Syväpuhdistus kuituihin asti sekä kompakti muotoilu: SE 3 Compact Home Floor -tekstiilipesuri on suorituskykyinen ja energiatehokas ratkaisu tekstiilipintojen puhdistamiseen. Kompaktin rakenteensa ansiosta laite voidaan varastoida pieneen tilaan ja se on nopea ottaa käyttöön. Lika poistetaan nopeasti ja tehokkaasti verhoilluista huonekaluista, auton penkeistä sekä matoista. Joustava imuletku ja pitkä johto takaavat käyttömukavuuden, joustavuuden ja liikkumisvapauden. Verhoilusuuttimella voidaan puhdistaa isommat pehmeät kalusteet helposti ja nopeasti. Käytännöllisten säilytysvaihtoehtojen ansiosta kaikki lisävarusteet ovat aina käden ulottuvilla. Kahden säiliön järjestelmä varmistaa, että käyttäjän ei tarvitse joutua kosketuksiin lian kanssa. Ja kun tekstiilien pesu on suoritettu, laitteen itsepuhdistustoiminto huolehtii viimeistelystä, ja estää bakteerien ja hajujen muodostumisen. Sisältää verhoilussuuttimen, rakosuuttimen sekä pesuaineen.