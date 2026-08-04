Monitoimikone MCM 600
Kärcher MCM 600 -lakaisukone tarjoaa tehokkaan ja ergonomisen työkalun laajojen alueiden lakaisutehtäviin. Katualueet, teollisuuskohteet ja pysäköintialueet saadaan puhdistettua nopeasti.
Olipa kyseessä sitten kadut ja pysäköintialueet tai korkeita puhdistusvaatimuksia asettavat teollisuuskohteet, niin Kärcher MCM 600 -lakaisukoneen kapasiteetti ja ominaisuudet riittävät niihin. Käytettävissäsi on kaksitoiminen järjestelmä, jossa mekaaninen keräysjärjestelmä suurille partikkeleille ja tehokas imulaitteisto kevyemmille materiaaleille ja pölylle. Tämän jatkeena on useista polyesterisuodattimista koostuva järjestelmä, joka tehokkaasti suodattaa pienhiukkaset ja hienon pölyn kaikissa olosuhteissa taaten näin korkean puhdistustehon minimoiden pölyn leviämisen ympäristöön. Synkronoitu nelipyöräohjaus takaa helpon käsiteltävyyden ja maksimaalisen siivoustarkkuuden käännöksissä ja ahtaissa kohteissa. Patentoidulla hydraulijärjestelmällä (CDS - Clever Detective System) voidaan säätää pääharjan harjapainetta automaattisesti, mikä myös parantaa puhdistustarkkuutta ja vähentää harjan kulumista. Selkeä näyttö hyvin ulottuvilla olevat toimintopainikkeet nopeuttavat työtä ja parantavat ergonomiaa. Kolmelle hengelle suunniteltu ohjaamo edustaa luokkansa huippua turvallisuudessa ja ergonomiassa.
Ominaisuudet ja edut
Synkronoitu nelipyöräohjaus
- Erinomainen lakaisutarkkuus myös käännöksissä.
Ergonominen ja mukava ohjaamo
- Täydellinen hallinta kaikissa työvaiheissa ja erinomaiset työskentelyolosuhteet.
- Kolme istuinta, helppo pääsy.
- Täyttää korkeimmat standardit ergonomian, turvallisuuden ja mukavuuden alueella.
Patentoitu hydrauliikkajärjestelmä
- Pääharjan harjapaineen automaattiseen säätöön.
- Takaa optimaalisen harjapaineen kaikilla pinnoilla.
- Maksimaalista lakaisutarkkuutta ja erittäin vähäinen harjan kuluminen.
Kaikki ajamis- ja käyttötoiminnot ovat helposti ulottuvilla ja hallittavissa
- Ohjauspyörään, hyvin katseen ulottuville sijoitettu ohjauspaneeli värinäytöllä ja toimintonäppäimillä.
- Selkeät grafiikat ja käyttäjäystävällinen ohjaus lyhyisiin opetusvaiheisiin.
Hydrostaattinen, elektronisesti ohjattu voimansiirto kuormantunnistuksella
- Optimoi suorituskyky/kulutussuhdetta kaikissa olosuhteissa.
- Eco-tila mahdollistaa jopa 25 prosentin lisäsäästöt polttoainekuluissa.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Voimansiirto
|Diesel
|Vetomoottori
|Kaksipyöräohjaus
|Moottorin valmistaja
|VM
|Kuutiotilavuus (cm³)
|4500
|Sylinteri
|6
|Polttoainesäiliön tilavuus (l)
|220
|Pakokaasupäästönormi
|EURO 6C
|Ajonopeus (km/h)
|40
|Työleveys 2 sivuharjalla (mm)
|2400
|Lakaisu kolmen sivujarjan avulla ( )
|3550
|Roskasäiliö (l)
|6000
|Puhtaan veden säiliö (l)
|500
|Akseliväli ( )
|3230
|Sallittu kokonaispaino (kg)
|13000
|Mitat (p x l x k) (mm)
|5450 x 2155 x 2920
Ominaisuuksia
- Partikkelisuodatin
- Ohjaustehostin
- Mukavuusistuin
- Lämmitys ja Ilmastointi
- Lämmitin
- Sivuharjan nopeudensäätö