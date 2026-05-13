Imulakaisukone KM 130/300 RI D
KM 130/300 R I -lakaisukone yhdistää vankan rakenteen helppokäyttöisyyteen ja pitkälle vietyyn ergonomiaan. Ihanteellinen ratkaisu vaativiin teollisuuskohteisiin.
Kestävä, kustannustehokas lakaisukone kohteisiin, joissa on paljon pölyä ja karkeaa likaa. Kärcher KM 130/300 R I -teollisuuslakaisukone sopii vaativiin kohteisiin ja selvittää pitkätkin työskentelyjaksot ilman turhia keskeytyksiä. Suuri jätesäiliö, vääntävä dieselmoottori, tukeva metallinen suojakehikko ja helppo vipukäyttö on räätälöity täydellisesti teollisuusympäristöjen koviin olosuhteisiin. Vakiovarusteisiin kuuluvan tehokkaan taskusuodatinjärjestelmän ja ainutlaatuisen sivuharjan nopeudensäädön ansiosta, joka syöttää jätteen tehokkaasti pääharjalle ja pitää pölyn leviämisen minimissä, KM 130/300 R I takaa lähes pölyttömän lakaisun myös erittäin pölyisissä ympäristöissä. Käyttäjäystävälliseen suunnitteluun sisältyvät myös mukavuusistuin, kätevät säilytyslokerot, USB-latauspiste ja LED-merkkivalot, jotka näyttävät koneen toimintatilan. Puhkeamattomat umpikumirenkaat, LED-etuvalot ja varoitusvilkku parantavat työskentelyalueen turvallisuutta. Lisävarusteilla kone voidaan räätälöidä puhdistuskohteen erikoisvaatimusten mukaiseksi.
Ominaisuudet ja edut
Yksinkertainen ja kestävä vipukäyttöKaikkia tärkeimpiä toimintoja voidaan käyttää kätevästi vipujen avulla. LED-merkkivalot näyttävät koneen toimintatilan. Kätevä yhden polkimen käyttö suunnanvaihtokytkimellä eteen- ja taaksepäin ajoa varten.
Turvallinen säiliön tyhjennys hydrauliikan avullaLakaisujäte voidaan tyhjentää turvallisesti ja helposti, käsin koskematta. Vaivaton järjestelmä säiliön tyhjentämiseen, kippauskorkeus jopa 1,40 metriä.
Sivuharjan nopeudensäätöOptimaalinen syöttöjärjestelmä ohjaa jätteen pääharjalle. Vähentää tehokkaasti pölyn leviämistä työskentely-ympäristöön. Huomattavasti pienempi pölyaltistus keneen käyttäjälle.
Käyttäjäystävällinen, ergonominen muotoilu
- Mukavuusistuin voidaan säätää käyttäjän pituuden mukaan.
- Mahdollistaa väsymättömän työskentelyn jopa pitkiä aikoja tarvittaessa.
- Hallintalaitteiden helppo saavutettavuus, tarkka ja ergonominen työskentely.
Suuren pinta-alan tarjoava taskusuodatin
- Suuri suodatinpinta-ala pitää pölytasot alhaisina lakaisun aikana.
- Käytännöllinen suodattimen puhdistus mekaanisella ravistusmoottorilla.
Täyshydrauliset toiminnot: ajomoottori, pääharja ja sivuharja.
- Erittäin vähäinen huoltotarve säästää aikaa ja rahaa.
- Vähän kuluvia osia sisältävä voimansiirtotekniikka.
- Erittäin kestävä jopa vaativissa työympäristöissä.
Erittäin helppo huoltaa
- Helposti huollettava taskusuodatinjärjestelmä.
- Minimaalinen huoltotarve: täysin hydraulisella voimansiirrolla ja ilman elektroniikkaa.
Hydraulinen takaveto, umpikumirenkaat.
- Helppo ohjata ahtaissakin tiloissa
- Puhkeamattomat renkaat, umpikumia: terävät esineet eivät ole ongelma.
Rikkalapioperiaate
- Kerää hyvin hienoa åölyä ja karkeaa likaa.
- Minimoi pölyn leviämisen työskentelyalueelle.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Voimansiirto
|Diesel
|Vetomoottori
|Nelitahtinen polttomoottori
|Moottorin valmistaja
|Yanmar
|Teho (kW)
|15,8
|Työsuoritus maks. (m²/h)
|13000
|Työskentelyleveys (mm)
|1000
|Työleveys 1 sivuharjalla (mm)
|1300
|Työleveys 2 sivuharjalla (mm)
|1550
|Roskasäiliö (l)
|300
|Nousukyky (%)
|18
|Työskentelynopeus (km/h)
|10
|Suodatinpinta-ala (m²)
|7,8
|Kuormitettavuus (kg)
|477
|Paino (sis. varusteet) (kg)
|970
|Paino käyttövalmiina (kg)
|970
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|970
|Mitat (p x l x k) (mm)
|2045 x 1350 x 1430
Toimitus sisältää
- Laskossuodatin
- Umpikumirenkaat
Ominaisuuksia
- Automaattinen suodattimen puhdistus
- Kelluva päätelaharja
- Ohjaustehostin
- Säädettävä imuteho
- Rikkalapioperiaate
- Vaihde eteen
- Peruutusvaihde
- Imutoiminto
- Hydraulinen säiliön nosto
- Ulkokäyttöön
- Käyttötuntimittari
- Lakaisutoiminto (voidaan kykeä pois)
- Automaattinen kulumisensäätö päälakaisuharjassa
Käyttökohteet
- Rakennusteollisuuden tuotantotiloihin
- Metallivalimoihin
- Metalliteollisuuteen
- Varastot ja noutopihat
- Tuotantotiloihin
- Koneenrakennustiloihin
- Materiaalinkäsittelytiloihin