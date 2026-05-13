Imulakaisukone KM 130/300 RI D

KM 130/300 R I -lakaisukone yhdistää vankan rakenteen helppokäyttöisyyteen ja pitkälle vietyyn ergonomiaan. Ihanteellinen ratkaisu vaativiin teollisuuskohteisiin.

Kestävä, kustannustehokas lakaisukone kohteisiin, joissa on paljon pölyä ja karkeaa likaa. Kärcher KM 130/300 R I -teollisuuslakaisukone sopii vaativiin kohteisiin ja selvittää pitkätkin työskentelyjaksot ilman turhia keskeytyksiä. Suuri jätesäiliö, vääntävä dieselmoottori, tukeva metallinen suojakehikko ja helppo vipukäyttö on räätälöity täydellisesti teollisuusympäristöjen koviin olosuhteisiin. Vakiovarusteisiin kuuluvan tehokkaan taskusuodatinjärjestelmän ja ainutlaatuisen sivuharjan nopeudensäädön ansiosta, joka syöttää jätteen tehokkaasti pääharjalle ja pitää pölyn leviämisen minimissä, KM 130/300 R I takaa lähes pölyttömän lakaisun myös erittäin pölyisissä ympäristöissä. Käyttäjäystävälliseen suunnitteluun sisältyvät myös mukavuusistuin, kätevät säilytyslokerot, USB-latauspiste ja LED-merkkivalot, jotka näyttävät koneen toimintatilan. Puhkeamattomat umpikumirenkaat, LED-etuvalot ja varoitusvilkku parantavat työskentelyalueen turvallisuutta. Lisävarusteilla kone voidaan räätälöidä puhdistuskohteen erikoisvaatimusten mukaiseksi.

Ominaisuudet ja edut
Yksinkertainen ja kestävä vipukäyttö
Kaikkia tärkeimpiä toimintoja voidaan käyttää kätevästi vipujen avulla. LED-merkkivalot näyttävät koneen toimintatilan. Kätevä yhden polkimen käyttö suunnanvaihtokytkimellä eteen- ja taaksepäin ajoa varten.
Turvallinen säiliön tyhjennys hydrauliikan avulla
Lakaisujäte voidaan tyhjentää turvallisesti ja helposti, käsin koskematta. Vaivaton järjestelmä säiliön tyhjentämiseen, kippauskorkeus jopa 1,40 metriä.
Sivuharjan nopeudensäätö
Optimaalinen syöttöjärjestelmä ohjaa jätteen pääharjalle. Vähentää tehokkaasti pölyn leviämistä työskentely-ympäristöön. Huomattavasti pienempi pölyaltistus keneen käyttäjälle.
Käyttäjäystävällinen, ergonominen muotoilu
  • Mukavuusistuin voidaan säätää käyttäjän pituuden mukaan.
  • Mahdollistaa väsymättömän työskentelyn jopa pitkiä aikoja tarvittaessa.
  • Hallintalaitteiden helppo saavutettavuus, tarkka ja ergonominen työskentely.
Suuren pinta-alan tarjoava taskusuodatin
  • Suuri suodatinpinta-ala pitää pölytasot alhaisina lakaisun aikana.
  • Käytännöllinen suodattimen puhdistus mekaanisella ravistusmoottorilla.
Täyshydrauliset toiminnot: ajomoottori, pääharja ja sivuharja.
  • Erittäin vähäinen huoltotarve säästää aikaa ja rahaa.
  • Vähän kuluvia osia sisältävä voimansiirtotekniikka.
  • Erittäin kestävä jopa vaativissa työympäristöissä.
Erittäin helppo huoltaa
  • Helposti huollettava taskusuodatinjärjestelmä.
  • Minimaalinen huoltotarve: täysin hydraulisella voimansiirrolla ja ilman elektroniikkaa.
Hydraulinen takaveto, umpikumirenkaat.
  • Helppo ohjata ahtaissakin tiloissa
  • Puhkeamattomat renkaat, umpikumia: terävät esineet eivät ole ongelma.
Rikkalapioperiaate
  • Kerää hyvin hienoa åölyä ja karkeaa likaa.
  • Minimoi pölyn leviämisen työskentelyalueelle.
Tiedot

Tekniset tiedot

Voimansiirto Diesel
Vetomoottori Nelitahtinen polttomoottori
Moottorin valmistaja Yanmar
Teho (kW) 15,8
Työsuoritus maks. (m²/h) 13000
Työskentelyleveys (mm) 1000
Työleveys 1 sivuharjalla (mm) 1300
Työleveys 2 sivuharjalla (mm) 1550
Roskasäiliö (l) 300
Nousukyky (%) 18
Työskentelynopeus (km/h) 10
Suodatinpinta-ala (m²) 7,8
Kuormitettavuus (kg) 477
Paino (sis. varusteet) (kg) 970
Mitat (p x l x k) (mm) 2045 x 1350 x 1430

Toimitus sisältää

  • Laskossuodatin
  • Umpikumirenkaat

Ominaisuuksia

  • Automaattinen suodattimen puhdistus
  • Kelluva päätelaharja
  • Ohjaustehostin
  • Säädettävä imuteho
  • Rikkalapioperiaate
  • Vaihde eteen
  • Peruutusvaihde
  • Imutoiminto
  • Hydraulinen säiliön nosto
  • Ulkokäyttöön
  • Käyttötuntimittari
  • Lakaisutoiminto (voidaan kykeä pois)
  • Automaattinen kulumisensäätö päälakaisuharjassa
Käyttökohteet
  • Rakennusteollisuuden tuotantotiloihin
  • Metallivalimoihin
  • Metalliteollisuuteen
  • Varastot ja noutopihat
  • Tuotantotiloihin
  • Koneenrakennustiloihin
  • Materiaalinkäsittelytiloihin
