Rekanpesukone RBS 6014

Kustannustehokas ja nopea ratkaisu kookkaiden ajoneuvojen pesuun. Manuaalisesti ohjattava harjapesukone RBS 6012 sopii varsinkin linja-autojen, rekkojen ja kuorma-autojen puhdistukseen.

Manuaalisesti ohjattava, yksiharjainen harjapesukone raskaan kaluston pesuun. Monipuolinen Kärcher RBS 6012 harjapesukone vie vain vähän tilaa, on helposti liikuteltava ja nopeasti käyttövalmis. - Sopii sisä- ja ulkokäyttöön - Suunniteltu kuorma- ja linja-autojen keulan, kylkien ja perän puhdistamiseen. Kone soveltuu hyvin erityyppisten ja -korkuisten ajoneuvojen pesuun. - Käyttäjä ohjaa konetta itse, jolloin hyvän pesutuloksen varmistaminen on helppoa. - Harjan pyörivän liikkeen ansiosta konetta on helppo ja kevyt liikuttaa eteenpäin. - Käyttöääni on erittäin hiljainen patentoidun ketjusäädön ansiosta. - Tarkka sähköinen pesuainepumppu ei haaskaa pesuainetta. - Koneen vesi- ja sähkösyötöt voidaan johtaa koneelle yläkautta hallin kattoon asennettevalla kiskojärjestelmällä. - Matala runkorakenne mahdollistaa matalattia- ja kaksikerrosbussien pesun - Turvakytkin pysäyttää harjan automaattisesti, kun käyttäjä vapauttaa kahvan. - Harjan kallistus 10° pystyasennosta mahdollistaa kaltevien ajoneuvopintojen tehokkaan ja helpon pesun. - Roiskesuojan pehmeät kumiliuskat lähellä ajoneuvon pintaa ja läpinäkyvä pleksisuoja suojaavat käyttäjää tehokkaasti roiskeilta. Kumiset rajoituspyörät estävät koneen painumisen liian lähelle ajoneuvoa.

Ominaisuudet ja edut
Rekanpesukone RBS 6014: Säätökiekko
Säätökiekko
Mahdollistaa pystysuuntaisen muodon huomioon ottamisen ja kallistuksen. Ajoneuvojen keulassa kallistetut muodot 10° saakka, ovat helposti saavutettavissa.
Rekanpesukone RBS 6014: Pesuaineen annosteluyksikkö
Pesuaineen annosteluyksikkö
Pesuaine on mahdollista lisätä käyttämällä kemikaalipumppua.
Rekanpesukone RBS 6014: Turvallinen käyttää.
Turvallinen käyttää.
Harjan pyöriminen auttaa käyttäjää järjestelmän kevyeen eteenpäin liikkumiseen. Turvakytkin pysäyttää koneen, kun kahva vapautetaan.
Kevyt alumiinirakenne
  • Erittäin kestävä ulkoisille vaikutuksille.
  • Puolipyöreä roiskesuoja suojaa käyttäjää roikeilta.
Neljä pyörää, joista kaksi kääntyviä
  • Erinomainen ohjattavuus ja hyvä vakaus.
  • Hyvä suuntavakaus ajoneuvon pesun aikana.
Tiedot

Tekniset tiedot

Rungon korkeus (mm) 4370
Pesukorkeus (mm) 4205
Pesupaikan vaatimukset (mm) 4620 x 1700 x 1500
Vaiheiden määrä (Ph) 3
Taajuus (Hz) 50
Jännite (V) 400

Toimitus sisältää

  • Hallintalaitteet koteloitu
  • Pyörät, vakiokorkeus

Ominaisuuksia

  • Harjojen määrä: 1 kpl
  • Yksilöllinen harjavarustus
  • Kallistettu tasauslaite säätöpyörällä
  • Ohjaavat pyörät: 4 kpl
  • Tukipyörät: 2 kpl
Rekanpesukone RBS 6014
Käyttökohteet
  • Manuaalisesti ohjattavaan raskaankaluston ulkopintojen pesuun
Pesuaineet