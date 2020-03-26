Kun puhtaus on tärkeintä

Miten SARS-CoV-2 tarttuu?

Pisaratartunta:

Nykytiedon mukaan koronapatogeeni SARS-CoV-2 tarttuu pääasiassa pisaratartuntana eli aerosolitartuntana. Siinä viruksen kantaja yskii tai aivastaa, jolloin patogeenit leviävät ilmassa. Lähellä olevat hengittävät patogeeneja ja pahimmassa tapauksessa sairastuvat itse.

Välillinen tartunta:

Virus voi tarttua myös välillisesti eli epäsuorasti. Tällöin sairastunut henkilö yskii tai aivastaa käsiinsä ja tämän jälkeen koskee esimerkiksi ovenkahvaan, puhelimeen, kosketusnäyttöön tai tuolin selkänojaan. Virukset säilyvät näillä pinnoilla ja päätyvät terveiden henkilöiden kehoon.

Kosketustartunta:

Virustaudit leviävät myös kosketustartuntana. Esimerkiksi pienenpieni ulostejäämä voi siirtyä sairaan henkilön käsistä terveeseen henkilöön, jos käsiä ei pestä kunnolla. Infektio voi levitä myös, mikäli patogeeni pääsee kehoon silmien, nielun tai nenän limakalvojen tai ylähengitysteiden kautta, esimerkiksi suudelmassa. Vielä ei ole selvitetty varmuudella, leviääkö SARS-CoV-2 kosketustartuntana. Yksi tehokkaimmista tavoista ehkäistä kosketustartuntaa on huolellinen käsienpesu tavallisella saippualla.