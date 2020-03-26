Lattioiden puhdistus: siivouskoneiden ja mekaanisen puhdistuksen edut

HACCP-järjestelmän (Hazard Analysis Critical Control Point) mukainen puhdistus ja desinfiointi

Erityistä hygienian tasoa edellyttävissä tiloissa, kuten sairaaloissa tai keittiöissä, tilat ja välineet on puhdistettava huolellisesti ja tarpeen mukaan myös desinfioitava. Koska eri tilojen ja välineiden puhdistusväli vaihtelee, on laadittava puhdistussuunnitelma, joka asetetaan näkyvälle paikalle siivottavassa kohteessa. Suunnitelmasta on käytävä tarkkaan ilmi seuraavat asiat:

mitä puhdistetaan (laitteet, pinnat, lattiat)

milloin puhdistetaan (käytön jälkeen, päivittäin, viikoittain)

millä puhdistetaan (puhdistusaine ja annostus)

kuka puhdistaa (vastuuhenkilö).



Suoritetut työtehtävät tulee merkitä huolellisesti ja ymmärrettävästi ja ne tulee vahvistaa allekirjoituksella, jotta suunnitelman noudattamista voidaan valvoa. On tärkeää huomata, että puhdistaminen ja desinfiointi ovat kaksi eri prosessia. Puhdistuksen tarkoituksena on poistaa saasteet eli kaikki haitalliset aineet, kuten tuotejäämät, mikro-organismit ja puhdistus- ja desinfiointituotteiden jäämät. On osoitettu, että huolellisella puhdistuksella voidaan poistaa yli 90 % pinnoilla olevista mikro-organismeista ja taudinaiheuttajista.

Desinfiointiin puolestaan kuuluu kemiallisia ja fysikaalisia prosesseja, joiden tarkoituksena on tappaa mikro-organismeja siinä määrin, että se ei aiheuta terveyshaittoja tai ole haitallista ruuan laadulle.