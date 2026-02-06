Syväpuhdistus maksimaalisella liikkumavapaudella: tehoakulla varustettu SE 3-18 Compact Home puhdistaa tekstiilipinnat perusteellisesti ja ilman jäämiä. Kompaktin muotoilun ansiosta laitetta ei ole vain kätevä käyttää, vaan sitä voidaan myös käyttää ilman lähellä olevaa pistorasiaa. Tämä mahdollistaa auton sisätilojen puhdistuksen alle puolessa tunnissa. Poistat lian auton istuimista, lattiamatoista, tavaratilasta sekä puutarhakalusteista ja verhoiluista välittömästi - yhtä tehokkaasti kuin pistorasiaan kytkettävillä tekstiilipesureillamme. Pitkä ja joustava imuletku integroidulla pesuaineletkulla takaa suuren mukavuuden ja joustavuuden myös vaikeasti saavutettavissa paikoissa. Puhtaan tuloksen aikaansaamiseksi tarvitaan puhtaat työkalut: kannettavan tekstiilipesurin itsepuhdistustoiminnon avulla laite poistaa myös lian ja bakteerit laitteesta itsessään, estäen epämiellyttäviä hajuja tai jäämiä kertymästä koneistoon.