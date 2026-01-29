Tekstiilipesuri SE 3 Compact Floor
Itsepuhdistustoiminnolla varustettu energiatehokas ja kompakti tekstiilipesuri puhdistaa tekstiilit perusteellisesti syvälle kuituihin asti. Mukana lattiasuulake.
Syväpuhdistus kuituihin asti sekä kompakti muotoilu: SE 3 Compact Home Floor -tekstiilipesuri on suorituskykyinen ja energiatehokas ratkaisu tekstiilipintojen puhdistamiseen. Kompaktin rakenteensa ansiosta laite voidaan varastoida pieneen tilaan ja se on nopea ottaa käyttöön. Lika poistetaan nopeasti ja tehokkaasti verhoilluista huonekaluista, auton penkeistä sekä matoista. Joustava imuletku ja pitkä johto takaavat käyttömukavuuden, joustavuuden ja liikkumisvapauden. Innovatiivinen 2-in-1 XXL -lattiasuutin yhdessä jatkoputkien kanssa mahdollistaa pienten keskikokoisten mattojen ergonomisen puhdistuksen. Verhoilusuuttimella voidaan puhdistaa isommat pehmeät kalusteet helposti ja nopeasti. Käytännöllisten säilytysvaihtoehtojen ansiosta kaikki lisävarusteet ovat aina käden ulottuvilla. Kahden säiliön järjestelmä varmistaa, että käyttäjän ei tarvitse joutua kosketuksiin lian kanssa. Ja kun tekstiilien pesu on suoritettu, laitteen itsepuhdistustoiminto huolehtii viimeistelystä, ja estää bakteerien ja hajujen muodostumisen. Sisältää lattiasuuttimen, verhoilussuuttimen, rakosuuttimen sekä pesuaineen.
Ominaisuudet ja edut
Todistettu Kärcher-teknologia optimaalisiin siivoustuloksiinPuhdistaa syvälle kuituihin asti Vähäinen jäännöskosteus Vaivaton ja helppo siivous tehokkaan painehuuhtelun / imun ansiosta yhdistettynä energiatehokkaaseen moottoriin.
Erityisestä tarkoitusta varten kehitetyt lisävarusteetInnovatiivinen 2-in-1 XXL -suutin yhdessä jatkoputkien kanssa mahdollistaa keskikokoisten mattojen kätevän puhdistuksen. Voidaan käyttää myös suoraan kahvassa verhoilun nopeaan puhdistukseen. Verhoilusuuttimella voidaan puhdistaa juurtunut lika nopeasti ja helposti, kun taas rakosuutin mahtuu kapeisiin ja hankaliin paikkoihin. Pitkä ja erittäin joustava imuletku.
Hygieeninen huuhtelutoimintoSiivouksen jälkeen laite puhdistetaan huuhtelutoiminnolla. Tämä poistaa kaikki jäämät ja estää epämiellyttävien hajujen muodostumisen. Mahdollistaa laitteen varastoinnin aina puhdistettuna ja vaivattomasti.
Erittäin kompakti tilaa säästävä laite
- Joustava käyttö myös vaikeapääsyisillä alueilla.
- Käytännöllinen kahva helppoa kuljetusta varten.
- Mahtuu pieneen tilaan.
Kaksoissäiliöjärjestelmä
- Puhdasvesisäiliö on helppo täyttää.
- Likavesisäiliö on helppo tyhjentää ilman kosketusta likaan.
Erittäin joustava 2-in-1 -letku
- Integroitu pesuaineletku helpottaa pesu-urakkaa.
- Pitkä ja erittäin joustava imuletku.
- Kääntyvä nivel tuo lisää liikkuvuutta.
Käytännölliset tarvikkeet ja letkun säilytys
- Helppo kuljettaa vain yhdellä kädellä - kaikki tarvikkeet ja letku varastoituna laitteeseen.
- Kaikille tarvikkeille on paikka laitteen rungossa, joten ne ovat aina helposti käden ulottuvilla.
Säilytystila pienille tarvikkeille
- Käytännöinen säilytyspaikka siivouksen aikana.
- Täydellinen pesusienille, liinoille ja pienille osille.
Vaivaton käsitellä
- Laitteen kytkeminen päälle ja pois päältä on helppoa.
- Intuitiivinen käyttö.
- Heti käyttövalmis.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Nimellisottoteho (W)
|500
|Käyttösäde (m)
|6
|Puhdasvesisäiliön tilavuus (l)
|1,7
|Likavesisäiliön tilavuus (l)
|2,9
|Vaiheiden määrä (Ph)
|1
|Jännite (V)
|220 / 240
|Taajuus (Hz)
|50 / 60
|Virtajohto (m)
|3,6
|Väri
|valkoinen
|Paino (ilman varusteita) (kg)
|4,3
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|6,6
|Mitat (p x l x k) (mm)
|450 x 225 x 260
|Varusteiden halkaisija (mm)
|35
Toimitus sisältää
- Imuletkun pituus: 1.9 m
- Painehuuhteluputket: 2 kpl, 0.5 m, Muovi
- 2-in-1 tekstiilisuutin XXL
- Verhoilusuulake: 88 mm
- Rakosuulake
- Puhdistusaineet: RM 519 Mattojen puhdistusaine, 100 ml
- 2 in 1, integroitu paine- ja imuletku
Ominaisuuksia
- Virtajohdon säilytys
- Säilytyspaikat varusteille
- Kaksoissäiliöjärjestelmä
- Säilytyspaikat imuletkulle ja varusteille
- Säilytystilaa pienille osille
- Järjestelmän huuhtelutoiminto
Käyttökohteet
- Matot
- Verhoilut
- Auton penkit