Matonpesukone BRS 43/500 C
Pystymallinen matonpesulaite, joka tarjoaa kustannustehokkaan ja pieneen tilaan mahtuvan vaihtoehdon mattopintojen puhdistukseen Minimoi työmäärän ja kuivaamisen kuluvan ajan.
Mattojen puhdistukseen tarkoitettu kone on hyvä vaihtoehto painehuuhtelulle. Kaksi vastakkain pyörivää telaharjaa puhdistaa tekstiilipinnat tehokkaasti. Koneessa on integroitu RM 768iCapsol pesuainesäiliö ja pesuaineen annostelu on helppoa. Pesty mattopinta on heti valmis käveltäväksi. Työskentely tapahtuu eteen- ja taaksepäin. Työntöaisa on helposti säädettävissä ja lukittuu taukojen ja säilytyksen ajaksi. Tässä matonpuhdistuslaitteessa on myös lakaisutoiminto.
Ominaisuudet ja edut
Kaksi vastakkain pyörivää telaharjaa
- Suuri harjapaine takaa tehokkaan pesutuloksen.
- Puhdistus ja irtolian poisto nopeasti ja vaivattomasti.
- Optimaalinen harjapaine kaikilla pinnoilla.
2 in 1
- Puhdistus ja lakaisu samalla ajokerralla.
- Oma säiliö likavedelle.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Aluekapasiteetti (perus-,väliaikaispuhdistus iCapsol) (m²/h)
|300
|Suihkutuspaine, väliaikaispuhdistus (bar)
|3,4
|Suihkutusmäärä, väliaikaispuhdistus (l/min)
|0,38
|Säiliötilavuus, puhdas-/likavesi (l)
|7,5
|Harjamoottorin teho (W)
|370
|Paino (ilman varusteita) (kg)
|25
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|32,2
|Mitat (p x l x k) (mm)
|400 x 470 x 1160
Toimitus sisältää
- iCapsol säiliö koneessa
- Harjojen määrä: 2 kpl
Ominaisuuksia
- Työskentelysuunta: Eteen- tai taaksepäin
- iCapsol moodi