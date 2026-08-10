Esipesuaine RM 803 eco!perform, 20l
Joutsenmerkitty esipesuaine ajoneuvojen tehokkaaseen ja ympäristöystävälliseen puhdistamiseen. Irrottaa öljyn, rasvan ja hyönteiset auton maalipinnasta.
Kärcher RM 803 eco!perform -esipesuaine on valmistettu ekotehokkaasti ja on sertifioitu Joutsenmerkin mukaisesti. Pinta-aktiiviset aineet ovat biohajoavia EY:n asetuksen 648/2004 mukaisesti. Aine toimii siten, että öljy ja vesi saadaan nopeasti jaoteltua öljynerottimessa. Kärcher RM 803 on suunniteltu henkilö- ja hyötyajoneuvojen tehokkaaseen esipesuun. Tavoitteena on helpottaa seuraavia pesuvaiheita siten, että lika lähtee pienemmällä hankaamisella ja vähemmällä pesukemialla. Aine reagoi nopeasti ja irrottaa luotettavasti rasvan, öljyn, ilmansaasteiden ja hyönteisten aiheuttaman lian. RM 803 eco!perform soveltuu käytettäväksi ajoneuvojen pesujärjestelmissä ja on erittäin taloudellinen.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Pakkauskoko (l)
|20
|Pakkausyksikkö (kpl)
|1
|pH
|11
|Paino (kg)
|21
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|21,8
|Mitat (p x l x k) (mm)
|260 x 237 x 430
Tuote
- Tehokas ruiskutettava esipesuaine autojen ja hyötyajoneuvojen esipesuun
- Mahdollistaa rasvan, öljyn, päästöjen ja hyönteisten lian turpoamisen ja liuottaa nämä luotettavasti
- Parantaa merkittävästi puhdistuksen tulosta seuraavissa vaiheissa.
- Tehokas puhdistus kaikissa lämpötiloissa
- Nopeavaikutteinen
- Hellävarainen puhdistus
- Tensidit biohajoavia EEC 648/2004
- Nopeasti erottaa veden ja öljyn öljynerottelijassa
- NTA-vapaa
EY-direktiivien mukaiset varoitukset ja turvallisuussuositukset
EY-direktiivien mukaiset varoitukset ja turvallisuussuositukset
- H290 Voi syövyttää metalleja.
- H318 Vaurioittaa vakavasti silmiä.
- P234 Säilytä alkuperäispakkauksessa.
- P305 + P351 + P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.
- P310 Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin.
- P390 Imeytä valumat vahinkojen estämiseksi.
- P406 Varastoi syöpymättömässä säiliössä/ säiliössä, jossa on kestävä sisävuoraus.
Käyttökohteet
- Autovaha
- Ajoneuvojen puhdistus
- Auton/moottorin pesu
- Henkilöautot, hyötyajoneuvot, polkupyörät