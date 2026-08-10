Vaahtopuhdistusaine RM 892, 200l

Tehokkaasti vaahtoava pesuaine, joka on suunniteltu ajoneuvojen puhdistukseen. Irrottaa hankaamatta öljy- ja rasvatahrat, hyönteisten jäänteet ja liikennelian. Hellävarainen maalipinnalle.

Tiedot

Tekniset tiedot

Pakkauskoko (l) 200
Pakkausyksikkö (kpl) 1
pH 10
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 215,6
Tuote
  • Vaahto-intensiivinen harjashampoo autopesulalle
  • Irrottaa tehokkaasti öljyö, rasvaa ja mineraalijäämiä
  • Vähentää harjojen kitkaa ja siten suojaa ajoneuvon pintaa naarmuuntumiselta
  • Luo tasaisen ja kestävän vaahtomaton
  • Takaa parhaan kuivumistuloksen muuttamalla veden pintajännitystä
  • kestävä suojakerros auton maalipinnalle
  • Erittäin riittoisa tiiviste
  • VDA-yhteensopiva
Vaahtopuhdistusaine RM 892, 200l
Vaahtopuhdistusaine RM 892, 200l
Vaahtopuhdistusaine RM 892, 200l
Vaahtopuhdistusaine RM 892, 200l
EY-direktiivien mukaiset varoitukset ja turvallisuussuositukset
EY-direktiivien mukaiset varoitukset ja turvallisuussuositukset
  • H318 Vaurioittaa vakavasti silmiä.
  • P305 + P351 + P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.
  • P310 Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin.
Käyttökohteet
  • Autot
  • Hyötyajoneuvojen puhdistus
Varusteet