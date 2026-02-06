Ultrakorkeapainepesuri HD 9/50-4
Tehokas ja kestävä kylmävesipesuri vaativiin pesukohteisiin. Voimakas 500 barin paine irrottaa sitkeimmänkin lian tehokkaasti. Vankka putkirunkorakenne ja kiinnityspiste nosturille.
500 baarin paine irrottaa itsepintaisimmankin lian tehokkaasti. Vankka putkirunkorakenne suojaa laitetta kovissa olosuhteissa ja mahdollistaa nostamisen nosturilla. Tukevien pyörien varassa pesuri on helppo siirtää. Pesuvarusteille kätevät säilytyspaikat pesurin rungossa ja tarvikkeet pysyvät tallessa säilytyslaatikossa. Varmatoimisuuden takeena järeä kampiakselipumppu ja kuivakäytön esto.
Ominaisuudet ja edut
Suorituskykyinen kampiakselipumppu
- Luotettava ja kestävä suorituskykyinen Kärcher -kampiakselipumppu varmistaa optimaalisen paineen.
Turvallinen varastointi
- Lisävarusteita ja työkaluja säilytetään suojatussa lokerossa. Tämä tarkoittaa, että kaikki on aina paikoillaan.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Työpaine (bar/MPa)
|150 - max. 500 / 15 - max. 50
|Virtausnopeus (l/h)
|500 - 900
|Syöttöveden lämpötila (°C)
|max. 60
|Polttoaine
|Sähköinen
|Teho (kW)
|15
|Vaiheiden määrä (Ph)
|3
|Jännite (V)
|400
|Taajuus (Hz)
|50
|Pumpputyyppi
|Maks. suorituskyky Kärcher kampiakselipumppu
|Paino (ilman varusteita) (kg)
|150
|Paino (sis. varusteet) (kg)
|195
|Mitat (p x l x k) (mm)
|930 x 800 x 920
Toimitus sisältää
- Pesukahva: Teollisuuskahva
- Suihkuputki ruostumaton teräs: 700 mm
- Viuhkasuutin
Ominaisuuksia
- Korkeapaineletkun pituus: 10 m
- Korkeapaineletkun tyyppi: Raskas
- Turvaventtiili
- Käyttötuntimittari