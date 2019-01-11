PÖLYNPOISTO

Tact turvaa selustan

Haluamme auttaa suojelemaan rakennusteollisuuden työntekijöitä hienon pölyn vaaroilta. Siksi olemme kehittäneet imureita, jotka pystyvät monenlaista märkää ja kuivaa likaa ja pölyä. Ne on myös mahdollista liittää työkaluihin, jolloin pöly voidaan kerätä heti alkulähteellä. Nyt olemme vieneet teknologiaa askeleen verran pidemmälle uusilla TactTact H- ja M-luokan märkä- ja kuivaimureilla.

Mikä Tact sitten on? (Triggered Air-draft Cleaning Technology)

Yksi imureidemme uusista ominaisuuksista on automaattinen, anturin ohjaama suodattimen puhdistustoiminto (Tact). Kärcher Professional -sarjan märkä- ja kuivaimurit tunnistavat, milloin litteä, laskostettu suodatin on puhdistettava ja kääntävät ilmavirran hetkeksi päinvastaiseen suuntaan. Suodattimen läpi kulkiessaan ilma puhdistaa suodattimen, ja käyttäjä voi jatkaa työntekoa ilman keskeytyksiä tai imutehon heikkenemistä. Tämän käänteentekevän järjestelmän ansiosta voidaan pölyä imuroida huomattavasti enemmän kuin aiemmin ilman, että käyttäjän tarvitsee puhdistaa suodatinta. Myös melutaso on pienillä pölymäärillä merkittävästi pienempi.

Tehokkaat Tact-imurit soveltuvat sekä tavallisen että vaarallisen pölyn imurointiin, kiitos erinomaisen suodattimenpuhdistusjärjestelmän. Poikkeuksellisen pitkä suodattimen käyttöikä – suodatin pystyy kaappaamaan 180 kg hienoa pölyä (mineraalipöly, kategoria A) – tarkoittaa, että imuria voidaan käyttää pitkiä aikoja ilman imutehon heikkenemistä ja se suojaa hienolta pölyltä entistä tehokkaammin.