Kestävä ja erittäin kevytliikkeinen KM 70/20 lakaisukone on nyt entistäkin parempi. Se lakaisee ulko- ja sisäalueet siististi ja jopa kuusi kertaa nopeammin kuin perinteiseen tapaan harjalla. Tiivis säiliö ja suodattimet vangitsevat pölyn tehokkaasti ja auttavat minimoimaan työskentelyalueelle leviävän pölyn määrän. Säiliön lukitus parantaa sen tiiveyttä ja estää pölyn kulkeutumista työskentelytilaan. Pääharjan korkeus on helposti säädettävissä koneen takaosassa olevan pikasäädön avulla. Uudessa mallissa on myös harjan parkkiasento, joka helpottaa koneen varastointia ja siirtämistä työkohteesta toiseen. Harjan pyörimisvoima välittyy molemmista takapyöristä, joten kone lakaisee tasaisesti myös tiukoissa käännöksissä. Työntöaisa voidaan säätää nopeasti käyttäjälle sopivaksi ja taittuu myös kuljetusasentoon. Säiliön päällystän muotoilu mahdollistaa esimerkiksi roskasäiliön kuljettamisen laitteen päällä. Säilytysasennossa kone vie vain vähän tilaa. Säiliö on nettotilavuudeltaan 20 litraa, joten se mahdollistaa pitkät työskentelyjaksot ilman välityhjennystä. Mallissa 2SB on sivuharjat molemmilla puolilla. Harjat ovat nopeasti säädettävissä ja vaihdettavissa ilman työkaluja.