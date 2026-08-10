Kärcher RM 803 eco!perform -esipesuaine on valmistettu ekotehokkaasti ja on sertifioitu Joutsenmerkin mukaisesti. Pinta-aktiiviset aineet ovat biohajoavia EY:n asetuksen 648/2004 mukaisesti. Aine toimii siten, että öljy ja vesi saadaan nopeasti jaoteltua öljynerottimessa. Kärcher RM 803 on suunniteltu henkilö- ja hyötyajoneuvojen tehokkaaseen esipesuun. Tavoitteena on helpottaa seuraavia pesuvaiheita siten, että lika lähtee pienemmällä hankaamisella ja vähemmällä pesukemialla. Aine reagoi nopeasti ja irrottaa luotettavasti rasvan, öljyn, ilmansaasteiden ja hyönteisten aiheuttaman lian. RM 803 eco!perform soveltuu käytettäväksi ajoneuvojen pesujärjestelmissä ja on erittäin taloudellinen.