Märkä-kuivaimuri NT 30/1 Tact Te M ACD
Vahva ja ergonominen 30-litran märkä-kuivaimuri innovatiivisella suodattimen puhdistusjärjestelmällä ja integroidulla sähkötyökaluliitännällä. Pölyluokka M. Mukana antistaattinen varustus.
Tehokas ja luotettava, pölyluokkaan M sertifioitu NT 30/1 Tact Te M soveltuu erityisen hyvin päivittäiseen käyttöön niin karkean jätteen kuin nesteiden poistamiseen. Automaattinen Kärcher Tact -suodattimen puhdistusjärjestelmä takaa keskeytymättömän työskentelyn imuroitaessa suuria määriä hienoa pölyä. Se on varustettu tukevalla 30 litran säiliöllä, jossa on suojapuskuri. PES-laakasuodatin on kosteutta läpäisemätön ja näin se edistää myös pölytöntä työympäristöä. Käyttäjät arvostavat imurin helppokäyttöisyyttä ja pitkälle vietyä ergonomiaa, joka tekee työskentelystä nopeaa ja vaivatonta. Kätevien säilytyspaikkojen ansiosta varusteet kullkevat aina imurin mukana. Työskentely sähkötyökalujen kanssa helpottuu, automaattisella virtakytkimellä olevan sähköpistorasian ansiosta. Imuri on varustettu antistaattisella järjestelmällä (maadoitettu imuletkun liittimeen asti) ja sähköä johtavilla varusteilla. Sähkövaraus päätetään suojatusti maadoitusportin läpi. Uutena ominaisuutena on herkästi syttyvälle pölylle määritelty ACD-luokitus. Suojatun rakenteen ansiosta voi imuroida entistä turvallisemmin jauhopölyä, hienoa puupölyä ja muita vastaavia, herkästi syttyviksi luokiteltuja aineita.
Ominaisuudet ja edut
Kärcher Tact - automaattisesti ohjautuva suodattimenpuhdistusjärjestelmäTakaa maksimaalisen imutehon ja suodatuskapasiteetin. Optimaalinen, tarpeenmukainen suodattimen puhdistustiheys. Minimoitu äänenvoimakkuus.
Testattu suodatusteho 99,9 %Suojaa terveyttä hengityselimen kautta kulkeutuvilta hiukkasilta. Testattu pölyluokan M mukaisesti.
ACD-sertifiointiHyväksytty räjähdysherkkien pölyjen imurointiin. Sertifioitu standardin IEC 60335-2-69:2021 mukaisesti. Turvallista työskentelyä.
Antistaattinen järjestelmä
- Turvallista työskentelyä.
- Purkaa sähkövarauksen.
- Suojaa käyttäjää sähköpurkauksilta.
Automaattinen käynnistys/pysäytys sähkötyökalulle
- Sähkötyökalujen helppo kytkentä imurin pariksi.
- Helppokäyttöinen: automaattinen käynnistys ja sammutus.
- Automaattinen sammutustoiminto säästää energiaa.
Jäähdytysilman suodatus
- Pidentää imuturbiinin käyttöikää.
Turvallinen työkalu M-pölyluokkaa vaativiin kohteisiin
- Suodatusteho 99.9%.
- Elektroninen imutehon tunnistin.
- Turvallinen ja miellyttävä työskentely-ympäristö.
Laakasuodatin sopii kuivalle pölylle, kostealle jätteelle ja nesteille
- Sertifioitu pölyluokalle M. Pölyn erotusaste: 99,9 %.
- PES-kuitumateriaali PTFE-pinnoitteella: kosteudenkestävä ja homehtumista estävä rakenne.
- Ihanteellinen nesteiden, hienojakoisen pölyn ja karkean lian imurointiin.
Virtapistoke sähkötyökaluille
- Auttaa pitämään työtilan pölyttämänä sahatessa, poratessa ja hiomalaitteita käytettäessä.
- Varusteena kuminen kartioliitin ja ilmansäätömekanismi.
- Ilmansäädin imutehon muuttamiselle.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Vaiheiden määrä (Ph)
|1
|Jännite (V)
|220 / 240
|Taajuus (Hz)
|50 / 60
|Ilman läpivirtaus (l/s)
|74
|Alipaine (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Säiliötilavuus (l)
|30
|Liitäntäteho (W)
|max. 1380
|Varusteiden halkaisija ( )
|DN 35
|Virtajohdon pituus (m)
|7,5
|Virtajohdon materiaali
|Kumi
|Äänenvoimakkuus (dB(A))
|69
|Väri
|Antrasiitti
|Paino (ilman varusteita) (kg)
|14,2
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|19,7
|Mitat (p x l x k) (mm)
|560 x 370 x 580
Toimitus sisältää
- Imuletkun pituus: 4 m
- Imuletkun tyyppi: Antistaattinen
- Imuputkien määrä: 2 kpl
- Imuputkien pituus: 550 mm
- Imuputkien materiaali: Ruostumaton teräs
- Mutka: Antistaattinen
- Pölypussien määrä: 1 kpl
- Pölypussin materiaali: Fleece
- Märkä-kuiva lattiasuulakkeen leveys: 360 mm
- Rakosuulake
- Liitäntä sähkötyökaluille
- Laakasuodatin: PES-materiaali PTFE-pinnoitteella
- PE-muovipussi pölyttömään hävittämiseen: 1 kpl
Ominaisuuksia
- Automaattinen käynnistys/pysäytys sähkötyökalulle
- Antistaattinen rakenne kaikissa varusteissa
- Törmäyssuoja
- Turvallisuusluokitus: I
- Säiliön pyörä seisontajarrulla
- Suodattimen puhdistus: Suodattimessa tunnistimella varustettu, tarpeen mukaan käynnistyvä Kärcher Tact -puhdistin
- Suodatusluokka: M
- Säiliön materiaali: Muovi
Videot
Käyttökohteet
- Haitallisen hienon pölyn imuroimiseen. Pölyluokka M.
- Hienon pölyn ja karkean lian imurointiin.
- Kosteiden jätteiden ja nesteiden poistamiseen.
- Poistaa tehokkaasti hiekkaa, sahausjätteitä ja pölyäviä jätteitä.
- Soveltuu syttymis- ja räjähdysherkkien pölyjen imurointiin ACD-standardin IEC 60335-2-69:2021 mukaisesti