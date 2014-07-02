Kestävä, kevytliikkeinen lakaisukone lakaisee ulko- ja sisäalueet siististi ja jopa kuusi kertaa nopeammin kuin perinteiseen tapaan harjalla. Suodatin vangitsee pölyn tehokkaasti. Pääharjan korkeus on helposti säädettävissä. Myös työntöaisa on helposti säädettävissä käyttäjän tarpeen mukaan. Säilytysasennossa kone vie vain vähän tilaa. Tämän ansiosta se sopii myös liikkuvaan työhön ja taipuu ketterästi esimerkiksi autokuljetuksiin. Tässä mallissa on 20 litran säiliö ja vakiona kaksi sivuharjaa.