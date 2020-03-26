Ammattilaiskäyttöön sopivat höyrypuhdistimet ja -imurit desinfioivaan puhdistukseen
Ammattilaiskäyttöön soveltuvat höyrypuhdistimet ja -imurit ovat todistetusti tehokas apu desinfiointipuhdistuksessa. Korkean puhdistuslämpötilansa ansiosta ne ovat aikaa säästävä siivousratkaisu, joka varmistaa hyvän hygieniatason ja auttaa taistelemaan bakteereja ja viruksia vastaan.
Hygieenistä ja huolellista puhdistusta ammattilaiskäyttöön sopivien höyrypuhdistimien ja -imurien avulla
Ammattilaiskäyttöön soveltuvat höyrypuhdistimet ovat tehokas apu seinien, lattioiden ja kalusteiden puhdistamiseen taudinaiheuttajista. Höyry vapautuu suuttimesta hyvin pieninä pisaroina, joiden lämpötila on laitteesta riippuen enintään 145°C ja paine 8 baaria. Höyryn vapautumisnopeus on noin 170 km/h. Näin höyry pääsee kaikkiin koloihin ja kumitaitoksiin, joihin harjat ja siivousliinat eivät yllä. Tämän ansiosta myös vaikeasti saavutettavat alueet voidaan puhdistaa hygieenisesti ja huolellisesti.
Suositeltua käyttötapaa noudattaen laitteet poistavat kovilta pinnoilta jopa 99,999% kuorellisista viruksista*, kuten koronavirus tai influenssa, ja 99,99% tavanomaisista kotitalouden bakteereista**. Koska desinfiointiaineita varataan tällä hetkellä ensisijaisesti terveydenhuollon tarpeisiin, voivat höyrypuhdistimet tarjota merkittävän lisän puhtauden varmistamiseksi, niin kaupallisessa kuin teollisessa käytössä.
* Testit ovat osoittaneet, että pistepuhdistuksella ja maksimaalisella höyryntuotolla, 30 sekunnin puhdistusajalla, Kärcher höyrypuhdistin poistaa 99,999% kuorellisista viruksista, kuten korona- tai influenssavirus (poislukien Hepatiitti B), kotitalouden kovilta pinnoilta (testattu taudinaiheuttaja: muunnettu Vaccinia Ankara-virus).
** Perusteellisen puhdistuksen Kärcher höyrypuhdistimella on todettu tuhoavan 99,99% tavanomaisista kotitalouden bakteereista kovia pintamateriaaleja puhdistettaessa, puhdistusnopeden ollessa 30cm/s maksimaalisella höyryntuotolla. (Testattu taudinaiheuttaja: Enterococcus hirae). Ammattikäyttöön tarkoitettu höyrypuhdistin SG(V) tuhosi 99,999% bakteereista, ja testi suoritettiin noudattaen EN 16615:2015-06 standardia, testausalustana oli PVC-lattia ja testattuna taudinaiheuttajana oli Enterococcus hirae ATCC 10541.
Höyrypuhdistimet
Ammattilaiskäyttöön sopivat höyrypuhdistimet ovat hygieeninen, kustannustehokas ja ympäristöystävällinen ratkaisu kovien pintojen puhdistamiseen ilman kemiallisia puhdistusaineita.
Höyryimurit
Ammattilaiskäyttöön sopivat höyryimurit sopivat kaikenlaisten kovien pintojen tehopuhdistukseen. Oikeilla lisävarusteilla myös kohdistetumpi puhdistus onnistuu. Höyryimurit tarjoavat mahdollisuuden käyttää esikäsittelyssä kemikaaleja, jos puhdistettava kohde on erityisen likainen. Imutoiminnon ansiosta likavesi voidaan imeä takaisin laitteeseen. Lisäksi laitteissa on omat huuhteluohjelmat likajäämien poistamiseen letkusta ja putkesta.