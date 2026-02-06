Märkä-kuivaimuri NT 75/1 Me Ec M Z22
Kookkaalla säiliöllä ja tehokkaalla turbiinilla varustettu märkä-kuivaimuri, joka mahdollistaa räjähdysherkän pölyn imuroinnin. Täyttää Zone 22 ja M-pölyluokan vaatimukset.
Uusi NT 75/1 Me Ec M Z22 turvallinen ja ergonominen vaihtoehto kohteisiin, joissa imurilta vaaditaan Zone 22 -suojausluokkaa ja M-pölyluokan rakennetta. Suurella, 75 litran terässäiliöllä ja laajan suodatuspinta-alan tarjoavalla laakasuodattimella varustettu märkä-kuivaimuri mukautuu vaivattomasti niin suurten pölymäärien kuin nesteiden imurointiin. Imuri täyttää EU:n ATEX direktiivin 2014/34/EU vaatimukset, jonka mukainen sertifiointi mahdollistaa käytön ATEX Zone 22 –luokitelluissa tiloissa. Todella tehokas, harjattomalla moottorilla varustettu imuturbiini takaa sen, että laitteen huoltovälin pituus on vähintään 5000 tuntia. Tämä mahdollistaa päivittäisen, intensiivisen käytön sekä imutehon säilymisen korkeana myös erittäin pölyisissä olosuhteissa. Säädettävän kahvan ja suurten pyörien ansiosta imuri liikkuu ketterästi työkohteissa ja myös portaissa. Tässä mallissa on M-pölyluokan hyväksyntä. Hyvin kosteutta kestävästi PES-materiaalista valmistettu laakasuodatin tarjoaa 99,9% suodatustason ja se on helppo vaihtaa imurin puhtaalta puolelta säiliötä avaamatta.
Ominaisuudet ja edut
Sertifiointi Zone 22 ATEX-direktiivin 2014/34/EU mukaisesti (myöntäjä IBExU)Parasta työturvallisuutta Zone 22 -alueiden siivoamiseen. Mahdollistaa M-pölyluokkaa edellyttävien jätteiden turvallisen imuroinnin.
Harjaton EC-moottoriKestävä rakenne ja pitkä huoltoväli (5000 h)
Antistaattinen rakenne kaikissa varusteissaAntistaattinen rakenne ja varustus.
Laakasuodatin sopii kuivalle pölylle, kostealle jätteelle ja nesteille
- PES-laakasuodatin pölyluokalle M suodattaa 99,9% kaikista hiukkasista.
- Suodattimen materiaalina erinomaisesti kosteutta kestävä ja helposti puhdistuva PES.
- Hyväksytty M-pölyluokan suodatustasoa edellyttäviin kohteisiin.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Jännite (V)
|220 / 240
|Taajuus (Hz)
|50 / 60
|Ilman läpivirtaus (l/s)
|61
|Alipaine (mbar/kPa)
|220 / 22
|Säiliötilavuus (l)
|75
|Liitäntäteho (W)
|max. 1000
|Varusteiden halkaisija ( )
|DN 40
|Virtajohdon pituus (m)
|10
|Virtajohdon materiaali
|Kumi
|Äänenvoimakkuus (dB(A))
|76
|Väri
|Hopea
|Paino (ilman varusteita) (kg)
|25,1
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|31,9
|Mitat (p x l x k) (mm)
|695 x 540 x 1012
Toimitus sisältää
- Imuletkun pituus: 4 m
- Imuletkun tyyppi: Antistaattinen
- Imuputkien määrä: 2 kpl
- Imuputkien pituus: 550 mm
- Imuputkien materiaali: Ruostumaton teräs
- Mutka: Antistaattinen
- Pölypussien määrä: 1 kpl
- Pölypussin materiaali: Fleece
- Märkä-kuiva lattiasuulakkeen leveys: 360 mm
- Rakosuulake
- Ruostumaton terässäiliö
- Laakasuodatin: PES-materiaali PTFE-pinnoitteella
- Työntöaisa
Ominaisuuksia
- Antistaattinen rakenne kaikissa varusteissa
- Turvallisuusluokitus: I
- Säiliön pyörä seisontajarrulla
- Suodatusluokka: M
- Säiliön materiaali: Ruostumaton teräs
Käyttökohteet
- Turvapölynimuri räjähdysvaaran omaaville Zone 22 -siivousalueille.
- Sertifioitu pölyluokkiin M ja L