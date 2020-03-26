Lattioiden puhdistus: siivouskoneiden ja mekaanisen puhdistuksen edut
Kovien ja kulutusta kestävien lattiapintojen märkäpuhdistuksessa käytetään usein manuaalisten puhdistusvälineiden ohella mekaanisia siivouslaitteita. Laitteiden avulla kuuraaminen ja likaisen veden poistaminen käy helposti. Näin siivous sujuu paitsi hygieenisesti, myös tehokkaasti.
Mekaanisen puhdistuksen hyödyt
Mekaanisen puhdistuksen etuihin kuuluu, että pöpöt poistetaan pysyvästi – esimerkiksi likaveden imeyttämisen kautta – jolloin ne eivät vain keräänny siivoustekstiiliin. Tämä pienentää riskiä, että pinta saastuisi uudelleen.
Lisäksi kosketusvapaa puhdistaminen koneen avulla ehkäisee taudinaiheuttajien leviämistä käsien välityksellä. Puhdistuskoneiden käyttö lisää myös siivoustehoa, kun laajemman tilan siivoaminen onnistuu nopeammin.
Koneiden annostelujärjestelmien ansiosta myös puhdistusaineen määrä voidaan mitata entistä tarkemmin.
Lisäksi kontaktipinta puhdistettavaan kohteeseen on paljon suurempi, mikä osaltaan lisää siivoustehoa perinteiseen moppiin verrattuna.
Puhdistusaineiden valinta – hapanta vai emäksistä?
On suositeltavaa vaihdella happaman ja emäksisen puhdistusvaahtotuotteen välillä, jotta mikro-organismit eivät ehdi sopeutua ja kehittää vastustuskykyä aineita vastaan. Sama pätee desinfiointiaineisiin.
Happamat tuotteet myös ehkäisevät epäorgaanisten kerrostumien, kuten kalkin, muodostumista, toisin kuin pelkkä emäksinen puhdistusaine. Emäksiset tuotteet puolestaan liuottavat hyvin orgaanista likaa. Tämä on tärkeää huomioida, sillä orgaaninen lika on hyvä kasvualusta bakteereille ja viruksille.
Käytettäessä happamia puhdistusaineita on hyvä muistaa, että laattojen saumat kannattaa kastella etukäteen. Näin happo ei pääse imeytymään saumoihin ja vahingoittamaan niitä.
Erityishaaste: epätasaiset lattiapinnat
Epätasaisten lattiapintojen puhdistaminen on vaikeaa manuaalisilla siivousvälineillä, kuten leveillä lattianpesimillä. Ongelmana on, että likaa ja puhdistus- tai hoitoainejäämiä ei saa pyyhittyä helposti pois epätasaiselta pinnalta. Sen lisäksi, että jäämät näyttävät epämiellyttäviltä, ne tarjoavat myös hyvän kasvualustan bakteereille.
Ongelma voidaan ratkaista käyttämällä telaharjateknologialla varustettua lattianpesukonetta, jonka pehmeät harjat yltävät epätasaisiin kohtiin, irrottavat lian ja imuroivat sen pois. Telaharjojen toinen etu on, että jopa karkeammat likahiukkaset voidaan imuroida, joten lattian pyyhkiminen etukäteen ei ole tarpeen.
HACCP-järjestelmän (Hazard Analysis Critical Control Point) mukainen puhdistus ja desinfiointi
Erityistä hygienian tasoa edellyttävissä tiloissa, kuten sairaaloissa tai keittiöissä, tilat ja välineet on puhdistettava huolellisesti ja tarpeen mukaan myös desinfioitava. Koska eri tilojen ja välineiden puhdistusväli vaihtelee, on laadittava puhdistussuunnitelma, joka asetetaan näkyvälle paikalle siivottavassa kohteessa. Suunnitelmasta on käytävä tarkkaan ilmi seuraavat asiat:
- mitä puhdistetaan (laitteet, pinnat, lattiat)
- milloin puhdistetaan (käytön jälkeen, päivittäin, viikoittain)
- millä puhdistetaan (puhdistusaine ja annostus)
- kuka puhdistaa (vastuuhenkilö).
Suoritetut työtehtävät tulee merkitä huolellisesti ja ymmärrettävästi ja ne tulee vahvistaa allekirjoituksella, jotta suunnitelman noudattamista voidaan valvoa. On tärkeää huomata, että puhdistaminen ja desinfiointi ovat kaksi eri prosessia. Puhdistuksen tarkoituksena on poistaa saasteet eli kaikki haitalliset aineet, kuten tuotejäämät, mikro-organismit ja puhdistus- ja desinfiointituotteiden jäämät. On osoitettu, että huolellisella puhdistuksella voidaan poistaa yli 90 % pinnoilla olevista mikro-organismeista ja taudinaiheuttajista.
Desinfiointiin puolestaan kuuluu kemiallisia ja fysikaalisia prosesseja, joiden tarkoituksena on tappaa mikro-organismeja siinä määrin, että se ei aiheuta terveyshaittoja tai ole haitallista ruuan laadulle.