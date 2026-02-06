Uusi NT 75/1 Me Ec M Z22 turvallinen ja ergonominen vaihtoehto kohteisiin, joissa imurilta vaaditaan Zone 22 -suojausluokkaa ja M-pölyluokan rakennetta. Suurella, 75 litran terässäiliöllä ja laajan suodatuspinta-alan tarjoavalla laakasuodattimella varustettu märkä-kuivaimuri mukautuu vaivattomasti niin suurten pölymäärien kuin nesteiden imurointiin. Imuri täyttää EU:n ATEX direktiivin 2014/34/EU vaatimukset, jonka mukainen sertifiointi mahdollistaa käytön ATEX Zone 22 –luokitelluissa tiloissa. Todella tehokas, harjattomalla moottorilla varustettu imuturbiini takaa sen, että laitteen huoltovälin pituus on vähintään 5000 tuntia. Tämä mahdollistaa päivittäisen, intensiivisen käytön sekä imutehon säilymisen korkeana myös erittäin pölyisissä olosuhteissa. Säädettävän kahvan ja suurten pyörien ansiosta imuri liikkuu ketterästi työkohteissa ja myös portaissa. Tässä mallissa on M-pölyluokan hyväksyntä. Hyvin kosteutta kestävästi PES-materiaalista valmistettu laakasuodatin tarjoaa 99,9% suodatustason ja se on helppo vaihtaa imurin puhtaalta puolelta säiliötä avaamatta.