Pikalakaisin EB 30/1 Li-Ion

Ammattikäyttöön tarkoitettu pikalakaisin sopii erinomaisesti nopeaan ylläpitosiivoukseen. EB 30/1 Li-Ion lakaisin on nopea ja helppo käsitellä ja ottaa käyttöön.

EB 30/1 pikalakaisinta on helppo käsitellä yhden käden otteella ja suuri jalkapainike mahdollistaa nopean käyttöönoton. Matala kokonaiskorkeus ja nivelletty varsi mahdollistavat vaivattoman pääsyn kalusteiden ja hyllyjen alle. Teleskooppivarsi on säädettävissä käyttäjäkohtaisesti. Pikalakaisin toimii yhdellä latauskerralla noin 41 min. mattopinnoilla ja 51 min. kovilla pinnoilla. Lakaisimen mukana tulee ulkoinen pikalaturi, jonka avulla kokonaan tyhjän akun lataus kestää noin 110 min. Harjat ja akut on helppo irrottaa ilman työkaluja. Pikalakaisin on imuria huomattavasti hiljaisempi, joten se sopii erinomaisesti pikaiseen roskien poistoon tiloissa, joissa on asiakasliikennettä samaan aikaan.

Ominaisuudet ja edut
Pikalakaisin EB 30/1 Li-Ion: Helppo akkujen vaihto
Helppo akkujen vaihto
Tehokkaat litiumioniakut on nopea irrottaa ja vaihtaa
Pikalakaisin EB 30/1 Li-Ion: Harjan vaihto ilman työkaluja
Harjan vaihto ilman työkaluja
Telaharja on irrotettavissa ilman työkaluja puhdistusta varten.
Pikalakaisin EB 30/1 Li-Ion: Pikalaturi
Pikalaturi
Lyhyt latausaika, pitkä ajoaika: tyhjän akun täyteen lataus alle kahdessa tunnissa
Roskasäiliö on helposti tyhjennettävissä
  • Helppo tyhjentää ilman kosketusta likaan.
Tiedot

Tekniset tiedot

Työskentelyleveys (mm) 300
Säiliötilavuus (l) 1
Äänenvoimakkuus (dB(A)) 56
Latausvirta (A) 1,8
Virtalähde akkulaturille (V/Hz) 220 - 240 / 50 - 60
Akkutyyppi Litiumioniakku
Jännite (V) 7,2
Akun kapasiteetti (2,5 Ah)
Akun kesto kovilla lattiapinnoilla (min) 51
Akun kesto mattopinnoilla (min) 41
Väri Antrasiitti
Paino (ilman varusteita) (kg) 2,8
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 3,1
Mitat (p x l x k) (mm) 250 x 300 x 1340

Toimitus sisältää

  • Akku: 7.2 V / 2.5 Ah akku (1 kpl)
  • Pikalaturi BC 1/1.8
  • Telaharja, vakio
  • Teleskooppivarsi ja tukeva käsikahva
  • Roskasäiliö
