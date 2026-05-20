Tehokas ja erittäin kestävä NT 50/1 Tact Te H märkä-kuivaimuri tarjoaa parasta H-pölyluokan suodatustehoa ja soveltuu siten kvartsipölyn ja muiden terveydelle haitallisten partikkeleiden imurointiin. Se on myös varustettu ainutlaatuisella, erittäin tehokkaalla automaattisella suodattimen puhdistuksella. Kärcher Tact mahdollistaa suurten hienopölymäärien imuroimisen ilman, että imuteho heikkenee tai työhön tulee tarpeettomia keskeytyksiä. Imuri on varustettu antistaattisella järjestelmällä (maadoitettu imuletkun liittimeen asti) ja sähköä johtavilla varusteilla. Sähkövaraus päätetään suojatusti maadoitusportin läpi. Mukana toimitettavat varusteet on suunniteltu pölyluokkaan H ja imuri on sertifioitu myös asbestin imurointiin. Rakenne soveltuu myös nesteiden poistamiseen lattiapinnoilta. Tässä mallissa vakiovarustukseen kuuluu myös ergonominen, säädettävä työntökahva, joka helpottaa kynnysten ja muiden esteiden ylittämistä. Uutena ominaisuutena saat tähän malliin myös herkästi syttyvälle pölylle määritellyn ACD-luokituksen. Suojatun rakenteen ansiosta voi imuroida entistä turvallisemmin jauhopölyä, hienoa puupölyä ja muita vastaavia, herkästi syttyviksi luokiteltuja aineita.