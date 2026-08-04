Ammattilaisten suosima tekstiilipesuri, Puzzi 8/1 on uudistunut. Uuden, entistä tehokkaamman turbiinin avulla tekstiilipinnoista saadaan puhtaita entistä nopeammin ja pienemmällä vesimäärällä. Tämän ansiosta myös pinnan kuivuminen on nopeampaa. Puzzi on nyt myös kevyempi kuin edeltäjänsä, joten se kulkee kätevästi mukana niin portaissa kuin siivousvaunussa. Ammattikäyttöön suunniteltu painehuuhtelukone sopii päivittäiseen puhdistamiseen ja sen käyttöönotto- ja puhdistusrutiinit ovat erittäin nopeita. Pesuaineliuos puhdistaa pinnan ja tehokas imutoiminto poistaa lian ja suurimman osan kosteudesta, joko yhdellä kertaa tai kahdessa työvaiheessa. Uudessa mallissa on vakiovarusteena uusi, erittäin kompaktiin kokoon pakattu kalustesuutin. Se kiinnitetään ilman erillistä kahvaosaa imuletkun päähän. Lyhyempi kalustesuutin tarjoaa tukevan, yhden käden otteen mahtuu kääntymään niin autojen jalkatiloissa kuin tarkkuutta vaativissa huonekaluissa. Tämä mahdollistaa entistä tarkemman puhdistamisen ja vähentää myös vedenkulutusta. Adv-mallissa on vakiona myös mattosarja. Mattosuulakkeen, jatkovaren ja ergonomisen kahvaosan avulla Puzzi 8/1 soveltuu erinomaisesti myös mattopintojen puhdistamiseen.