Täysin automatisoidun suodattimen puhdistusjärjestelmän ansiosta 50/1 Tact Te M märkä-kuivaimuri imee suuren määrän hienoa pölyä ja takaa samalla 99,9 % suodatustehokkuuden. Laite käyttää anturiohjattua elektroniikkaa optimaalisen suodattimen puhdistuksen aikaansaamiseksi. Tämä mahdollistaa imutehon säilymisen korkeana ja keskeytymättömän työskentelyn. Kestävässä 50 litran säiliössä on kookkaat pyörät sekä säädettävä työntöaisa. Imuri suoriutuu hienon pölyn lisäksi myös karkeasta liasta ja nesteistä. NT 50/1 Tact Te M on varustettu sähkötyökaluliitännällä, jossa on automaattinen käynnistysominaisuus. Kokonaisuuteen kuuluu myös antistaattinen rakenne, joka sisältää maadoitetut lisävarusteet. Kaikki varusteet säilytetään turvallisesti laitteessa, kätevien säilytyspaikkojen ansiosta. Imurin tasainen päällystä sopii esimerkiksi työkalulaatikon sijoittamiseen. Uutena ominaisuutena saat tähän malliin myös herkästi syttyvälle pölylle määritellyn ACD-luokituksen. Standardin IEC 60335-2-69:2021 mukaisesti suojatun rakenteen ansiosta voi imuroida entistä turvallisemmin jauhopölyä, hienoa puupölyä ja muita vastaavia, herkästi syttyviksi luokiteltuja aineita.