Märkä-kuivaimuri NT 50/1 Tact Te M ACD
Suuri, helposti liikuteltava märkä-kuivaimuri automaattisella suodattimen puhdistuksella. Soveltuu vaarallisen hienon pölyn imurointiin. Pölyluokka M. Sisältää antistaattisen varustuksen.
Täysin automatisoidun suodattimen puhdistusjärjestelmän ansiosta 50/1 Tact Te M märkä-kuivaimuri imee suuren määrän hienoa pölyä ja takaa samalla 99,9 % suodatustehokkuuden. Laite käyttää anturiohjattua elektroniikkaa optimaalisen suodattimen puhdistuksen aikaansaamiseksi. Tämä mahdollistaa imutehon säilymisen korkeana ja keskeytymättömän työskentelyn. Kestävässä 50 litran säiliössä on kookkaat pyörät sekä säädettävä työntöaisa. Imuri suoriutuu hienon pölyn lisäksi myös karkeasta liasta ja nesteistä. NT 50/1 Tact Te M on varustettu sähkötyökaluliitännällä, jossa on automaattinen käynnistysominaisuus. Kokonaisuuteen kuuluu myös antistaattinen rakenne, joka sisältää maadoitetut lisävarusteet. Kaikki varusteet säilytetään turvallisesti laitteessa, kätevien säilytyspaikkojen ansiosta. Imurin tasainen päällystä sopii esimerkiksi työkalulaatikon sijoittamiseen. Uutena ominaisuutena saat tähän malliin myös herkästi syttyvälle pölylle määritellyn ACD-luokituksen. Standardin IEC 60335-2-69:2021 mukaisesti suojatun rakenteen ansiosta voi imuroida entistä turvallisemmin jauhopölyä, hienoa puupölyä ja muita vastaavia, herkästi syttyviksi luokiteltuja aineita.
Ominaisuudet ja edut
Kärcher Tact - automaattisesti ohjautuva suodattimenpuhdistusjärjestelmä
Testattu suodatusteho 99,9 %
ACD-sertifiointi
Antistaattinen järjestelmä
Automaattinen käynnistys/pysäytys sähkötyökalulle
Jäähdytysilman suodatus
Turvallinen työkalu M-pölyluokkaa vaativiin kohteisiin
Laakasuodatin sopii kuivalle pölylle, kostealle jätteelle ja nesteille
Virtapistoke sähkötyökaluille
Suuri 50 litran säiliö
Tiedot
Tekniset tiedot
|Vaiheiden määrä (Ph)
|1
|Jännite (V)
|220 / 240
|Taajuus (Hz)
|50 / 60
|Ilman läpivirtaus (l/s)
|74
|Alipaine (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Säiliötilavuus (l)
|50
|Liitäntäteho (W)
|max. 1380
|Varusteiden halkaisija ( )
|DN 35
|Virtajohdon pituus (m)
|7,5
|Virtajohdon materiaali
|Kumi
|Äänenvoimakkuus (dB(A))
|69
|Väri
|Antrasiitti
|Paino (ilman varusteita) (kg)
|19
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|24,6
|Mitat (p x l x k) (mm)
|640 x 370 x 1045
Toimitus sisältää
- Imuletkun pituus: 4 m
- Imuletkun tyyppi: Antistaattinen
- Imuputkien määrä: 2 kpl
- Imuputkien pituus: 550 mm
- Imuputkien materiaali: Ruostumaton teräs
- Mutka: Antistaattinen
- Pölypussien määrä: 1 kpl
- Pölypussin materiaali: Fleece
- Märkä-kuiva lattiasuulakkeen leveys: 360 mm
- Rakosuulake
- Liitäntä sähkötyökaluille
- Tyhjennysletku
- Laakasuodatin: PES-materiaali PTFE-pinnoitteella
- Työntöaisa
- PE-muovipussi pölyttömään hävittämiseen: 1 kpl
Ominaisuuksia
- Automaattinen käynnistys/pysäytys sähkötyökalulle
- Antistaattinen rakenne kaikissa varusteissa
- Törmäyssuoja
- Turvallisuusluokitus: I
- Säiliön pyörä seisontajarrulla
- Suodattimen puhdistus: Suodattimessa tunnistimella varustettu, tarpeen mukaan käynnistyvä Kärcher Tact -puhdistin
- Suodatusluokka: M
- Säiliön materiaali: Muovi
Videot
Käyttökohteet
- Haitallisen hienon pölyn imuroimiseen. Pölyluokka M.
- Hienon pölyn ja karkean lian imurointiin.
- Kosteiden jätteiden ja nesteiden poistamiseen.
- Poistaa tehokkaasti hiekkaa, sahausjätteitä ja pölyäviä jätteitä.
- Soveltuu syttymis- ja räjähdysherkkien pölyjen imurointiin ACD-standardin IEC 60335-2-69:2021 mukaisesti