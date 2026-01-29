Tehokas ja luotettava, pölyluokkaan M sertifioitu NT 30/1 Tact Te M soveltuu erityisen hyvin päivittäiseen käyttöön niin karkean jätteen kuin nesteiden poistamiseen. Automaattinen Kärcher Tact -suodattimen puhdistusjärjestelmä takaa keskeytymättömän työskentelyn imuroitaessa suuria määriä hienoa pölyä. Se on varustettu tukevalla 30 litran säiliöllä, jossa on suojapuskuri. PES-laakasuodatin on kosteutta läpäisemätön ja näin se edistää myös pölytöntä työympäristöä. Käyttäjät arvostavat imurin helppokäyttöisyyttä ja pitkälle vietyä ergonomiaa, joka tekee työskentelystä nopeaa ja vaivatonta. Kätevien säilytyspaikkojen ansiosta varusteet kullkevat aina imurin mukana. Työskentely sähkötyökalujen kanssa helpottuu, automaattisella virtakytkimellä olevan sähköpistorasian ansiosta. Imuri on varustettu antistaattisella järjestelmällä (maadoitettu imuletkun liittimeen asti) ja sähköä johtavilla varusteilla. Sähkövaraus päätetään suojatusti maadoitusportin läpi. Uutena ominaisuutena on herkästi syttyvälle pölylle määritelty ACD-luokitus. Suojatun rakenteen ansiosta voi imuroida entistä turvallisemmin jauhopölyä, hienoa puupölyä ja muita vastaavia, herkästi syttyviksi luokiteltuja aineita.