- Verhoilut
- Matot