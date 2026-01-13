500 baarin paine irrottaa itsepintaisimmankin lian tehokkaasti. Vankka putkirunkorakenne suojaa laitetta kovissa olosuhteissa ja mahdollistaa nostamisen nosturilla. Tukevien pyörien varassa pesuri on helppo siirtää. Pesuvarusteille kätevät säilytyspaikat pesurin rungossa ja tarvikkeet pysyvät tallessa säilytyslaatikossa. Varmatoimisuuden takeena järeä kampiakselipumppu ja kuivakäytön esto.