Märkä-kuivaimuri NT 50/1 Tact Te H ACD
Tehokas märkä-kuivaimuri, jossa on automaattinen Tact-suodattimen puhdistustoiminto ja sähkötyökaluliitäntä. Soveltuu haitallisten pölyjen imuroimiseen mukaan lukien asbesti. Pölyluokka H.
Tehokas ja erittäin kestävä NT 50/1 Tact Te H märkä-kuivaimuri tarjoaa parasta H-pölyluokan suodatustehoa ja soveltuu siten kvartsipölyn ja muiden terveydelle haitallisten partikkeleiden imurointiin. Se on myös varustettu ainutlaatuisella, erittäin tehokkaalla automaattisella suodattimen puhdistuksella. Kärcher Tact mahdollistaa suurten hienopölymäärien imuroimisen ilman, että imuteho heikkenee tai työhön tulee tarpeettomia keskeytyksiä. Imuri on varustettu antistaattisella järjestelmällä (maadoitettu imuletkun liittimeen asti) ja sähköä johtavilla varusteilla. Sähkövaraus päätetään suojatusti maadoitusportin läpi. Mukana toimitettavat varusteet on suunniteltu pölyluokkaan H ja imuri on sertifioitu myös asbestin imurointiin. Rakenne soveltuu myös nesteiden poistamiseen lattiapinnoilta. Tässä mallissa vakiovarustukseen kuuluu myös ergonominen, säädettävä työntökahva, joka helpottaa kynnysten ja muiden esteiden ylittämistä. Uutena ominaisuutena saat tähän malliin myös herkästi syttyvälle pölylle määritellyn ACD-luokituksen. Suojatun rakenteen ansiosta voi imuroida entistä turvallisemmin jauhopölyä, hienoa puupölyä ja muita vastaavia, herkästi syttyviksi luokiteltuja aineita.
Ominaisuudet ja edut
Korkea, pölyluokan H suodatustaso yhdistettynä Tact-suodattimenpuhdistusjärjestelmään.
Täyttää pölyluokka H vaatimukset, sekä myös asbestin imuroimiseen vaaditun asbestipölytestin (luokitus TRGS 519)
ACD-sertifiointi
Kärcher Tact - automaattisesti ohjautuva suodattimenpuhdistusjärjestelmä
Antistaattinen järjestelmä
Automaattinen käynnistys/pysäytys sähkötyökalulle
H-pölyluokan turvallisuusvaatimukset täyttävä imuri
Tilaa säästävä ja suuren pinta-alan tarjoava laakasuodatin
Virtapistoke sähkötyökaluille
Suuri 50 litran säiliö
Tiedot
Tekniset tiedot
|Vaiheiden määrä (Ph)
|1
|Jännite (V)
|220 - 240
|Taajuus (Hz)
|50 - 60
|Ilman läpivirtaus (l/s)
|74
|Alipaine (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Säiliötilavuus (l)
|50
|Liitäntäteho (W)
|max. 1380
|Varusteiden halkaisija ( )
|DN 35
|Virtajohdon pituus (m)
|7,5
|Virtajohdon materiaali
|Kumi
|Äänenvoimakkuus (dB(A))
|69
|Väri
|Antrasiitti
|Paino (ilman varusteita) (kg)
|19,6
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|25,6
|Mitat (p x l x k) (mm)
|640 x 370 x 1045
Toimitus sisältää
- Turvapölypussi: 1 kpl
- Imuletkun pituus: 4 m
- Imuletkun tyyppi: Antistaattinen
- Imuputkien määrä: 2 kpl
- Imuputkien pituus: 550 mm
- Imuputkien materiaali: Ruostumaton teräs
- Mutka: Antistaattinen
- Pölypussin materiaali: Fleece
- Märkä-kuiva lattiasuulakkeen leveys: 360 mm
- Rakosuulake
- Liitäntä sähkötyökaluille
- Tyhjennysletku
- Laakasuodatin: PTFE HEPA
- Työntöaisa
- PE-muovipussi pölyttömään hävittämiseen: 1 kpl
Ominaisuuksia
- Automaattinen käynnistys/pysäytys sähkötyökalulle
- Antistaattinen rakenne kaikissa varusteissa
- Törmäyssuoja
- Turvallisuusluokitus: I
- Säiliön pyörä seisontajarrulla
- Suodattimen puhdistus: Suodattimessa tunnistimella varustettu, tarpeen mukaan käynnistyvä Kärcher Tact -puhdistin
- Suodatusluokka: H
- Säiliön materiaali: Muovi
Videot
Käyttökohteet
- Turvallinen, pölyluokan H vaatimukset täyttävä rakenne ja varusteet. Auttaa tehokkaasti torjumaan vaarallisesta pölystä aiheutuvia terveyshaittoja.
- Hienon pölyn ja karkean lian imurointiin.
- Hyväksyntä asbestin poistoon työterveys- ja työturvallisuusmääräyksen TRGS 519 mukaisesti.
- Soveltuu syttymis- ja räjähdysherkkien pölyjen imurointiin ACD-standardin IEC 60335-2-69:2021 mukaisesti