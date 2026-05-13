Kestävä, kustannustehokas lakaisukone kohteisiin, joissa on paljon pölyä ja karkeaa likaa. Kärcher KM 130/300 R I -teollisuuslakaisukone sopii vaativiin kohteisiin ja selvittää pitkätkin työskentelyjaksot ilman turhia keskeytyksiä. Suuri jätesäiliö, vääntävä dieselmoottori, tukeva metallinen suojakehikko ja helppo vipukäyttö on räätälöity täydellisesti teollisuusympäristöjen koviin olosuhteisiin. Vakiovarusteisiin kuuluvan tehokkaan taskusuodatinjärjestelmän ja ainutlaatuisen sivuharjan nopeudensäädön ansiosta, joka syöttää jätteen tehokkaasti pääharjalle ja pitää pölyn leviämisen minimissä, KM 130/300 R I takaa lähes pölyttömän lakaisun myös erittäin pölyisissä ympäristöissä. Käyttäjäystävälliseen suunnitteluun sisältyvät myös mukavuusistuin, kätevät säilytyslokerot, USB-latauspiste ja LED-merkkivalot, jotka näyttävät koneen toimintatilan. Puhkeamattomat umpikumirenkaat, LED-etuvalot ja varoitusvilkku parantavat työskentelyalueen turvallisuutta. Lisävarusteilla kone voidaan räätälöidä puhdistuskohteen erikoisvaatimusten mukaiseksi.