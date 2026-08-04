Itsepalvelupesuri SB Wash MU
SB MU Modulaarinen itsepalvelupesujärjestelmä 4 - 8 pesupaikalle. Järjestelmä räätälöidään aina asiakkaan tarpeen ja kohteen vaatimuksien mukaisesti.
Modulaarinen itsepalvelupesujärjestelmä 4 - 8 pesupaikalle, räätälöidään aina asiakkaan tarpeiden ja kohteen vaatimusten mukaisesti. Järjestelmä koostuu viidestä peruskomponentista: pumppu moduuli, lämminvesijärjestelmä, vedenpehmennin ja osmoosi osio, ohjauskeskus ja pesupaikan varustelu. Moduulit esiasennetaan runkoon tehtaalla, jolla saavutetaan säästöä asennusajassa ja kustannuksissa. Rungon kokoonpano on suunniteltu erittäin huolto ystävälliseksi ja laadukkaat komponentit takaavat järjestelmän luotettavuuden. Riippuen kohteen vaatimuksista, järjestelmässä voi olla maksimissaan 11 eri pesuohjelmaa, jotka tarjoavat käyttäjälleen mahdollisuuden ammattimaiseen pesukokemukseen. Käyttäjälle tarjotaan selkeät ohjeistukset ja ergonomiset työkalut, tehokkaiden ja innovatiivisten pesuohjelmien kanssa loistavan pesukokemuksen varmistamiseksi.
Ominaisuudet ja edut
Modulaarinen rakenne
- Järjestelmä voidaan räätälöidä tapauskohtaisesti ja laajentaa joustavasti.
Houkuttelevat pesuohjelmat (maksimissaan 11 kpl)
- Asiakkaan toiveita pesupaikalla ei jätetä toteuttamatta.
Pumppumoduulit esiasennettu tehtaalla
- Säästöä ajassa ja asennuskustannuksissa asennuskohteessa.
- Pumppumoduulit on testattu tehtaalla oikean toiminnan takaamiseksi.
Pneumaattiset annostelupumput
- Puhdistusainetiivisteiden käyttö, korkea prosessin luotettavuus.
Vario foam järjestelmä
- Märkä- ja kuivavaahdon välillä voidaan vaihdella, joka tarjoaa uusia mahdollisuuksia
Optimaalinen käsiksi pääsy kaikkiin komponenteihin
- Erittäin helppo huoltaa ja pitää puhtaana.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Kuuman veden lämpötila (°C)
|max. 60
|Työpaine (bar)
|100 - 120
|Vaiheiden määrä (Ph)
|3
|Jännite (V)
|400
|Taajuus (Hz)
|50
|Vesimäärä (l/h)
|500
|Ohjelmistopäivitysten saatavuus (mihin saakka)
|2031-01-01
Ominaisuuksia
- Itsepalvelu pesuasemat: 4, 8
- Pesuohjelma: 11 kpl
- Pneumaattiset annostelupumput
- Vario foam järjestelmä
Käyttökohteet
- Auton ulkopesu itsepalveluasiakkaille