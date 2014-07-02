Imulakaisukone KM 100/100 R P
Käyttömukavuudeltaan ensiluokkainen, päältäajettava lakaisukone, jossa on tehokas bensiinimoottori. Tehokkaaseen lakaisuun 8000 - 10400 m2 laajuisiin kohteisiin.
Kestävä, kevytliikkeinen lakaisukone lakaisee ulko- ja sisäalueet siististi ja jopa kuusi kertaa nopeammin kuin perinteiseen tapaan harjalla. Suodatin vangitsee pölyn tehokkaasti. Pääharjan korkeus on helposti säädettävissä. Myös työntöaisa on helposti säädettävissä käyttäjän tarpeen mukaan. Säilytysasennossa kone vie vain vähän tilaa. Tämän ansiosta se sopii myös liikkuvaan työhön ja taipuu ketterästi esimerkiksi autokuljetuksiin. Tässä mallissa on 20 litran säiliö ja vakiona kaksi sivuharjaa.
Ominaisuudet ja edut
TörmäyssuojausSuojaa harjaa ja siivottavalla alueella olevia rakenteita.
Suuri suodatuspinta-ala ja automaattinen suodattimen puhdistus.Suodatin puhdistuu automaattisesti, kun virta katkaistaan. Soveltuu vaativaan käyttöön ja mahdollistaa pitkät työskentelyjaksot ilman keskeytyksiä. Mahdollisuus myös suodattimen manuaaliseen puhdistamiseen. Suodattimen vaihto nopeasti ilman työkaluja
Helppo huoltaaSuodatin ja telaharja helppo irrottaa ilman työkaluja.
Helppokäyttöinen
- Selkeät ja loogiset hallintalaitteet - kaikki toiminnot välittömästi käyttäjän ulottuvilla.
- Ohjauspaneelin selkeät symbolit opastavat käyttäjää.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Vetomoottori
|Nelitahtinen polttomoottori
|Teho (kW)
|6,7
|Voimansiirto
|Bensiini
|Työsuoritus maks. (m²/h)
|8000
|Max suorituskyky kahdella sivuharjalla (m²/h)
|10400
|Työskentelyleveys (mm)
|700
|Työleveys 1 sivuharjalla (mm)
|1000
|Työleveys 2 sivuharjalla (mm)
|1300
|Roskasäiliö (l)
|100
|Nousukyky (%)
|18
|Työskentelynopeus (km/h)
|8
|Suodatinpinta-ala (m²)
|6
|Paino (sis. varusteet) (kg)
|340
|Paino käyttövalmiina (kg)
|300
|Mitat (p x l x k) (mm)
|2006 x 1005 x 1343
Toimitus sisältää
- Pyöreä polyesterisuodatin
- Ilmatäytteiset renkaat
Ominaisuuksia
- Manuaalinen suodattimen puhdistus
- Automaattinen suodattimen puhdistus
- Kelluva päätelaharja
- Säädettävä imuteho
- Suurroskaluukku
- Yliheittoperiaate
- Vaihde eteen
- Peruutusvaihde
- Imutoiminto
- Ulkokäyttöön
- Käyttötuntimittari
- Lakaisutoiminto (voidaan kykeä pois)
Videot
Käyttökohteet
- Pysäköintihallien ja -kenttien nopeaan pölynpoistoon
- Kustannustehokas valinta siivousliikkeille, vähittäiskauppaan ja julkisten tilojen siivoamiseen
- Sopii erinomaisesti myös autoliikkeille ja liikenneasemille
- Täyttää erilaisia lattiapintoja käsittävien tehdastilojen ja varastojen vaatimukset