Ammattilaiskäyttöön sopivat höyrypuhdistimet ja -imurit desinfioivaan puhdistukseen

Hygieenistä ja huolellista puhdistusta ammattilaiskäyttöön sopivien höyrypuhdistimien ja -imurien avulla

Ammattilaiskäyttöön soveltuvat höyrypuhdistimet ovat tehokas apu seinien, lattioiden ja kalusteiden puhdistamiseen taudinaiheuttajista. Höyry vapautuu suuttimesta hyvin pieninä pisaroina, joiden lämpötila on laitteesta riippuen enintään 145°C ja paine 8 baaria. Höyryn vapautumisnopeus on noin 170 km/h. Näin höyry pääsee kaikkiin koloihin ja kumitaitoksiin, joihin harjat ja siivousliinat eivät yllä. Tämän ansiosta myös vaikeasti saavutettavat alueet voidaan puhdistaa hygieenisesti ja huolellisesti.

Suositeltua käyttötapaa noudattaen laitteet poistavat kovilta pinnoilta jopa 99,999% kuorellisista viruksista*, kuten koronavirus tai influenssa, ja 99,99% tavanomaisista kotitalouden bakteereista**. Koska desinfiointiaineita varataan tällä hetkellä ensisijaisesti terveydenhuollon tarpeisiin, voivat höyrypuhdistimet tarjota merkittävän lisän puhtauden varmistamiseksi, niin kaupallisessa kuin teollisessa käytössä.

* Testit ovat osoittaneet, että pistepuhdistuksella ja maksimaalisella höyryntuotolla, 30 sekunnin puhdistusajalla, Kärcher höyrypuhdistin poistaa 99,999% kuorellisista viruksista, kuten korona- tai influenssavirus (poislukien Hepatiitti B), kotitalouden kovilta pinnoilta (testattu taudinaiheuttaja: muunnettu Vaccinia Ankara-virus).