Märkä-kuivaimuri NT 30/1 Tact Te H ACD
Vahva ja kestävä märkä-kuivaimuri, joka täyttää pölyluokan H-vaatimukset. Varustettu automaattisella suodattimen puhdistusjärjestelmällä ja sähkötyökaluliitännällä. Antistaattinen varustus.
Korkeimman, H-pölyluokan vaatimukset täyttävä NT 30/1 Tact Te H märkä-kuivaimuri on varustettu ainutlaatuisella ja erittäin tehokkaalla automaattisella suodattimen puhdistuksella, joka mahdollistaa suurien määrien hienopölyä imuroimisen ilman, että imuteho heikkenee tai työhön tulee keskeytyksiä. Imuri on varustettu antistaattisella järjestelmällä (maadoitettu imuletkun liittimeen asti) ja sähköä johtavilla varusteilla. Sähkövaraus päätetään suojatusti maadoitusportin läpi. Varusteisiin muodostuva sähkövaraus ja siihen yhdistetty kipinöinti voidaan turvallisesti välttää sähköä johtavalla imuletkulla. Rakenne ja varusteet suunniteltu pölyluokkaan H ja sertifioinnin ansiosta imuria voidaan käyttää turvallisesti kvartsipölyn, homeen ja muiden terveydelle haitallisten partikkeleiden imurointiin. Kokonaisuudella on myös asbestin imurointiin vaadittava luokitustodistus. Toimii myös märkäimurina nesteiden imemiseen. Uutena ominaisuutena on herkästi syttyvälle pölylle määritelty ACD-luokitus. Standardin IEC 60335-2-69:2021 mukaisesti suojatun rakenteen ansiosta voi imuroida entistä turvallisemmin jauhopölyä, hienoa puupölyä ja muita vastaavia, herkästi syttyviksi luokiteltuja aineita.
Ominaisuudet ja edut
Korkea, pölyluokan H suodatustaso yhdistettynä Tact-suodattimenpuhdistusjärjestelmään.Suodatusteho 99,995 % Paras mahdollinen suoja terveydelle tinkimättä imukyvystä tai suodattimen kestävyydestä.
Täyttää pölyluokka H vaatimukset, sekä myös asbestin imuroimiseen vaaditun asbestipölytestin (luokitus TRGS 519)Asbestia sisältävän pölyn imuroimiseen tulee käyttää ainoastaan erillisen asbestisertifikaatin omaavia imureita.
ACD-sertifiointiHyväksytty räjähdysherkkien pölyjen imurointiin. Sertifioitu standardin IEC 60335-2-69:2021 mukaisesti. Turvallista työskentelyä.
Kärcher Tact - automaattisesti ohjautuva suodattimenpuhdistusjärjestelmä
- Takaa maksimaalisen imutehon ja suodatuskapasiteetin.
- Optimaalinen, tarpeenmukainen suodattimen puhdistustiheys.
- Minimoitu äänenvoimakkuus.
Antistaattinen järjestelmä
- Turvallista työskentelyä.
- Purkaa sähkövarauksen.
- Suojaa käyttäjää sähköpurkauksilta.
Automaattinen käynnistys/pysäytys sähkötyökalulle
- Sähkötyökalujen helppo kytkentä imurin pariksi.
- Helppokäyttöinen: automaattinen käynnistys ja sammutus.
- Automaattinen sammutustoiminto säästää energiaa.
H-pölyluokan turvallisuusvaatimukset täyttävä imuri
- Suodatuskyky 99,995%.
- Elektroninen imutehon tunnistin.
- Turvallinen ja miellyttävä työskentely-ympäristö.
Tilaa säästävä ja suuren pinta-alan tarjoava laakasuodatin
- Sertifioitu pölyluokalle H. Pölyn erotusaste: 99,995 %.
- PES-kuitumateriaali likaa hylkivällä PTFE-pinnoitteella: kosteudenkestävä ja homehtumista estävä rakenne.
- Ihanteellinen nesteiden, hienojakoisen pölyn ja karkean lian imurointiin.
Virtapistoke sähkötyökaluille
- Auttaa pitämään työtilan pölyttämänä sahatessa, poratessa ja hiomalaitteita käytettäessä.
- Varusteena kuminen kartioliitin ja ilmansäätömekanismi.
- Ilmansäädin imutehon muuttamiselle.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Vaiheiden määrä (Ph)
|1
|Jännite (V)
|220 - 240
|Taajuus (Hz)
|50 - 60
|Ilman läpivirtaus (l/s)
|74
|Alipaine (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Säiliötilavuus (l)
|30
|Liitäntäteho (W)
|max. 1380
|Varusteiden halkaisija ( )
|DN 35
|Virtajohdon pituus (m)
|7,5
|Virtajohdon materiaali
|Kumi
|Äänenvoimakkuus (dB(A))
|69
|Väri
|Antrasiitti
|Paino (ilman varusteita) (kg)
|14,4
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|19,6
|Mitat (p x l x k) (mm)
|560 x 370 x 580
Toimitus sisältää
- Turvapölypussi: 1 kpl
- Imuletkun pituus: 4 m
- Imuletkun tyyppi: Antistaattinen
- Imuputkien määrä: 2 kpl
- Imuputkien pituus: 550 mm
- Imuputkien materiaali: Ruostumaton teräs
- Mutka: Antistaattinen
- Pölypussien määrä: 1 kpl
- Pölypussin materiaali: Fleece
- Märkä-kuiva lattiasuulakkeen leveys: 360 mm
- Rakosuulake
- Liitäntä sähkötyökaluille
- Laakasuodatin: PTFE HEPA
- PE-muovipussi pölyttömään hävittämiseen: 1 kpl
Ominaisuuksia
- Automaattinen käynnistys/pysäytys sähkötyökalulle
- Antistaattinen rakenne kaikissa varusteissa
- Törmäyssuoja
- Turvallisuusluokitus: I
- Säiliön pyörä seisontajarrulla
- Suodattimen puhdistus: Suodattimessa tunnistimella varustettu, tarpeen mukaan käynnistyvä Kärcher Tact -puhdistin
- Säiliön materiaali: Muovi
Videot
Käyttökohteet
- Turvallinen, pölyluokan H vaatimukset täyttävä rakenne ja varusteet. Auttaa tehokkaasti torjumaan vaarallisesta pölystä aiheutuvia terveyshaittoja.
- Hienon pölyn ja karkean lian imurointiin.
- Hyväksyntä asbestin poistoon työterveys- ja työturvallisuusmääräyksen TRGS 519 mukaisesti.
- Soveltuu syttymis- ja räjähdysherkkien pölyjen imurointiin ACD-standardin IEC 60335-2-69:2021 mukaisesti