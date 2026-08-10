Monitoimikone MC 250
MC 250 -imulakaisukone valloittaa erinomaisella lakaisujäljellä ja lukuisilla huolellisesti mietityillä yksityiskohdilla, jotka tekevät siitä miellyttävän käyttää ja huoltaa.
Tyylikkäästi muotoiltu MC 250 tarjoaa vertaansa vailla olevan puhdistustehon jo alhaisilla moottorin kierroksilla, tilavan 2,5 m³ jätesäiliön, 60 km/h maantienopeuden. Maksimaalisen ajomukavuuden takeena on hydropneumaattinen erillisjousitus. Tilavassa ohjaamossa istut ergonomisella istuimella, jossa kaikki keskeinen informaatio ja käyttökytkimet ovat helposti ulottuvilla. Käyttäjää opastava monitoiminäyttö on sijoitettu ohjauspyörään. MC 250:ssä on nelipyöräohjaus, joka takaa erinomaisen ketteryyden ja sujuvan ajon myös ahtaissa kohteissa. Vakiovarustukseen kuuluu tehokas vedenkiertojärjestelmä erillisellä likavesisäiliöllä. .
Ominaisuudet ja edut
Ergonominen käyttökonsepti, jossa ohjauspaneeli on integroitu kyynärnojaan
- Harjavarret helposti ja tarkasti ohjattavissa kahden säätövarren avulla
- Selkeästi järjestetty monitoiminäyttö ohjauspyörän reunassa.
- Eco-painike lakaisutoiminnon käynnistämiseen.
Luokkansa suurin jätesäiliö
- Virtausta optimoitu ruostumattomasta teräksestä valmistettu yli 2 m³ jätensäiliö.
- Mahdollistaa pitkät työskentelyajat.
Suuri ajonopeus ja erinomainen ohjattavuus
- Lyhyet siirtymäajan kohteiden välillä, jopa 60 km/h:n huippunopeus maantieajossa.
- Nelipyöräohjaus mahdollistaa maksimaaliseen ketteryyden.
- Soveltuu myös kaupunkialueille.
Turvallinen ohjaamo mukavuutta lisäävilla varusteilla
- Hydro-pneumaattinen jousitus parantaa ajomukavuutta.
- Itsesäätyvä jousitus minimoi epätasaisen tien vaikutuksen ohjaukseen.
Huoltoystävällinen suunnittelu
- Kaikki puhdistusta ja huoltoa koskevat osat ovat helposti käyttäjän ulottuvilla.
- Kaikkiin huoltokohteisiin pääsy koneen sivulta, kääntyvä tuorevesisäiliö.
Vakiovarusteena erillinen vedenerotusjärjestelmä
- Mahdollistaa pitkät työskentelyajat.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Voimansiirto
|Diesel
|Vetomoottori
|Kaksipyöräohjaus
|Moottorin valmistaja
|VM
|Teho (kW)
|54,5
|Kuutiotilavuus (cm³)
|2970
|Sylinteri
|4
|Polttoainesäiliön tilavuus (l)
|70
|Pakokaasupäästönormi
|Stage-V
|Ajonopeus (km/h)
|60
|Työleveys 2 sivuharjalla (mm)
|2625
|Lakaisu kolmen sivujarjan avulla (mm)
|2710
|Roskasäiliö (l)
|2500
|Vesisäiliö (l)
|120 - 400
|Puhtaan veden säiliö (l)
|200
|Puhdasvesisäiliö (optio) (l)
|390
|Akseliväli (mm)
|1980
|Sallittu kokonaispaino (kg)
|6000
|Mitat (p x l x k) (mm)
|4491 x 1300 x 1999
Ominaisuuksia
- Partikkelisuodatin
- Mukavuusistuin
- Lämmitys ja Ilmastointi
- Lämmitin
- Radio
- Pyörivä varoitusvalo
- Ympärivuotinen käyttö
Videot
Käyttökohteet
- Sopii katujen lakaisuun ja pesuun, kevyeen talvihuoltoon, viheralueiden hoitoon sekä kuljetustehtäviin