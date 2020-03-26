Kovien pintojen desinfiointipuhdistus
Saastuneiden pintojen kemialliseen desinfiointiin on olemassa hyviä menetelmiä, jotka vähentävät infektioiden leviämistä.
Sääntö numero 1: Desinfioi vasta puhdistuksen jälkeen
Etenkin erittäin likaisten pintojen tehokkaaseen desinfiointiin suosittelemme ensin huolellista puhdistusta sopivalla puhdistusaineella.
Muista biosidien turvallinen käyttö. Lue tuotteen etiketti ja tuotetiedot huolellisesti ennen käyttöä.
1. Desinfiointi desinfiointiaineella
Manuaalinen puhdistus suihkepullolla ja liinalla:
- Puhdista puhdistettava kohde huolellisesti etukäteen.
- Anna pinnan kuivua.
- Sekoita desinfioiva tuote hanaveteen noudattaen suositeltua sekoitussuhdetta. On tärkeää, että pakkauksen etiketin ohjeita noudatetaan.
- Kastele puhdistettava kohde kokonaan desinfiointiaineella.
- Noudata pakkauksen etiketissä ilmoitettua vaikutusaikaa.
- Huuhtele puhtaalla vedellä tai ruuankäsittelytiloissa huuhtele huolellisesti juomavedellä.
Painepesuripuhdistus:
- Puhdista puhdistettava kohde ensin sopivalla puhdistustuotteella ja huuhtele puhtaalla vedellä.
- Anna kuivua.
- Mukauta sekoitussuhde laitteen mukaan ja käytä tuotetta vain kylmällä vedellä.
- Kastele puhdistettava kohde kokonaan puhdistusaineella.
- Noudata pakkauksen etiketissä ilmoitettua vaikutusaikaa.
- Huuhtele täysin puhtaaksi hanavedellä poistaen myös ainejäämät.
Suihkepuhdistus:
- Sekoita puhdistustuote hanaveteen noudattaen suositeltua sekoitussuhdetta.
- Kastele puhdas ja kuiva puhdistettava kohde kokonaan puhdistustuotteella.
- Noudata pakkauksen etiketissä ilmoitettua vaikutusaikaa.
- Huuhtele täysin puhtaaksi hanavedellä poistaen myös ainejäämät.
Jos puhdistettava kohde ei ole erityisen likainen, puhdistus ja desinfiointi voidaan suorittaa samanaikaisesti.
2. Desinfiointi desinfioivalla puhdistusaineella
Manuaalinen puhdistus suihkepullolla ja liinalla:
- Sekoita tuote hanaveteen sopivalla sekoitussuhteella.
- Kastele puhdistettava kohde kokonaan puhdistusaineella.
- Pyyhi sopivalla ja puhtaalla tekstiilillä.
- Noudata pakkauksen etiketissä ilmoitettua vaikutusaikaa. Älä anna kuivua levityksen aikana.
- Anna pinnan kuivua levityksen jälkeen.
Painepesuripuhdistus:
- Mukauta sekoitussuhde laitteen mukaan ja käytä vain kylmää vettä.
- Kastele puhdistettava kohde kokonaan puhdistusaineella.
- Anna vaikuttaa.
- Noudata pakkauksen etiketissä ilmoitettua vaikutusaikaa. Älä anna kuivua levityksen aikana.
- Pese painepesurilla ja hanavedellä poistaen kaikki ainejäämät.
Suihkepuhdistus:
- Sekoita tuote hanaveteen noudattaen suositeltua sekoitussuhdetta.
- Kastele puhdas ja kuiva puhdistettava kohde kokonaan puhdistustuotteella.
- Noudata pakkauksen etiketissä ilmoitettua vaikutusaikaa, äläkä anna pinnan kuivua.
- Huuhtele hanavedellä poistaen myös ainejäämät.