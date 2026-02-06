SE 3-18 Compact Home akulla
Tekstiilipesuri on ihanteellinen esim. verhoilujen, mattojen, patjojen ja autonistuinten puhdistamiseen. Maksimaalinen liikkumisvapaus 18 V akun ansiosta. Itsepuhdistustoiminto.
Syväpuhdistus maksimaalisella liikkumavapaudella: tehoakulla varustettu SE 3-18 Compact Home puhdistaa tekstiilipinnat perusteellisesti ja ilman jäämiä. Kompaktin muotoilun ansiosta laitetta ei ole vain kätevä käyttää, vaan sitä voidaan myös käyttää ilman lähellä olevaa pistorasiaa. Tämä mahdollistaa auton sisätilojen puhdistuksen alle puolessa tunnissa. Poistat lian auton istuimista, lattiamatoista, tavaratilasta sekä puutarhakalusteista ja verhoiluista välittömästi - yhtä tehokkaasti kuin pistorasiaan kytkettävillä tekstiilipesureillamme. Pitkä ja joustava imuletku integroidulla pesuaineletkulla takaa suuren mukavuuden ja joustavuuden myös vaikeasti saavutettavissa paikoissa. Puhtaan tuloksen aikaansaamiseksi tarvitaan puhtaat työkalut: kannettavan tekstiilipesurin itsepuhdistustoiminnon avulla laite poistaa myös lian ja bakteerit laitteesta itsessään, estäen epämiellyttäviä hajuja tai jäämiä kertymästä koneistoon.
Ominaisuudet ja edut
Todistettua Kärcher-laatua verhoilu- ja rakosuuttimella optimaalisten puhdistustulosten saavuttamiseksi.Puhdistaa syvälle kuituihin asti Vaivaton ja nopea siivous tehokkaan painehuuhtelun ansiosta. Vähäinen jäännöskosteus
18 V Battery Power -vaihtoakkuMaksimaalinen liikkumisen vapaus akkukäyttöisyyden ansiosta. Yhteensopiva kaikkien Kärcher 18 V akkulaitteiden kanssa.
Hygieeninen huuhtelutoimintoSiivouksen jälkeen laite puhdistetaan huuhtelutoiminnolla. Tämä poistaa kaikki jäämät ja estää epämiellyttävien hajujen muodostumisen. Mahdollistaa laitteen varastoinnin aina puhdistettuna ja vaivattomasti.
Käytännöllinen 2-in-1 -letku
- Imuletkun sisällä käyttömukavuuden maksimoimiseksi
- Pitkä, joustava imuletku vaivattomaan siivoukseen, erityisesti vaikeasti saavutettavilla alueilla ja kapeissa tiloissa.
- Kääntyvä nivel tuo lisää liikkuvuutta.
Kaksoissäiliöjärjestelmä
- Puhdasvesisäiliö on helppo täyttää.
- Likavesisäiliö on helppo tyhjentää ilman kosketusta likaan.
Käytännölliset tarvikkeet ja letkun säilytys
- Helppo kuljettaa vain yhdellä kädellä - kaikki tarvikkeet ja letku varastoituna laitteeseen.
- Kaikille tarvikkeille on paikka laitteen rungossa, joten ne ovat aina helposti käden ulottuvilla.
Kompakti muotoilu
- Joustava käyttö myös vaikeapääsyisillä alueilla.
- Käytännöllinen kahva helppoa kuljetusta varten.
Säilytystila pienille tarvikkeille
- Käytännöinen säilytyspaikka siivouksen aikana.
- Täydellinen pesusienille, liinoille ja pienille osille.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Akkukäyttöinen
|Akkusarja
|18 V -akkusarja
|Nimellisottoteho (W)
|184
|Työskentelyleveys (mm)
|75
|Puhdasvesisäiliön tilavuus (l)
|1,7
|Likavesisäiliön tilavuus (l)
|2,9
|Akkutyyppi
|Litiumioniakku
|Jännite (V)
|18
|Kapasiteetti (Ah)
|5
|Käyttöaika yhdellä latauksella (min)
|n. 24 (5,0 Ah)
|Akun latausaika pikalaturilla 80 % / 100 % (min)
|90 / 134
|Latausvirta (A)
|2,5
|Virtalähde akkulaturille (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Väri
|valkoinen
|Paino (ilman varusteita) (kg)
|3,6
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|7
|Mitat (p x l x k) (mm)
|414 x 225 x 261
Toimitus sisältää
- Malliversio:: Sisältää akun ja laturin
- Akku: 18 V / 5.0 Ah Battery Power -akku (1 kpl)
- Laturi: 18 V Battery Power+ pikalaturi (1 kpl)
- Imuletkun pituus: 1.9 m
- Pesusuulake huonekaluille ja auton istuimille
- Rakosuulake tekstiilien pesuun
- Puhdistusaineet: RM 519 Mattojen puhdistusaine, 100 ml
- Toimii myös märkäkuivaimurina
Ominaisuuksia
- Järjestelmän huuhtelutoiminto
- Käytännöllinen letkun ja varusteiden säilytys
- Säilytystilaa pienille osille
Käyttökohteet
- Auton penkit
- Verhoillut huonekalut
- Verhoilut
- Matot