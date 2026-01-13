EB 30/1 pikalakaisinta on helppo käsitellä yhden käden otteella ja suuri jalkapainike mahdollistaa nopean käyttöönoton. Matala kokonaiskorkeus ja nivelletty varsi mahdollistavat vaivattoman pääsyn kalusteiden ja hyllyjen alle. Teleskooppivarsi on säädettävissä käyttäjäkohtaisesti. Pikalakaisin toimii yhdellä latauskerralla noin 41 min. mattopinnoilla ja 51 min. kovilla pinnoilla. Lakaisimen mukana tulee ulkoinen pikalaturi, jonka avulla kokonaan tyhjän akun lataus kestää noin 110 min. Harjat ja akut on helppo irrottaa ilman työkaluja. Pikalakaisin on imuria huomattavasti hiljaisempi, joten se sopii erinomaisesti pikaiseen roskien poistoon tiloissa, joissa on asiakasliikennettä samaan aikaan.