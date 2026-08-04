Korkeimman, H-pölyluokan vaatimukset täyttävä NT 30/1 Tact Te H märkä-kuivaimuri on varustettu ainutlaatuisella ja erittäin tehokkaalla automaattisella suodattimen puhdistuksella, joka mahdollistaa suurien määrien hienopölyä imuroimisen ilman, että imuteho heikkenee tai työhön tulee keskeytyksiä. Imuri on varustettu antistaattisella järjestelmällä (maadoitettu imuletkun liittimeen asti) ja sähköä johtavilla varusteilla. Sähkövaraus päätetään suojatusti maadoitusportin läpi. Varusteisiin muodostuva sähkövaraus ja siihen yhdistetty kipinöinti voidaan turvallisesti välttää sähköä johtavalla imuletkulla. Rakenne ja varusteet suunniteltu pölyluokkaan H ja sertifioinnin ansiosta imuria voidaan käyttää turvallisesti kvartsipölyn, homeen ja muiden terveydelle haitallisten partikkeleiden imurointiin. Kokonaisuudella on myös asbestin imurointiin vaadittava luokitustodistus. Toimii myös märkäimurina nesteiden imemiseen. Uutena ominaisuutena on herkästi syttyvälle pölylle määritelty ACD-luokitus. Standardin IEC 60335-2-69:2021 mukaisesti suojatun rakenteen ansiosta voi imuroida entistä turvallisemmin jauhopölyä, hienoa puupölyä ja muita vastaavia, herkästi syttyviksi luokiteltuja aineita.