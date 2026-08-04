Lisävarusteena myytävä harjayksikkö tekee tekstiilipesurista / painehuuhtelukoneesta todellisen tehopuhdistajan. Pyörivä harja saa lian irtomaan tekstiilikuitujen välistä ja helpottaa puhdistusta voimakkaasti likaantuneilla alueilla, kuten kulkuovien ja sisäänkäyntien läheisyydessä. Tämä malli voidaan asentaa Puzzi 30/4 tekstiilipesuriin ja sen edeltäjiin, joissa on sama liitäntä.