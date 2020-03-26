Kovien pintojen desinfiointipuhdistus

Painepesuripuhdistus:

Puhdista puhdistettava kohde ensin sopivalla puhdistustuotteella ja huuhtele puhtaalla vedellä.

Anna kuivua.

Mukauta sekoitussuhde laitteen mukaan ja käytä tuotetta vain kylmällä vedellä.

Kastele puhdistettava kohde kokonaan puhdistusaineella.

Noudata pakkauksen etiketissä ilmoitettua vaikutusaikaa.

Huuhtele täysin puhtaaksi hanavedellä poistaen myös ainejäämät.

Suihkepuhdistus:

Sekoita puhdistustuote hanaveteen noudattaen suositeltua sekoitussuhdetta.

Kastele puhdas ja kuiva puhdistettava kohde kokonaan puhdistustuotteella.

Noudata pakkauksen etiketissä ilmoitettua vaikutusaikaa.

Huuhtele täysin puhtaaksi hanavedellä poistaen myös ainejäämät.

Jos puhdistettava kohde ei ole erityisen likainen, puhdistus ja desinfiointi voidaan suorittaa samanaikaisesti.