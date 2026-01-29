Kuitujen syväpuhdistus maksimaalisella liikkumisen vapaudella: Akkukäyttöinen SE 3-18 -tekstiilipesuri puhdistaa tekstiilipinnat perusteellisesti ja ilman jäämiä. Kompaktin rakenteensa ansiosta laite ei ole pelkästään näppärä, vaan sitä voidaan käyttää myös silloin, kun lähistöllä ei ole pistorasiaa 18 V Kärcher Battery Power -akkualustan ansiosta. Esimerkiksi auton verhoilut, puutarhakalusteet tai matot ja sohvat ovat erinomaisia kohteita tälle tehopakkaukselle. Pitkä ja joustava imuletku, jossa on integroitu puhdistusaineletku, takaa myös erinomaisen käyttömukavuuden ja joustavuuden myös vaikeapääsyisissä paikoissa. Puhdistuksen jälkeen tekstiilipesuri tekee vaikutuksen hygieenisellä huuhtelutoiminnollaan, joka poistaa lian laitteesta ja letkusta ja estää siten bakteerien ja hajun muodostumisen.