Pikalakaisin EB 30/1 Li-Ion
Ammattikäyttöön tarkoitettu pikalakaisin sopii erinomaisesti nopeaan ylläpitosiivoukseen. EB 30/1 Li-Ion lakaisin on nopea ja helppo käsitellä ja ottaa käyttöön.
EB 30/1 pikalakaisinta on helppo käsitellä yhden käden otteella ja suuri jalkapainike mahdollistaa nopean käyttöönoton. Matala kokonaiskorkeus ja nivelletty varsi mahdollistavat vaivattoman pääsyn kalusteiden ja hyllyjen alle. Teleskooppivarsi on säädettävissä käyttäjäkohtaisesti. Pikalakaisin toimii yhdellä latauskerralla noin 41 min. mattopinnoilla ja 51 min. kovilla pinnoilla. Lakaisimen mukana tulee ulkoinen pikalaturi, jonka avulla kokonaan tyhjän akun lataus kestää noin 110 min. Harjat ja akut on helppo irrottaa ilman työkaluja. Pikalakaisin on imuria huomattavasti hiljaisempi, joten se sopii erinomaisesti pikaiseen roskien poistoon tiloissa, joissa on asiakasliikennettä samaan aikaan.
Ominaisuudet ja edut
Helppo akkujen vaihtoTehokkaat litiumioniakut on nopea irrottaa ja vaihtaa
Harjan vaihto ilman työkalujaTelaharja on irrotettavissa ilman työkaluja puhdistusta varten.
PikalaturiLyhyt latausaika, pitkä ajoaika: tyhjän akun täyteen lataus alle kahdessa tunnissa
Roskasäiliö on helposti tyhjennettävissä
- Helppo tyhjentää ilman kosketusta likaan.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Työskentelyleveys (mm)
|300
|Säiliötilavuus (l)
|1
|Äänenvoimakkuus (dB(A))
|56
|Latausvirta (A)
|1,8
|Virtalähde akkulaturille (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Akkutyyppi
|Litiumioniakku
|Jännite (V)
|7,2
|Akun kapasiteetti
|(2,5 Ah)
|Akun kesto kovilla lattiapinnoilla (min)
|51
|Akun kesto mattopinnoilla (min)
|41
|Väri
|Antrasiitti
|Paino (ilman varusteita) (kg)
|2,8
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|3,1
|Mitat (p x l x k) (mm)
|250 x 300 x 1340
Toimitus sisältää
- Akku: 7.2 V / 2.5 Ah akku (1 kpl)
- Pikalaturi BC 1/1.8
- Telaharja, vakio
- Teleskooppivarsi ja tukeva käsikahva
- Roskasäiliö