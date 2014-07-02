Imulakaisukone KM 100/100 R P

Käyttömukavuudeltaan ensiluokkainen, päältäajettava lakaisukone, jossa on tehokas bensiinimoottori. Tehokkaaseen lakaisuun 8000 - 10400 m2 laajuisiin kohteisiin.

Kestävä, kevytliikkeinen lakaisukone lakaisee ulko- ja sisäalueet siististi ja jopa kuusi kertaa nopeammin kuin perinteiseen tapaan harjalla. Suodatin vangitsee pölyn tehokkaasti. Pääharjan korkeus on helposti säädettävissä. Myös työntöaisa on helposti säädettävissä käyttäjän tarpeen mukaan. Säilytysasennossa kone vie vain vähän tilaa. Tämän ansiosta se sopii myös liikkuvaan työhön ja taipuu ketterästi esimerkiksi autokuljetuksiin. Tässä mallissa on 20 litran säiliö ja vakiona kaksi sivuharjaa.

Ominaisuudet ja edut
Imulakaisukone KM 100/100 R P: Törmäyssuojaus
Törmäyssuojaus
Suojaa harjaa ja siivottavalla alueella olevia rakenteita.
Imulakaisukone KM 100/100 R P: Suuri suodatuspinta-ala ja automaattinen suodattimen puhdistus.
Suuri suodatuspinta-ala ja automaattinen suodattimen puhdistus.
Suodatin puhdistuu automaattisesti, kun virta katkaistaan. Soveltuu vaativaan käyttöön ja mahdollistaa pitkät työskentelyjaksot ilman keskeytyksiä. Mahdollisuus myös suodattimen manuaaliseen puhdistamiseen. Suodattimen vaihto nopeasti ilman työkaluja
Imulakaisukone KM 100/100 R P: Helppo huoltaa
Helppo huoltaa
Suodatin ja telaharja helppo irrottaa ilman työkaluja.
Helppokäyttöinen
  • Selkeät ja loogiset hallintalaitteet - kaikki toiminnot välittömästi käyttäjän ulottuvilla.
  • Ohjauspaneelin selkeät symbolit opastavat käyttäjää.
Tiedot

Tekniset tiedot

Vetomoottori Nelitahtinen polttomoottori
Teho (kW) 6,7
Voimansiirto Bensiini
Työsuoritus maks. (m²/h) 8000
Max suorituskyky kahdella sivuharjalla (m²/h) 10400
Työskentelyleveys (mm) 700
Työleveys 1 sivuharjalla (mm) 1000
Työleveys 2 sivuharjalla (mm) 1300
Roskasäiliö (l) 100
Nousukyky (%) 18
Työskentelynopeus (km/h) 8
Suodatinpinta-ala (m²) 6
Paino (sis. varusteet) (kg) 340
Paino käyttövalmiina (kg) 300
Mitat (p x l x k) (mm) 2006 x 1005 x 1343

Toimitus sisältää

  • Pyöreä polyesterisuodatin
  • Ilmatäytteiset renkaat

Ominaisuuksia

  • Manuaalinen suodattimen puhdistus
  • Automaattinen suodattimen puhdistus
  • Kelluva päätelaharja
  • Säädettävä imuteho
  • Suurroskaluukku
  • Yliheittoperiaate
  • Vaihde eteen
  • Peruutusvaihde
  • Imutoiminto
  • Ulkokäyttöön
  • Käyttötuntimittari
  • Lakaisutoiminto (voidaan kykeä pois)
Imulakaisukone KM 100/100 R P
Imulakaisukone KM 100/100 R P
Videot
Käyttökohteet
  • Pysäköintihallien ja -kenttien nopeaan pölynpoistoon
  • Kustannustehokas valinta siivousliikkeille, vähittäiskauppaan ja julkisten tilojen siivoamiseen
  • Sopii erinomaisesti myös autoliikkeille ja liikenneasemille
  • Täyttää erilaisia lattiapintoja käsittävien tehdastilojen ja varastojen vaatimukset
Varusteet