Syväpuhdistus kuituja myöten ja kompakti muotoilu: SE 3 Compact Home Shoe -tekstiilipesuri on suorituskykyinen ja energiatehokas ratkaisu tekstiilipintojen puhdistukseen. Kompaktin muotoilunsa ansiosta laite voidaan säilyttää tilaa säästäen, mikä varmistaa, että se on nopeasti käyttövalmis aina, kun tarvitaan perusteellista ja kätevää syväpuhdistusta. Lika lähtee nopeasti ja tehokkaasti verhoilluilta huonekaluilta ja matoilta. Joustava imuletku takaa korkean käyttömukavuuden ja liikkumisvapauden. Mukana toimitettavalla Shoe!Cleanerilla voidaan myös puhdistaa erilaiset urheilu- ja vapaa-ajanjalkineet nopeasti, perusteellisesti ja ilman valumia. Automaattisen vedenpoiston ansiosta puhdistuksen aikana kengät kuivuvat nopeasti, mikä takaa ihanteellisen puhdistustuloksen hetkessä. Kätevien säilytysmahdollisuuksien ansiosta kaikki varusteet ovat aina käden ulottuvilla. 2-in-1-säiliöjärjestelmä varmistaa, että käyttäjä ei joudu kosketuksiin lian kanssa. Ja kun puhdistus on valmis, tekstiilipesuri tekee edelleen vaikutuksen hygieenisellä itsepuhdistustoiminnolla, joka ehkäisee bakteerien ja hajujen muodostumista. Mukana Shoe!Cleaner, rakosulake ja luonnonmukainen pesuaine RM 519N.