Ammattilaisten suosima tekstiilipesuri, Puzzi 8/1 on nyt saatavana tyylikkään mustana juhlavuoden mallina. Saat kaupanpäälle myös 16 kpl pakkauksen RM 760 -pesuainetabletteja. Tehokkaan imuturbiinin avulla tekstiilipinnoista saadaan puhtaita entistä nopeammin ja pienemmällä vesimäärällä. Tämän ansiosta myös pinnan kuivuminen on nopeampaa. Puzzi on nyt myös kevyempi kuin edeltäjänsä, joten se kulkee kätevästi mukana niin portaissa kuin siivousvaunussa. Ammattikäyttöön suunniteltu painehuuhtelukone sopii päivittäiseen puhdistamiseen ja sen käyttöönotto- ja puhdistusrutiinit ovat erittäin nopeita. Pesuaineliuos puhdistaa pinnan ja tehokas imutoiminto poistaa lian ja suurimman osan kosteudesta, joko yhdellä kertaa tai kahdessa työvaiheessa. Vakiovarusteena on kompaktiin kokoinen kalustesuutin. Se kiinnitetään ilman erillistä kahvaosaa imuletkun päähän. Lyhyempi kalustesuutin mahtuu kääntymään niin autojen jalkatiloissa kuin tarkkuutta vaativissa huonekaluissa. Tämä mahdollistaa entistä tarkemman puhdistamisen ja vähentää myös vedenkulutusta. Lisävarusteena myytävän mattosarjan ja kahvaosan avulla Puzzi 8/1 soveltuu erinomaisesti myös pienempien mattopintojen puhdistamiseen.