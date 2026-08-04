Kärcher RM 811 soveltuu käytettäväksi ajoneuvojen pesujärjestelmissä ja hyötyajoneuvojen pesuissa. Se poistaa luotettavasti rasvaa, öljyä, päästöjen aiheuttamaa likaa ja tyypillistä tielikaa. Se auttaa pesuharjoja liukumaan, samalla vähentäen niiden uudelleen likaantumisnopeutta, jotta ne voivat pysyä toimintakunnossa pidempään. Lisäksi RM 811 -pesuainetta voidaan käyttää myös aktiivisena vaahtona, ja se suojaa ajoneuvon maalipintaa. Taloudellinen harjashampoo pystyy puhdistamaan jopa 100 autoa yhdellä litralla. Se on suunniteltu toimimaan yhdessä pesuprosessin vahatuotteiden kanssa estämällä raitojen muodostumisen maalipintaan. Koostumuksen sisältämät pinta-aktiiviset aineet ovat OECD:n mukaisesti biologisesti hajoavia. Lisäksi se erottaa nopeasti öljyn ja veden öljynerottimessa.