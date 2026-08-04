Olipa kyseessä sitten kadut ja pysäköintialueet tai korkeita puhdistusvaatimuksia asettavat teollisuuskohteet, niin Kärcher MCM 600 -lakaisukoneen kapasiteetti ja ominaisuudet riittävät niihin. Käytettävissäsi on kaksitoiminen järjestelmä, jossa mekaaninen keräysjärjestelmä suurille partikkeleille ja tehokas imulaitteisto kevyemmille materiaaleille ja pölylle. Tämän jatkeena on useista polyesterisuodattimista koostuva järjestelmä, joka tehokkaasti suodattaa pienhiukkaset ja hienon pölyn kaikissa olosuhteissa taaten näin korkean puhdistustehon minimoiden pölyn leviämisen ympäristöön. Synkronoitu nelipyöräohjaus takaa helpon käsiteltävyyden ja maksimaalisen siivoustarkkuuden käännöksissä ja ahtaissa kohteissa. Patentoidulla hydraulijärjestelmällä (CDS - Clever Detective System) voidaan säätää pääharjan harjapainetta automaattisesti, mikä myös parantaa puhdistustarkkuutta ja vähentää harjan kulumista. Selkeä näyttö hyvin ulottuvilla olevat toimintopainikkeet nopeuttavat työtä ja parantavat ergonomiaa. Kolmelle hengelle suunniteltu ohjaamo edustaa luokkansa huippua turvallisuudessa ja ergonomiassa.