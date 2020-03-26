Terveellistä, raikasta ja puhdasta ilmaa - kotona, toimistolla, myyntitiloissa, ravintoloissa ja hotelleissa

Puhdas ja steriili ilma on erityisen tärkeää työelämässä, esimerkiksi toimistoissa, julkisissa laitoksissa, terveydenhuollon rakennuksissa, hotelleissa ja ravintoloissa. Käytännössä kuitenkin juuri näissä tiloissa huono sisäilma heikentää hyvinvointia ja voi johtaa terveysongelmiin. Mahdollisiin seurauksiin lukeutuvat heikentynyt työteho ja työntekijöiden sairauspoissaolot. Näissä tiloissa on vaikeaa hillitä myös ilman välityksellä leviäviä taudinaiheuttajia, kuten uusin koronapandemia osoittaa.

AF 100 ilmanpuhdistin aulatilassa

AF 100 -ilmanpuhdistin

Kärcherin AF 100 -ilmanpuhdistin vähentää altistumista taudinaiheuttajille, haitallisille kaasuille ja muille vaarallisille hiukkasille. Kahden kalvosuodattimen ja yhden aktiivihiilisuodattimen ansiosta laite poistaa jopa tiheän savusumun hyvin lyhyessä ajassa. Se puhdistaa 100 neliömetrin suuruisen tilan ilman 20 minuutissa ja vangitsee jopa 99,98 % hiukkasista. Valitusta suodattimesta riippuen – käyttäjät voivat valita viiden eri aktiivihiili- ja HEPA-teknologiaa hyödyntävän erityissuodattimen välillä – laite puhdistaa huoneilman hajuista, allergeeneista (esim. pölypunkit ja siitepöly), hienojakoisesta pölystä, bakteereista ja hiilivetykaasuista (VOC-päästöt).

Kärcher ilmanpuhdistin AF 100
AF 100 -ilmanpuhdistin
Puhtaus tärkeintä
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