Modulaarinen itsepalvelupesujärjestelmä 4 - 8 pesupaikalle, räätälöidään aina asiakkaan tarpeiden ja kohteen vaatimusten mukaisesti. Järjestelmä koostuu viidestä peruskomponentista: pumppu moduuli, lämminvesijärjestelmä, vedenpehmennin ja osmoosi osio, ohjauskeskus ja pesupaikan varustelu. Moduulit esiasennetaan runkoon tehtaalla, jolla saavutetaan säästöä asennusajassa ja kustannuksissa. Rungon kokoonpano on suunniteltu erittäin huolto ystävälliseksi ja laadukkaat komponentit takaavat järjestelmän luotettavuuden. Riippuen kohteen vaatimuksista, järjestelmässä voi olla maksimissaan 11 eri pesuohjelmaa, jotka tarjoavat käyttäjälleen mahdollisuuden ammattimaiseen pesukokemukseen. Käyttäjälle tarjotaan selkeät ohjeistukset ja ergonomiset työkalut, tehokkaiden ja innovatiivisten pesuohjelmien kanssa loistavan pesukokemuksen varmistamiseksi.