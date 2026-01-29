Tekstiilipesuri SE 3 Compact Home Shoe
Suorituskykyinen, energiatehokas ja kompakti tekstiilipesuri tekee vaikutuksen tekstiilipintojen, kuten mattojen, syväpuhdistuksella. Itsepuhdistustoiminto pitää laitteen itsensä puhtaana.
Syväpuhdistus kuituja myöten ja kompakti muotoilu: SE 3 Compact Home Shoe -tekstiilipesuri on suorituskykyinen ja energiatehokas ratkaisu tekstiilipintojen puhdistukseen. Kompaktin muotoilunsa ansiosta laite voidaan säilyttää tilaa säästäen, mikä varmistaa, että se on nopeasti käyttövalmis aina, kun tarvitaan perusteellista ja kätevää syväpuhdistusta. Lika lähtee nopeasti ja tehokkaasti verhoilluilta huonekaluilta ja matoilta. Joustava imuletku takaa korkean käyttömukavuuden ja liikkumisvapauden. Mukana toimitettavalla Shoe!Cleanerilla voidaan myös puhdistaa erilaiset urheilu- ja vapaa-ajanjalkineet nopeasti, perusteellisesti ja ilman valumia. Automaattisen vedenpoiston ansiosta puhdistuksen aikana kengät kuivuvat nopeasti, mikä takaa ihanteellisen puhdistustuloksen hetkessä. Kätevien säilytysmahdollisuuksien ansiosta kaikki varusteet ovat aina käden ulottuvilla. 2-in-1-säiliöjärjestelmä varmistaa, että käyttäjä ei joudu kosketuksiin lian kanssa. Ja kun puhdistus on valmis, tekstiilipesuri tekee edelleen vaikutuksen hygieenisellä itsepuhdistustoiminnolla, joka ehkäisee bakteerien ja hajujen muodostumista. Mukana Shoe!Cleaner, rakosulake ja luonnonmukainen pesuaine RM 519N.
Ominaisuudet ja edut
Todistettu Kärcher-teknologia optimaalisiin siivoustuloksiin
- Puhdistaa syvälle kuituihin asti
- Vähäinen jäännöskosteus
- Vaivaton ja helppo siivous tehokkaan painehuuhtelun / imun ansiosta yhdistettynä energiatehokkaaseen moottoriin.
Hygieeninen huuhtelutoiminto
- Siivouksen jälkeen laite puhdistetaan huuhtelutoiminnolla. Tämä poistaa kaikki jäämät ja estää epämiellyttävien hajujen muodostumisen.
- Mahdollistaa laitteen varastoinnin aina puhdistettuna ja vaivattomasti.
Erittäin kompakti tilaa säästävä laite
- Joustava käyttö myös vaikeapääsyisillä alueilla.
- Käytännöllinen kahva helppoa kuljetusta varten.
- Mahtuu pieneen tilaan.
Kaksoissäiliöjärjestelmä
- Puhdasvesisäiliö on helppo täyttää.
- Likavesisäiliö on helppo tyhjentää ilman kosketusta likaan.
Erittäin joustava 2-in-1 -letku
- Integroitu pesuaineletku helpottaa pesu-urakkaa.
- Pitkä ja erittäin joustava imuletku.
- Kääntyvä nivel tuo lisää liikkuvuutta.
Käytännölliset tarvikkeet ja letkun säilytys
- Helppo kuljettaa vain yhdellä kädellä - kaikki tarvikkeet ja letku varastoituna laitteeseen.
- Kaikille tarvikkeille on paikka laitteen rungossa, joten ne ovat aina helposti käden ulottuvilla.
Säilytystila pienille tarvikkeille
- Käytännöinen säilytyspaikka siivouksen aikana.
- Täydellinen pesusienille, liinoille ja pienille osille.
Vaivaton käsitellä
- Laitteen kytkeminen päälle ja pois päältä on helppoa.
- Intuitiivinen käyttö.
- Heti käyttövalmis.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Nimellisottoteho (W)
|500
|Käyttösäde (m)
|5,8
|Puhdasvesisäiliön tilavuus (l)
|1,7
|Likavesisäiliön tilavuus (l)
|2,9
|Vaiheiden määrä (Ph)
|1
|Jännite (V)
|220 / 240
|Taajuus (Hz)
|50 / 60
|Virtajohto (m)
|3,6
|Väri
|valkoinen
|Paino (ilman varusteita) (kg)
|4,3
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|7,2
|Mitat (p x l x k) (mm)
|450 x 225 x 260
Toimitus sisältää
- Imuletkun pituus: 1.9 m
- Verhoilusuulake: 88 mm
- Rakosuulake
- Shoe!Cleaner
- Puhdistusaineet: Luonnollinen tekstiilipuhdistusaine RM 519N, 1 l
- 2 in 1, integroitu paine- ja imuletku
Ominaisuuksia
- Virtajohdon säilytys
- Kaksoissäiliöjärjestelmä
- Säilytyspaikat imuletkulle ja varusteille
- Säilytystilaa pienille osille
- Järjestelmän huuhtelutoiminto
Käyttökohteet
- Matot
- Verhoilut
- Auton penkit
- Vaellus- ja ulkoilukengät