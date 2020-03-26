Kun puhtaus on tärkeintä
Uusi koronavirus, eli SARS-CoV-2, leviää kaikkialla maailmassa. Se vaikuttaa siirtyvän ihmisten välillä pääasiassa pisaratartuntana. Yksinkertaisten puhdistustoimenpiteiden avulla voimme suojella sekä itseämme että muita tältä hengenvaaralliselta keuhkotaudilta ja hillitä sen nopeaa leviämistä. Aihekokonaisuutemme käsitteleekin tehokkaimpia tapoja suojautua tartunnalta.
Kärcher-höyrypuhdistimet tukena taistelussa koronavirusta vastaan
Kärcher-höyrypuhdistimien tehokkuus virusten torjunnassa testautettiin itsenäisessä laboratoriossa. Testin tuloksena oli, että oikeaa käyttötapaa noudattaen laitteet poistavat kovilta pinnoilta jopa 99,999% kuorellisista viruksista*, kuten koronavirus tai influenssa, ja 99,99% tavanomaisista kotitalouden bakteereista**. Koska desinfiointiaineita varataan tällä hetkellä ensisijaisesti terveydenhuollon tarpeisiin, voivat höyrypuhdistimet tarjota merkittävän lisän puhtauden varmistamiseksi – niin kotitalouksissa kuin ammattisiivouksessa ja teollisessa käytössä.
* Testit ovat osoittaneet, että pistepuhdistuksella ja maksimaalisella höyryntuotolla, 30 sekunnin puhdistusajalla ja suoralla kosketuksella puhdistettavaan pintaan, Kärcher-höyrypuhdistin poistaa 99,999% kuorellisista viruksista, kuten korona- tai influenssavirus (poislukien Hepatiitti B), kotitalouden kovilta pinnoilta (testattu taudinaiheuttaja: muunnettu Vaccinia Ankara-virus).
** Perusteellisen puhdistuksen Kärcher-höyrypuhdistimella on todettu tuhoavan 99,99% tavanomaisista kotitalouden bakteereista kovia pintamateriaaleja puhdistettaessa, puhdistusnopeden ollessa 30cm/s maksimaalisella höyryntuotolla ja suoralla kosketuksella puhdistettavaan pintaan. (Testattu taudinaiheuttaja: Enterococcus hirae). Ammattikäyttöön tarkoitettu höyrypuhdistin SG(V) tuhosi 99,999% bakteereista, ja testi suoritettiin noudattaen EN 16615:2015-06 standardia, testausalustana oli PVC-lattia ja testattuna taudinaiheuttajana oli Enterococcus hirae ATCC 10541.
Mistä koronavirus on peräisin?
Maailman terveysjärjestö WHO julisti COVID-19:n pandemiaksi 11. maaliskuuta 2020. Siihen liittyvän keuhkotaudin aiheuttaja on koronavirus SARS-CoV-2. Toisin kuin paikalliseksi jäävä epidemia, pandemiaksi yltyvä infektiotauti voi levitä maailmanlaajuisesti – ja juuri näin on nyt käynyt. Koronavirusinfektion oireet muistuttavat tavallisia flunssaoireita, ja niihin kuuluu esimerkiksi yskää, kuumetta, nuhaa ja väsymystä. Myös hengitysvaikeuksia, kurkkukipua, päänsärkyä, raajojen kiputiloja, pahoinvointia, ripulia ja vilunväristyksiä voi esiintyä. Taudin eteneminen on yksilöllistä ja vaihtelee suuresti. Se voi edetä täysin oireettomasti tai aiheuttaa vakavan keuhkokuumeen, joka voi johtaa keuhkojen toimintahäiriöön ja kuolemaan. Tutkijat olettavat, että koronapatogeeni SARS-CoV-2 siirtyi villieläimestä ihmiseen Wuhanin kaupungin ruokatorilla Kiinan Hubein maakunnassa. Ei kuitenkaan ole varmaa, mikä eläin alun perin toimi viruksen kantajana. Tällä hetkellä käsitys on, että patogeeni siirtyi ensin lepakoista muihin eläimiin ja sitten vasta ihmiseen – oletettavasti niin, että ihminen söi ruokatorilta ostamansa, SARS-CoV-2:n väli-isäntänä toimineen eläimen.
Infektiotautien aiheuttajat
Infektiotautien aiheuttajia ovat erilaiset patogeenit, kuten virukset, bakteerit ja sienet.
Miten SARS-CoV-2 tarttuu?
Pisaratartunta:
Nykytiedon mukaan koronapatogeeni SARS-CoV-2 tarttuu pääasiassa pisaratartuntana eli aerosolitartuntana. Siinä viruksen kantaja yskii tai aivastaa, jolloin patogeenit leviävät ilmassa. Lähellä olevat hengittävät patogeeneja ja pahimmassa tapauksessa sairastuvat itse.
Välillinen tartunta:
Virus voi tarttua myös välillisesti eli epäsuorasti. Tällöin sairastunut henkilö yskii tai aivastaa käsiinsä ja tämän jälkeen koskee esimerkiksi ovenkahvaan, puhelimeen, kosketusnäyttöön tai tuolin selkänojaan. Virukset säilyvät näillä pinnoilla ja päätyvät terveiden henkilöiden kehoon.
Kosketustartunta:
Virustaudit leviävät myös kosketustartuntana. Esimerkiksi pienenpieni ulostejäämä voi siirtyä sairaan henkilön käsistä terveeseen henkilöön, jos käsiä ei pestä kunnolla. Infektio voi levitä myös, mikäli patogeeni pääsee kehoon silmien, nielun tai nenän limakalvojen tai ylähengitysteiden kautta, esimerkiksi suudelmassa. Vielä ei ole selvitetty varmuudella, leviääkö SARS-CoV-2 kosketustartuntana. Yksi tehokkaimmista tavoista ehkäistä kosketustartuntaa on huolellinen käsienpesu tavallisella saippualla.
Miten voimme suojata itseämme ja toisiamme tartunnalta?
Koronavirusta vastaan ei ole tällä hetkellä rokotetta, ja siksi onkin todella tärkeää noudattaa hyvää hygieniaa – niin kotona ja julkisissa tiloissa kuin henkilökohtaisenkin hygienian tasolla.
Miksi puhtaus on niin tärkeää koronaviruksen aikana?
Puhtaassa, hyvin hoidetussa ja säännöllisesti puhdistetussa ympäristössä patogeenien leviämisriski pienenee huomattavasti. Puhtaat pinnat eivät toimi pöpöjen, bakteerien ja virusten leviämisalustoina. Patogeenit tulee poistaa huolellisesti myös paikoista, joihin on vaikea päästä.
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