Ultrakorkeapainepesuri HD 13/35 Ge
Tehokas ja kestävä kylmävesipesuri vaativiin pesukohteisiin. 350 barin paine ja siiri vedentuottokyky irrottaa sitkeimmänkin lian tehokkaasti. Putkirunkorakenne ja kiinnityspiste nosturille.
350 baarin paine irrottaa itsepintaisimmankin lian tehokkaasti. Vankka putkirunkorakenne suojaa laitetta kovissa olosuhteissa ja mahdollistaa nostamisen nosturilla. Tukevien pyörien varassa pesuri on helppo siirtää. Pesuvarusteille kätevät säilytyspaikat pesurin rungossa ja tarvikkeet pysyvät tallessa säilytyslaatikossa. Varmatoimisuuden takeena järeä kampiakselipumppu ja kuivakäytön esto.
Ominaisuudet ja edut
Tehokäyttöön suunniteltu pesukahva
- Vankka ja kestävä: Uusi Kärcherin pesukahva on suunniteltu erityisesti raskaaseen käyttöön ja vaativiin kohteisiin.
Nopeuden säätö
- Nopeus pienenee automaattisesti valmiustilassa. Tämä suojaa moottoria ja säästää energiaa.
Liikkuvuus
Itsenäinen toimivuus ilman sähkövirtaa
Tiedot
Tekniset tiedot
|Työpaine (bar/MPa)
|100 - max. 350 / 10 - 35
|Virtausnopeus (l/h)
|500 - 1300
|Syöttöveden lämpötila (°C)
|max. 60
|Polttoaine
|Bensiini
|Moottorin valmistaja
|Honda
|Moottorityyppi
|GX 690
|Teho (kW)
|16
|Pumpputyyppi
|Maks. suorituskyky Kärcher kampiakselipumppu
|Paino (ilman varusteita) (kg)
|122
|Paino (sis. varusteet) (kg)
|150
|Mitat (p x l x k) (mm)
|930 x 800 x 920
Toimitus sisältää
- Pesukahva: Teollisuuskahva
- Suihkuputki ruostumaton teräs: 700 mm
- Viuhkasuutin
Ominaisuuksia
- Sähkökäynnistys
- Korkeapaineletkun pituus: 10 m
- Korkeapaineletkun tyyppi: Raskas
- Turvaventtiili
- Käyttötuntimittari